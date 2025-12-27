El director de Obras de Salto destacó continuidad de proyectos, nuevas licitaciones, compra de maquinaria, mejoras en calles y caminería rural

En diálogo con EL PUEBLO, Juan Manuel Texeira Núñez afirmó que la Dirección de Obras asumió con falta de maquinaria y obras demoradas. Destacó la continuidad de proyectos heredados, nuevas licitaciones, compra de equipos con fondos FDI y planificación para mejorar calles urbanas, barrios y caminería rural.

– ¿Con qué Dirección de Obras se encontró cuando asumió?

– Nos encontramos con una situación bastante variada, o sea, con muchas ganas dentro del equipo de trabajar y sacar adelante Salto, pero en tema maquinaria, con bastante escasez y con poco mantenimiento, que lo seguimos sufriendo porque las máquinas que estaban funcionando también se empezaron a decaer y entran al taller. Y después un poco de organización para tratar de mover las obras que estaban en ejecución, como en los barrios Artigas y Umpierre, que ahí modificamos un poco el tema de recursos, le dimos más apoyo para poder tratar de certificar porque son obras por FDI.

- espacio publicitario -

– Bien, hay dos temas para arrancar. La primera es que el actual gobierno se comprometió en campaña que en el periodo de cinco años iban a hacer el esfuerzo de atender el 100% de las calles de la ciudad en cinco años. Y lo otro, la oposición dice que el gobierno anterior dejó encaminados varios proyectos financiados por el gobierno nacional. En ese sentido, la Dirección de obras, ¿tiene proyectos encaminados del gobierno anterior para continuar o concluir? ¿Y cómo se espera que pueda ser la atención de las calles?

– Está bueno que haya una continuación del proyecto, mismo pasó cuando estuvo Germán Coutinho, se dejaron proyectos ya armados para que el próximo gobierno pueda continuarlos. Es la idea de un gobierno departamental, que tenga un objetivo a largo plazo y no sea sólo a cinco años. Hay algunos proyectos como el de barrio Saladero, que viene de hace tiempo. Ahora seguimos trabajando con la empresa proyectista para terminar de definir todos los datos técnicos para sacar la licitación. Y barrio Umpierre lo mismo, se ejecutó una etapa sola, pero ahora vamos a continuar con la segunda, tercera o cuarta etapa en los cinco años. Barrio Artigas, queremos darle un punto final que viene hace cuatro o cinco años la obra, se demoró mucho. Es bueno que se mantengan los proyectos, porque significa que se está pensando en el futuro de Salto. También vamos a generar nuevos proyectos, como son todos los que presentamos para el préstamo y otros más para poder usar los fondos del FDI también.

- espacio publicitario -

– Ese trabajo que debe realizarse, ¿se hará a través de llamados para empresas privadas para que atienda alguno de estos proyectos o se va a hacer por la Intendencia?

– Algunos proyectos se van a licitar, no los va a ejecutar la Intendencia, y los proyectos también, porque en sí no tenemos ingenieros viales, tenemos uno y se nos complica para poder atender todo. Nuestra idea es fortalecer la oficina técnica también, porque si bien lo va a hacer una empresa privada, hay que controlarlos. También crear un laboratorio vial que hace mucho tiempo se abandonó, creo que existió en algún momento, pero hoy en día no se controla porque no se tienen los elementos.

– No hace un mes, la Intendencia adquirió maquinarias por un valor cercano a $ 35 millones que venían del Fondo de Desarrollo del Interior, ¿es así?

– Sí, optamos por comprar maquinaria con fondos de FDI para llegar a certificar toda la cartera este año. Todavía no llegaron porque todos los trámites de exoneración de impuestos ha demorado, pero en enero las vamos a tener. Son dos motoniveladoras, dos compactadores, dos retroexcavadoras y dos combinadas, y también reforzamos con un dron para hacer relevamientos topográficos para el área de Agrimensura.

– También tenemos la parte del interior que se divide en dos, caminería rural y además adentro de los centros poblados. ¿Con qué panorama se ha encontrado?

