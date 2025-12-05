El Coro de la Udelar Salto cierra el año con un concierto y un homenaje especial

El próximo sábado 6 de diciembre a las 18 horas, el Aula Magna de la sede Salto de la Universidad de la República será escenario del Gran Concierto de Fin de Año, organizado por el Coro de la Udelar Salto bajo la dirección de la profesora Noemí Méndez.
El evento es organizado por el Coro de la Udelar Salto, dirigido por la profesora Noemí Méndez, la pianista Laura Fuertes y en percusión Santiago Lima.
Contará con la participación del Coro Departamental de Salto, bajo la dirección de Andrea Iglesias, acompañado por la pianista Elizabeth Chaibun; el Coro Popular Artilleros de Colonia, dirigido por el licenciado Carlos Correa de Paiva, docente a cargo de la Cátedra de Dirección de Coros en Salto. También se presentarán integrantes de la Cátedra de Canto de la Facultad de Artes, Instituto de Música, representada por el profesor Ulrich Schrader.
Actuarán los alumnos Noelia Texo, Pablo Díaz, Santiago Chúa y Silvana Camargo, junto a los egresados Walter Silva, Irene Scalabrini y Noemí Méndez.
El acompañamiento musical estará a cargo de la pianista Andrea Iglesias y del guitarrista Juan Suárez.
La velada incluirá además un homenaje especial a la profesora Cecilia Latorre Visconti, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la formación vocal en la región.