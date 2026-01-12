El Gobierno de Salto a través de Desarrollo Social realizó actividades por Reyes en barrios Don Atilio y Andresito

El Gobierno de Salto, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevó adelante el pasado sábado 10 de enero, entre las 18 y las 20 horas, una propuesta comunitaria en el marco de la celebración de Reyes, con actividades recreativas destinadas a niños, familias y vecinos de los barrios Don Atilio y Andresito.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Desarrollo Social en conjunto con las áreas de Deportes, Juventud, Comunicaciones y Cecoed, y tuvo como objetivo fortalecer el sentimiento de comunidad, promover la participación barrial y acompañar el trabajo territorial que se desarrolla desde los comedores y merenderos.

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, destacó que la propuesta apuntó a generar espacios de encuentro y cercanía entre vecinos, especialmente en aquellos barrios donde el trabajo comunitario resulta fundamental. En ese sentido, subrayó la importancia de la participación de los niños y niñas, hijos de las familias que concurren a los comedores, así como de la comunidad en general.

Las actividades se desarrollaron de forma simultánea en dos puntos de la ciudad: en el barrio Andresito, en la Plaza Andresito, frente al merendero y comedor del barrio, y en el barrio Don Atilio, en el Centro Juvenil Don Atilio, donde también funciona un comedor.

Si bien la jornada se enmarcó en la celebración de Reyes, no estuvo centrada en la entrega de regalos ni en la presencia de los Reyes Magos, sino en la convivencia, el encuentro y la participación comunitaria. Durante la tarde se compartió una merienda y hubo juegos, inflables, animación y música, con propuestas coordinadas desde el área de Deportes y el acompañamiento de Juventud.

Marziotte remarcó que “la columna vertebral de esta actividad fue la generación de comunidad, la cercanía entre vecinos y la participación de los gurises, promoviendo que las familias se involucren y compartan un espacio de encuentro”.

