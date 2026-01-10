El Foro Mercosur de la Carne celebró la aprobación europea para firmar el acuerdo UE–Mercosur

Las entidades que integran el Foro Mercosur de la Carne (FMC), en representación de toda la cadena de la carne bovina de la región, celebraron la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea para proceder a la firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, calificando el hecho como histórico, luego de más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.

Durante ese extenso proceso, las discusiones sobre el sector agroindustrial fueron centrales y determinantes para alcanzar el entendimiento final, lo que le otorga una relevancia especial al acuerdo para los países productores de carne del Mercosur.

El FMC destacó que se trata de un paso de significativa importancia para poner en marcha el Acuerdo de Libre Comercio de mayor relevancia para la región, y el segundo de mayor alcance firmado por la Unión Europea, permitiendo el acceso a un mercado de más de 450 millones de habitantes, con alto poder adquisitivo, que representa aproximadamente el 15% del Producto Bruto Interno mundial.

Un vínculo comercial fuerte y estratégico

En lo que respecta específicamente a las carnes bovinas, el FMC recordó que entre 2020 y 2024 el Mercosur exportó a la Unión Europea, en promedio, entre 1.200 y 1.350 millones de dólares anuales, explicando entre el 70% y el 75% de las importaciones totales de carne bovina realizadas por la UE a proveedores extra comunitarios.

Estas exportaciones se concentran en cortes de alto valor, un desempeño que, según el Foro, confirma una relación comercial sólida y estructural, así como un amplio potencial para profundizar la cooperación y avanzar en una mejora del acceso preferencial entre ambos bloques.

Reglas claras para el comercio sanitario

Otro de los puntos centrales subrayados por el FMC es la importancia de contar con un ámbito institucional para el tratamiento de normativas y reglamentaciones sanitarias, que son claves para el comercio de carnes.

Según expresa dicho comunicado, a partir de este acuerdo, se podrán: Establecer procedimientos, plazos y mecanismos de consulta formales; Limitar el uso de medidas arbitrarias no basadas en evidencia científica y Crear un canal bilateral específico para resolver conflictos sanitarios

Estos instrumentos permitirán dar mayor previsibilidad y transparencia a los flujos comerciales entre ambos bloques.

Un marco de previsibilidad para invertir y crecer

El Foro Mercosur de la Carne subrayó que el acuerdo impulsa decididamente la inserción internacional de la región, generando un marco de previsibilidad de largo plazo, considerado fundamental para la inversión y la planificación productiva, en favor del crecimiento y el bienestar de los pueblos del Mercosur.

En ese marco, el FMC reafirmó su compromiso con la producción e industrialización sostenible, y ratificó su disposición a profundizar el diálogo para alcanzar definitivamente la puesta en vigor del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Integran el Foro Mercosur de la Carne (FMC):

Asociación Brasilera de Industrias Exportadoras de Carne – Brasil (ABIEC)

Asociación de la Industria Frigorífica de Uruguay (ADIFU)

Asociación Rural del Paraguay (ARP)

Asociación Rural del Uruguay (ARU)

Cámara de la Industria Frigorífica – Uruguay (CIF)

Cámara Paraguaya de la Carne (CPC)

Confederação Nacional de Agricultura y Pecuária de Brasil (CNA)

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)

Federación Rural – Uruguay (FR)

Sociedad Rural Argentina (SRA)

Sociedad Rural Brasilera (SRB)

