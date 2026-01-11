27.1 C
El Gary se jubila

Mi padre después de 31 años de trabajo, se jubila. Comenzó en la empresa Chadre en la parte de encomiendas, entregaba paquetes en la bicicleta y recorriendo todo bella unión, luego por su buen trabajo y proactividad estuvo trabajando en el mostrador en atención al público, más adelante tuvo la oportunidad de empezar de guarda y viajar por todo el litoral, conoció muchas personas que hasta el día de hoy le resuenan en sus recuerdos, disfrutaba mucho viajar y servir a los demás, para él no era solamente cargar equipaje, sino mostrar caridad y ser servicial.. luego de unos años se animó a dar el examen y convertirse en chofer hasta el día de hoy. No he escuchado a mi padre ni un solo día quejarse, sino más bien lo he escuchado ser agradecido de todo lo positivo que éste trabajo le dio y deja hoy en día. Sé que va a extrañar sus viajes, sus pasajeros de Bella Unión a Colonia, sus colegas y amigos que viajaron y compartieron tantas cosas con él todos estos años. Mi padre nos deja un ejemplo de responsabilidad muy grande, y más aún de ser una buena persona!

¡Felicidades papá por todo tu trayecto y tu vida! 

¡Festejamos tu jubilación y tus 60! ¡Te amamos!

