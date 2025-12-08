El concurso de murgas puede volver a ser referencia regional

- espacio publicitario -

El carnaval salteño inicia una etapa de recuperación tras una temporada con escasa presencia local. Con el regreso de murgas históricas, la incorporación de agrupaciones jóvenes y un concurso que busca recomponer su escala, ASAC trabaja para devolverle vigor a la fiesta popular.

En esta entrevista, su presidente, Marcelo Suárez, detalla el proceso, los desafíos organizativos y las perspectivas para el Carnaval 2026.

¿Cómo está trabajando ASAC de cara al Carnaval 2026?

Por suerte logramos revertir la tendencia del último carnaval, cuando solo una murga de Salto subió al escenario. Aun así trajimos agrupaciones de otros departamentos e hicimos el regional una noche, pero fue una señal de alarma.

Este año arrancamos en otra posición. Regresa la histórica Falta a la Papa, vuelve Punto y Coma, ambas fundadas en julio de 1986, o sea en su aniversario número cuarenta. Reaparece la Grandulona, continúa la Retobada y se suma la Miguelona, una murga joven que llega con ganas.

Hay identidad en construcción y una intención clara de recuperar la escala que el carnaval salteño supo tener.

¿Cómo funcionará la prueba de admisión?

Vamos a realizar un concurso local y regional simultáneo. El 12 de diciembre sesionará un jurado especial y la prueba se hará mediante visionado de videos. La convocatoria ya se lanzó para las murgas de otros departamentos. El jurado estará integrado por Paolo Segradini, Jorge Cheriff y Valeria Schneider, con la escribana de la asociación presente.

De ese proceso saldrán dos cupos. La lógica es simple: ya tenemos cinco murgas locales y se suma Las Fritas, ganadora de los últimos dos años. Con dos clasificadas completaríamos un total de ocho agrupaciones para el concurso. Las fechas tentativas son 19, 24 y 25, con final el 28, siempre sujetas a lo que plantee la Intendencia.

¿Cómo avanza el vínculo con la Intendencia de Salto?

Había rumores sobre la conformación de la Comisión de Carnaval, estamos avanzando. Establecimos contacto con Dalmao y Ambrosoni y enviamos una propuesta integral, que tuvo buena recepción.

Estamos afinando puntos importantes: definición del jurado, responsabilidades de cada parte y mecanismos de apoyo. Venimos reuniéndonos todos los martes con delegados y agrupaciones.

Es importante remarcar que la elección de jurados no la hace la directiva. Lo establece el reglamento: las agrupaciones deciden. El año pasado fue excepcional por la presencia de una sola murga, pero este año corresponde que decidan ellas.

¿Está definido quién presentará el concurso?

No. Debe realizarse una licitación pública. Gastón Melo no podrá presentar porque integra Punto y Coma. Quizá aparezca nuevamente Mario Goldmann, que ya lo hizo en otra ocasión y cumplió muy bien. En quince o veinte días tendremos certezas. También plantearemos en directiva la propuesta de Marcelo Oliva de homenajear a Roberto Ignacio Lucero, una figura que marcó época con su voz.

¿Cómo serán los premios?

Se establecen por porcentaje. Las agrupaciones y la directiva lo definen en conjunto. Lo bueno es que todas recibirán un premio. Además, se evalúa que el concurso pueda valer para otros certámenes.

Hay tres casi confirmadas para la prueba de admisión en Salto y una murga joven de Montevideo interesada. Paysandú tiene pocas murgas este año, así que Salto puede transformarse en referencia regional.

¿Cómo se siente el ánimo tras el año difícil?

Mejor. El golpe casi letal no fue tal. En vez de replegarnos, redoblamos esfuerzos. Lo discutimos en asamblea y quedó claro que había que fortalecerse, mejorar la difusión y sostener el trabajo colectivo. Ese es el camino que estamos transitando.

¿Te imaginás volviendo a cantar?

Estuve en murga hasta principios de 2018. En 2019 intenté volver a ensayar, pero asumí la presidencia de ASAC y dejé. Siempre está la intención de regresar, porque fueron muchos carnavales y muchos recuerdos. Se nos pianta un lagrimón cuando vemos a las agrupaciones cantar en el Parque Harriague.

Pero mientras esté en la directiva prefiero no hacerlo. Otros lo combinan y está bien. En mi caso, si regreso, será sin integrar la directiva.

¿Y qué pasa en tu casa? ¿A tus hijos les gusta la murga?

A Octavia la llevo a los ensayos siempre que está conmigo. Vive en Valentín y no conoce tanto el ambiente, pero le gusta. No es fanática, pero lo disfruta. Eso ya me alcanza.

¿Cuándo será la prueba de admisión?

El 13 de diciembre. Las agrupaciones de otros departamentos tienen hasta el día 10 para enviar sus materiales al correo de ASAC. El jurado evaluará y decidirá las dos clasificadas.

¿Qué expectativas hay sobre el público en el Parque Harriague?

Las mejores. Incluso el año pasado, con una sola noche y una lluvia inédita, el público respondió. El parque secó rápido y la gente fue. Con cuatro noches será una oportunidad para el reencuentro. Es un público que necesita ser convocado con tiempo y buena difusión.

¿Habrá tablados en los barrios?

Depende de la coordinación con la Intendencia. En la propuesta integral incluimos un convenio con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Ese convenio permite llegar a los barrios. De lo contrario es muy difícil.

Hubo épocas con el tablado móvil Aquilino Pío. Hoy no planeamos algo así, pero sí ensayos abiertos. El 11 de enero está previsto un ensayo general en el Andén y además se viene la temporada de peñas, este viernes 5 arrancó con la de Falta La Papa, La Grandulona ya hizo dos peñas, La Papa tendrá la suya el día 5 y las demás están activas. La gente puede acercarse.

¿Cómo ves la relación entre los jóvenes y la murga?

En el Liceo 2, el profesor Charles Prates y Josué Méndez están trabajando temas del Punk y sumando elementos de Rada. Están llegando bien. Los coros liceales repuntaron y, en general, los coros de Salto también. La música popular vuelve a tener espacio.

Hay que acercarles otros estilos. Están bombardeados por géneros muy distintos y si no escuchan murga o candombe, difícilmente puedan disfrutarlos. Hay que sembrar. Después aparecen los gustos.

