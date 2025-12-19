El CAIF Mi Refugio de barrio Independencia festeja hoy sus 30 años de vida

- espacio publicitario -

En la jornada de hoy en el barrio Independencia, el CAIF Mi Refugio estará festejando su 30° Aniversario. Por ese motivo, las maestras María Alejandra Barbosa y Alejandra Rodríguez visitaron la redacción de EL PUEBLO, para invitar a la población a acompañarlos.

“Estamos cumpliendo los 30 años -comenzó diciendo la educadora Barbosa- y lo festejamos hoy a las 19 horas. Comenzamos en 1995 con un equipo de 5 personas por una necesidad de la población. Sus inicios fueron de un proyecto de la Iglesia Anglicana con las familias del barrio, que fueron viendo las necesidades que tenían, empezó por un merendero, pero notaron que no era suficiente, por lo que se gestionó con el INAU la posibilidad de poder tener un CAIF. Y el 15 de diciembre de 1995 se fundó CAIF Mi Refugio, comenzando con una población de 155 niños y 5 funcionarios. Y en el correr de este tiempo ha habido muchos cambios por la demanda de la población, de las familias y de los barrios linderos de la zona”.

Por su parte, la maestra del turno matutino Alejandra Rodríguez, recordó que el CAIF Mi Refugio es un modelo 3 en donde hoy atendemos a 157 niños. Estamos conformados por 17 personas, en donde hay un equipo técnico, una psicóloga, una trabajadora social, una psicomotricista y dos maestras, una de cada turno y después las educadoras de cada sala, una auxiliar de servicio, una auxiliar de limpieza, una cocinera y una coordinadora de gestión. Como dijo la compañera, en realidad el CAIF Mi Refugio es una alianza entre la Iglesia Anglicana e INAU. Tenemos una supervisora que es de INAU y es con quien nos regimos para el trabajo diario”.

Rodríguez agregó que “brindamos actividades que son de interés para los niños, tenemos un proyecto de centro, trabajamos con dos programas, el programa de experiencias oportunas, en donde van los niños de cero a dos años y después nivel dos y nivel tres de forma diaria, de lunes a viernes, en el horario de ocho a dieciséis horas, en el turno de la mañana de ocho a doce menos cuarto y en el turno de la tarde de doce a cuatro menos cuarto”.

– Recordemos dónde se encuentra el CAIF Mi Refugio.

– Estamos ubicados en Córdoba 1303, en barrio Independencia, los esperamos a todos esta tardecita para celebrar juntos los treinta años del CAIF Mi Refugio, donde vamos a compartir una jornada de grupos musicales, de baile y celebrar estos treinta años de trayectoria juntos, tanto con la familia, porque como dice la sigla de CAIF, somos un centro de atención a los niños y a la familia.

– Visto todo ese camino recorrido en estos 30 años, y que usted ha tenido la oportunidad de ver al CAIF crecer y consolidarse en el barrio, donde quizás, los chicos que salieron de la primera tanda, crecieron, formaron sus propias familias y hoy llevan a sus propios hijos al CAIF Mi Refugio. ¿Cómo es esa vivencia?

– Es verdad. Tenemos padres que son exalumnos del CAIF, y es como que fuera el nieto de nosotros, porque es así. Y también fue un antes y un después del CAIF en el barrio, porque terminó siendo el centro comunitario del barrio Independencia, y siempre estamos abiertos a toda la población. Trabajamos en redes también con las instituciones de la zona, con el Batallón de Infantería, con la UBA 5, que estamos más ahí en la zona, con las escuelas linderas, la Escuela 78, la Escuela 64, la mesa zonal también se participa. Siempre apostando a lo que es nuestro principal objetivo, que es el niño y su familia.

– La última palabra es de ustedes.

– Sí, que hoy los esperamos a las 19 horas en Córdoba 1303 para la fiesta de los 30 años del CAIF Mi Refugio. Están todos invitados y serán más que bienvenidos.

