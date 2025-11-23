El crédito de Ferro Carril: ¿sabor a hazaña, River?

De los primeros semifinalistas que surgieron a los dos que restan. Por eso, lo de esta noche en el Parque Dickinson será clave para determinar los que también se sumarán a la próxima secuencia.

Ferro Carril fue terminante ante River Plate, con validez ofensiva de Natanel Tabárez y la clase de Nahuel De León, como razón de desequilibrio. El 3 a 0 del primer partido disputado el jueves y estos 90′ de hoy.

Es casi obvio sostenerlo, respecto a la chance superior de Ferro Carril. No solo porque ganó en el juego de ida, sino por la diferencia medida en goles. River Plate tiene la apuesta de la hazaña, porque tendrá que vencer por una diferencia de cuatro goles. Cabe puntualizar que de operarse un empate en puntos y goles, la ventaja deportiva juega a favor de Ferro Carril: en el Acumulado fue segundo y River Plate el séptimo.

- Advertisement -

River tendrá que superar la crisis de funcionamiento que padeció y que surja el gol que le faltó.

Ferro Carril no es el de la aceleración en la búsqueda. Puede pausarse, hasta que un jugador prevalezca desde su luz propia e inconfundible rol desnivelante: Natanel Tabárez.

Después del tiroteo… la vigencia del querer

Fue partido para no olvidar. Sobre todo, por los vaivenes del trámite. A tal punto que Ceibal se imponía 3 a 0, hasta que Salto Uruguay fue repechando y de última llegó al equilibrio en 5 a 5. Un tiroteo sin más vueltas.

Hoy es tiempo de la decisión que determinará el avance de uno y la eliminación del otro, si de las semifinales de los play off en la «A» se trata.

La ventaja deportiva es de Ceibal, y un empate le es suficiente. Pero Ceibal no debiese recalar en ese objetivo. Impulsar la energía creadora para que vencer se convierta en objetivo, es una manera de evitar riesgos.

Salto Uruguay arriba al duelo creyendo que nada le es imposible. Lo del jueves fue una prueba de carácter, de toma de posición ante una situación que pareció fatalmente adversa.

Por lo tanto, con el segundo partido de hoy a la noche, ráfaga de dudas.

¿Es posible desacreditar a alguno de los dos?: no.

¿Abierto el futuro a la cuenta de los dos?: sí.

¿Es viable reconocer a quien tiene perspectiva más abierta?: no.

¿La vigencia del querer en el caso de los dos?: definitivamente.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Que abran la puerta del estadio….

Es el cierre de la instancia de Cuartos de Final en los play off de la «A». Andrés Píriz y Sebastián «Nene» Hernández como árbitros centrales. Después del clásico de Peñarol y Nacional, el fútbol salteño mandará.

🏟️ Domingo 23 de noviembre

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

19:30 hrs. River Plate vs Ferro Carril. Árbitros: Andrés Píriz, Belén Robaina, Jonathan Guglielmone.

21:30 hrs. Salto Uruguay vs Ceibal. Árbitros: Sebastián Hernández, Didier Cuello, Jhon Asencio.

Parciales de Ferro Carril y Ceibal ingresan a la tribuna España, de R. Plate y S. Uruguay a la Irazoqui.

🎟️ Precio de entradas

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.

Palcos: $ 100.

Entradas de juveniles ( HASTA 18 AÑOS ), deben presentar CI en portería.

), deben presentar en portería. Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañados de una persona mayor a cargo.

Ellos, los salteños que no faltarán…

Ocurrió en la mañana de ayer, cuando el plantel Sub 14 de Peñarol de la Liga Salteña de Fútbol arribó al Estadio «Campeón del Siglo».

Una manera de reconocerlo, como paso previo a la instancia de esta tarde: los salteños serán observadores directos del juego clásico entre Peñarol y Nacional.

A solicitud de EL PUEBLO, esta imagen derivada por Alfredo Javier Viera, el Director Técnico. El viaje del plantel, a manera del cierre de la temporada.

Para los adolescentes jugadores, un tiempo invalorable. Una experiencia. Seguramente que más de un sueño recala en esa camiseta y en ese estadio de los «manyas» capitalinos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ipp6