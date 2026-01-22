29.1 C
Salto
jueves, enero 22, 2026
Columnas De Opinión
Dr. Pablo Sosa Pereira
Dr. Pablo Sosa Pereira
Pablo Sosa es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (2022). Especialista en Derecho Electoral, integra la Corte Electoral desde 2009 y actualmente es secretario de la Oficina Electoral de Salto y prosecretario de la Junta Electoral. En 2023 fundó el estudio jurídico Sosa-Pereira & Asociados, enfocándose en Derecho Público y Electoral. Tiene publicaciones académicas y se destaca por su experiencia institucional, práctica profesional y aporte al estudio del sistema electoral.

El festín de los directivos: un viva la pepa “compensaciones” en tiempos de terapia intensiva

42
Tiempo de lectura: 2 min.

La conducta adoptada por los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios al atribuirse a sí mismos una partida adicional mensual de $ 131.500 constituye, por sus propios términos, un acto reprochable desde la perspectiva jurídico-administrativa, en tanto que contraviene principios básicos de buen gobierno, transparencia y economía pública, sin contar que le suma unos pesos a esos pobres directores.

Mientras la mayoría de los uruguayos traga con un presupuesto familiar cada vez más apretado y una inflación que no pone freno, los directores de la Caja Profesional, esos héroes de escritorio, decidieron darse un extra que más parece cuota de “club exclusivo” que un plus por sus “servicios públicos”. Todo en la caja que el año pasado fue rescatada con varios miles de millones de pesos de nuestro bolsillo. Pero claro, ellos están trabajando –supuestamente– para nosotros, al fin y al cabo.

Aquí hay una paradoja digna de un guion de comedia política: la institución que pide plata al Estado para no quebrar, mientras sus directores se autochequean un premio gordo mensual. La ley que ellos mismos deberían respetar los obliga a ser honorarios, no asalariados blindados. Pero la ética es esa señora que nunca aparece en estas reuniones de directorio.

Este asunto no es ni blanco ni negro: es una ensalada amarga de un sistema mal gestionado, opaco y distante, que necesita urgente un cambio radical. Y el directorio que decide repartirse “extras” justo cuando el país está en terapia intensiva, solo ensucia más la poca legitimidad que le queda a la institución.

Para cerrar, pensemos en esta escena como la de un circo donde el equilibrista –la Caja Profesional– camina sobre una cuerda floja sostenida por el Estado. Mientras la cuerda vibraba peligrosamente, algunos acróbatas decidieron ponerse a repartir medallas doradas entre ellos mismos. El público, el pueblo, observa atónito y piensa que ese acto no es solo grotesco, sino también trágico, porque nadie quiere ser quien rompa la cuerda y mande todo al suelo. Aspiramos a que la justicia no sea cómplice de la insolidaridad disfrazada ni de la política de bolsillo, sino el cauce por el cual fluya la equidad, la transparencia y el compromiso genuino con el interés público.


Hasta la próxima semana.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zrky
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal