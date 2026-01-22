El festín de los directivos: un viva la pepa “compensaciones” en tiempos de terapia intensiva

La conducta adoptada por los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios al atribuirse a sí mismos una partida adicional mensual de $ 131.500 constituye, por sus propios términos, un acto reprochable desde la perspectiva jurídico-administrativa, en tanto que contraviene principios básicos de buen gobierno, transparencia y economía pública, sin contar que le suma unos pesos a esos pobres directores.

Mientras la mayoría de los uruguayos traga con un presupuesto familiar cada vez más apretado y una inflación que no pone freno, los directores de la Caja Profesional, esos héroes de escritorio, decidieron darse un extra que más parece cuota de “club exclusivo” que un plus por sus “servicios públicos”. Todo en la caja que el año pasado fue rescatada con varios miles de millones de pesos de nuestro bolsillo. Pero claro, ellos están trabajando –supuestamente– para nosotros, al fin y al cabo.

Aquí hay una paradoja digna de un guion de comedia política: la institución que pide plata al Estado para no quebrar, mientras sus directores se autochequean un premio gordo mensual. La ley que ellos mismos deberían respetar los obliga a ser honorarios, no asalariados blindados. Pero la ética es esa señora que nunca aparece en estas reuniones de directorio.

Este asunto no es ni blanco ni negro: es una ensalada amarga de un sistema mal gestionado, opaco y distante, que necesita urgente un cambio radical. Y el directorio que decide repartirse “extras” justo cuando el país está en terapia intensiva, solo ensucia más la poca legitimidad que le queda a la institución.

Para cerrar, pensemos en esta escena como la de un circo donde el equilibrista –la Caja Profesional– camina sobre una cuerda floja sostenida por el Estado. Mientras la cuerda vibraba peligrosamente, algunos acróbatas decidieron ponerse a repartir medallas doradas entre ellos mismos. El público, el pueblo, observa atónito y piensa que ese acto no es solo grotesco, sino también trágico, porque nadie quiere ser quien rompa la cuerda y mande todo al suelo. Aspiramos a que la justicia no sea cómplice de la insolidaridad disfrazada ni de la política de bolsillo, sino el cauce por el cual fluya la equidad, la transparencia y el compromiso genuino con el interés público.



Hasta la próxima semana.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zrky