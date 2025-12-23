EL FACTOR HUMANO, CONTROLES, LAS FIESTAS Y EL DIA DESPUES

Uno de los días mas seguros para conducir y poder salir a la noche son los días festivos, en esos días el estado esta presente en todo sus puntos clave y de hecho la difusión de la fiscalización hace que el conductor sepa que circule por donde circule va a ser inspeccionado y revisado tanto en su documentación como en el estado que se encuentra para poder conducir , sabe que le van a realizar una espirometría.-

Nunca van a faltar algunos que piensan como se ve comúnmente que pueden evadir el sistema , no respetar las normas y vividor fuera de ellas , esto se da muchas veces por la falta de educación vial, valores y convivencia en nuestra ciudad.-

Tengamos presente que eso ocurre permanentemente, los humanos nos comportamos con la falsa sensación que en nuestro barrios y en los trayectos cortes y que hacemos frecuentemente no nos exponemos al riesgo, por eso vemos que los barrios alejados del centro de la ciudad muchas veces dentro de ellos no se respetan las normas, posiblemente ninguna de ellas. También pasa en el transito diurno o nocturno. La noche para los que están fuera del sistema de valores invita más todavía a no respetar la norma, las motos que no respetan los semáforos , los vehículos sin documentación y tambien dentro del grupo debemos poner el desconocimiento por falta de educación vial , muchas veces esto ultimo arraigado desde muy chicos, el viejo concepto de siempre fue asi y seguida siendo asi. Yo le llamo la desvaloración de la libreta de conducir, nadie lo toma como un privilegio y una responsabilidad, sino como un tramite mas sin mucho valor real, donde el usuario no se da cuenta que le va la vida de el y la de los demas si no tiene la suficiente habilidad y valores para conducir un vehiculo.-

Como dije antes los días festivos son los mas seguros, normalmente la ciudad en la parte vial esta relativamente segura y todo el conductor va a cuidarse, el problema va seguir siendo el día después, cuando se vuelve a la normalidad.-

Aca les dejo algunos factores que tnemos que tener en cuenta.-

*Factores humanos que influyen en la seguridad vial:

1. Conducción distraída: Uso del celular, hablar con pasajeros, comer o beber mientras se conduce.

2. Velocidad excesiva: No respetar los límites de velocidad establecidos.

3. Conducción bajo el efecto del alcohol o drogas: La ingesta de sustancias que alteran la capacidad de conducir. Lea los prospectos de los medicamentos que toma ahí lo debe decir si afecta la conducción o no

4. Falta de uso de elementos de seguridad: No usar cinturón de seguridad o casco.

5. Fatiga o cansancio: Conducir sin descansar adecuadamente. Este ultimo normalmente no le prestamos mucha atención , pero la fatiga o el cansancio son muy importantes, nuestra mente “se apura “ para llegar al destino por la fatiga o el cansancio y eso hace que elevemos la velocidad, primera causa de accidentes de transito

*Consecuencias del factor humano en el tránsito:*

1. Lesiones o muertes de conductores, pasajeros o peatones.

2. Daños materiales: Pérdida de vehículos, infraestructura vial y otros bienes.

3. Costos económicos: Gastos médicos, reparaciones y pérdida de productividad.

4. Impacto emocional: Trauma y estrés para las personas involucradas y sus familias.

Medidas para mitigar el factor humano

1. Educación vial: Promover la conciencia y el respeto por las normas de tránsito.

2. Fiscalización: Controlar y sancionar las infracciones viales.

3. Diseño de infraestructuras seguras: Crear entornos viales que minimicen el riesgo de accidentes.

4. Tecnología de seguridad: Implementar sistemas de asistencia al conductor y otros dispositivos de seguridad.

VALORES

– *Responsabilidad*: asumir la responsabilidad de nuestras acciones al volante

– *Respeto*: respetar a otros conductores, peatones y ciclistas

– *Precaución*: anticipar situaciones de riesgo y tomar medidas para evitar accidentes

– *Solidaridad*: ayudar a otros en caso de emergencia

– *Conciencia*: estar atento y consciente de nuestro entorno al volante

Estos valores pueden influir en nuestro comportamiento de manera positiva. ejemplo:

– Reducir la velocidad: respetar los límites de velocidad y adaptar nuestra velocidad a las condiciones del tráfico

– Usar elementos de seguridad: usar cinturón de seguridad y casco

– Priorizar la seguridad propia y de otros

– Ser respetuoso y cortes: ceder el paso y respetar a otros conductores y peatones.-

Todo esto ya lo sabemos, nuestras costumbres, creencia y cultura nos han llevado a un camino donde nos cuesta mucho ver resultados .Nos cuesta mucho como sociedad mirar a largo plazo. Una política conciente de nuestras CARENCIAS y empezar desde ahí. Educar en valores convivencia primero y en seguridad vial después, van de la mano, de que nos sirve enseñar habilidad, o conocimiento de la norma si nuestra actitud es no tener valores sociales. Llegar primero al semáforo, no respetar al otro, saltarnos todas las normas, no pensar ni sentir que los otros también tienen derechos, empatia, responsabilidad y por supuesto contribuir, solo una mirada así puede cambiar la realidad que nos golpea. Podemos tomar todas las acciones posibles y esta bien pero tenemos que mirar a lo lejos sino será un ganancia momentánea.- Podemos vivir en armonía y con valores sociales, depende de nosotros y de la educación.- Debemos empezar en la niñez y adolescencia.-

LES DESEO UN EXCELENTE AÑO Y QUE NOS ENCUENTRE UNIDOS COMO SOCIEDAD CON EL UNICO PROPOSITO DE CUIDARNOS ENTRE TODOS.-

SI QUERES SABER COMO ES UNA SOCIEDAD MIRA COMO CONDUCE.-

Víctor Pacin Freire.-