– Sí, hablando con los alcaldes, en distintas áreas ya tienen, por ejemplo, pavimento, eso ocurre en Belén, Constitución, San Antonio. Valentín sin duda no tiene ninguna calle pavimentada, va a ser uno de los objetivos. Mataojo también, se van a hacer algunos trabajos en Sarandí de Arapey y algún pueblo más. Vamos a atender, en cuanto a caminos, el del Espinillar, por un tema productivo. Después entrar a Lavalleja, que hace bastante tiempo es un reclamo y todavía no se ha atendido, y en Mataojo va a salir, o ya salió, un concursable de PCRP, el Camino Azul de Masoller, que es frontera con Rivera, y la obra se hace mitad a mitad con el departamento de Rivera.

– ¿Hay alguna posibilidad que en la caminería rural pueda bituminizarse el área por donde hay mayor circulación de camiones cargados con la producción, como pasó en San José?

– No se ha pensado tanto en pasar a bituminizar por un tema de costo, pero es todo un tema la lluvia, ahí vamos a tener que pedir un poco más de ayuda a productores y alrededores para tratar de no circular después de una lluvia, que es lo que nos liquida.

– Eso lo intentó el gobierno anterior, pero había días que llovía mucho y tenían que sacar de todas maneras la producción.

– Hay ocasiones extraordinarias que si no se puede, no se puede, pero hay que ser solidario entre todos.

– ¿Cuáles serían las prioridades para el 2026 en la Dirección de Obras?

– Como te dije, reforzar la oficina técnica, que a la brevedad vamos a estar sacando algún llamado, ya se sacó un llamado para Agrimensor para dar ese apoyo. Contar con la maquinaría nueva que va a llegar en enero y empezar a realizar proyectos para usar la plata del préstamo, que son en Pascual Harriague, la Oribe, Rodó, la entrada de Salto, la Gaviota, Concordia. Y en cuanto a obras, empezar con la licitación de barrio Saladero, que es una obra por PDGS que se va a financiar con eso, y algo más porque tampoco da para toda la obra, que va a llevar muchos años, es una obra muy grande.

– Por último, una pregunta personal. Viene del sector privado, hoy está en el sector público, donde la burocracia estatal a veces, más que una garantía, es como una especie de freno para lo que se intenta gestionar, y donde uno ve que el sector privado tiene un poco más de libertad para gestionar determinadas acciones. ¿Se arrepiente de haber llegado al sector público?

– No conocía el trabajo municipal, que hasta estar adentro no te imaginas lo que es. Pero le agarras el gustito, está bueno. Obviamente es estresante porque te hablan de todos lados, reclamos por todos lados. Pero la idea es llegar a un punto que no tengamos tantos reclamos y podamos atender a todos. Hay que estar arriba de todos los trámites, porque pasan de uno a otro, y si vos no lo perseguís, se queda. Eso es lo malo. Pero en sí queremos cambiar. Obviamente que en el sector privado puede ser un poco más fácil, pero en sí los problemas son los mismos. Acá te van a llevar un poco más por temas burocráticos, comprar un repuesto para una máquina pasa por un montón de gente antes, que capaz en un privado vas directamente y lo compras. Acá hay que pasar por compra todo el proceso para no tener ninguna observación.

– ¿Y cómo se maneja esa ansiedad de querer hacer ya las cosas y lo frena la burocracia?

– Hay veces que tenés que aceptar los procesos, pero se sigue empujando y atendiendo. En lo que es recuperación de máquinas, todos los días lo tengo al jefe de taller preguntándome por repuestos y órdenes de compra. Entonces voy y le pregunto a uno, al otro. Te vas moviendo así, porque es lo que queda. Pero te adaptás, se trata de gestionar lo mejor posible.

– ¿Y cómo logra administrar la ansiedad de los vecinos que quieren que ya les arreglen el barrio?

– Hemos ido con Hoover (Rosa) a alguna comisión vecinal, los hemos atendido. Obviamente nuestra respuesta es ver el problema y empezar a planificar para ver cuándo se puede atender porque no podemos hacer ya todo. Hay muchos problemas de pluviales y de agua estancada en muchos barrios, de suciedades, agua de saneamiento, que a veces ellos te dicen que es solo limpieza, pero para nosotros es solo limpieza, pero en 10 lugares a la vez. Entonces se nos complica el tema de llevar la máquina, también con la escasez que tenemos. Pero al menos ir a ver la problemática, o sea, dar la cara e intentar planificar, que es lo más importante.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uo5f