EL FÚTBOL QUEDÓ PARA MAÑANA

La Liga Salteña de Fútbol (LSF) informa a los clubes, socios y público en general que la jornada de Primera «A» prevista para el día de hoy, sábado 20 de diciembre, ha sido oficialmente suspendida.
Con el fin de dar cumplimiento al calendario deportivo, los encuentros han sido reprogramados para mañana, domingo 21 de diciembre. Los partidos se disputarán en los siguientes horarios:
- 17:30 hrs: Gladiador vs. Ferro Carril.
- 19:45 hrs: Nacional vs. Ceibal.
Agradecemos su comprensión ante este cambio de último momento y los esperamos mañana para disfrutar del fútbol local.
