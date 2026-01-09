El ganado gordo continúa firme, demandado y con lluvia a favor

Concretada la primera semana entera del 2026, el mercado ganadero sigue marcando señales firmes, con entradas cortas y con la industria ofreciendo algunos centavos más por hacerse de oferta.



Al cierre de la semana comercial, según la información brindada por diferentes consignatarios, las referencias para los novillos subieron a un rango entre US$ 5,10 y US$ 5,15 por kilo con valores para las vacas entre US$ 4,70 y US$ 4,80 por kilo. Las vaquillonas se negocian en el eje de los US$ 5 por kilo con el abasto que paga hasta US$ 5,05 por kilo y la exportación hasta US$ 4,95 por kilo.

En el mercado se observa que la oferta se presenta escasa y es posible esperar que continúe en este tono teniendo en cuenta las lluvias que ya se están concretando en varias zonas del país y que se esperan continuen durante el fin de semana. Con este escenario es posible que los valores se afirmarán hacia la semana entrante.

En lotes especiales y cercanos a planta se pueden conseguir algunos centavos más. Por negocios de punta y que muevan la aguja la demanda consulta sobre la posición vendedora del productor.



En los ovinos es muy limitada la oferta con entradas cortas. Por lotes interesantes se consiguen precios por encima de la planilla, siempre por carcasas hasta 24 kilos.

Consignatarios: En la primera reunión del año, ACG destacó «Con actividad que se mantiene baja por los feriados, escasa oferta, mercado demandado», en su comentario para los ganados gordos. ACG marca en su planilla semanal aumento para los novillos (US$ 0,03), vacas (US$ 0,04) y vaquillonas (US$ 0,02). En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 5,05, Vacas Gordas US$ 4,70 y Vaquillonas Gordas US$ 4,94.

Reposición: “Continúa el bajo nivel de operaciones, mercado estable”, referencias: terneros US$ 3,21 (US$ 0,00); terneras US$ 3,04 (US$ -0,01); vacas de invernar US$ 2,11 (US$ -0,01).

En referencia a los ovinos “Continúa la buena demanda, mercado equilibrado”, corderos pesados US$ 5,58 (US$ 0,03), capones US$ 4,65 (US$ 0,00) y ovejas US$ 4,59 (US$ 0,00).

