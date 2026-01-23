El básquetbol salteño y desde algunos padres, frente a las suspensiones  de la temporada en divisiones juveniles

«Tardía y liviana en su fondo, pero devastadora en su forma»

La carta abierta fue remitida a EL PUEBLO, y el contenido surge como consecuencia de determinadas situaciones que se originaron en la Liga Salteña de Básquetbol, en el ámbito de divisiones juveniles.

Como se trata de entender lo sucedido y en función de ello, esta consecuencia que surge desde algunos padres y familias vinculadas al básquetbol, a manera de respuesta o simplemente, de toma de posición, Textualmente la nota señala.

Salto, 22 de enero de 2026

CARTA DE PADRES AL BÁSQUETBOL SALTEÑO

A las autoridades de la Liga Salteña de Básquetbol (LSB)

De nuestra mayor consideración:

Quienes suscriben, padres y familias de jugadores de diversas instituciones de nuestra ciudad, nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar nuestro profundo malestar, decepción y rechazo ante las medidas adoptadas por esta Liga, a raíz de los hechos de público conocimiento vinculados a la categoría U16 masculina durante el año 2025. Es imperativo señalar que, si esta sanción hubiera sido tomada en tiempo y forma, no se habría visto afectado el desarrollo del campeonato y, por ende, no se habría perjudicado a todos los adolescentes que no estaban implicados en la selección. Lamentablemente, la resolución terminó siendo más «dura» para el resto de los jugadores —a quienes se les truncó el campeonato— que para los propios responsables del seleccionado. La Liga Salteña de Básquetbol ha sido históricamente la más laureada del país. Representar a la «Roja de la S» siempre fue sinónimo de sacrificio, esfuerzo, respeto y entrega. Sin embargo, nos duele profundamente que hoy el nombre de nuestra Liga sea noticia no por sus logros deportivos, sino por conductas inapropiadas y, fundamentalmente, por una gestión administrativa de los hechos que consideramos arbitraria e injustificada.

Nuestra disconformidad se fundamenta en los siguientes puntos:

• Generalización de la Sanción: La decisión de suspender el resto de la temporada para la categoría U16 y, consecuentemente, truncar la competencia de la U18 (debido a la integración de planteles), constituye una medida que castiga a inocentes por igual. Se ha privado de la finalización de su año deportivo a jóvenes que se prepararon con disciplina, dejando de lado el esfuerzo individual y colectivo de quienes no participaron en los incidentes.

• Falta de Proporcionalidad y Empatía: La sanción arribada por la LSB nos resulta «tardía y liviana» en su fondo, pero devastadora en su forma. No se tuvo en cuenta el impacto psicológico y motivacional en los adolescentes. El deporte es, para nuestras familias, un espacio insustituible de formación en valores; suspender la competencia de forma masiva desmotiva al deportista y tira por la borda un año de inversión económica y logística de las familias.

• Incongruencia Institucional: Resulta contradictorio que la Liga promueva talleres sobre “Salud mental” y el eslogan «Entrená, jugá con el corazón y con la mente en paz. ¡Disfrútalo!» si, ante el primer conflicto de magnitud, la respuesta es el cercenamiento de la actividad en lugar de la aplicación de sanciones individuales y ejemplarizantes que permitan el desarrollo normal de quienes sí cumplieron con el reglamento.

Ante este escenario, nos preguntamos: ¿Quién da respuesta al daño causado a los jugadores que quedaron con el juego inconcluso? ¿Consideran realmente que la nota emitida el pasado 23 de diciembre repara la incertidumbre y el sentimiento de injusticia generado? La historia de nuestro básquetbol merece referentes que protejan al deportista y sancionen con criterio, sin afectar el derecho al juego de la mayoría. Esperamos que esta misiva sea tomada como un llamado a la reflexión y que se brinden explicaciones más profundas y acordes a la investidura de la institución que representan. Sin otro particular, saludan atentamente, Padres y Familias de Clubes de Básquetbol de Salto.

Opción abierta: ¿Juventus le pedirá la renuncia al presidente de la Liga de Básquetbol?

Las disconformidades a nivel de Atlético Juventus, con la conducción de la Liga Salteña de Básquetbol, se han acentuado de algunas semanas a esta parte. A partir de la postura de no admitir el escenario de Juventus para los juegos finales, a tal punto que debe ser local en el gimnasio de Universitario, otras derivaciones no han faltado, con puntual cuestionamiento de la dirigencia de la entidad de la Zona Este. Una de ellas, el hecho que Salto Uruguay haya sido autorizado a realizar sesiones de entrenamiento en el gimnasio de Universitario, «cuando se trata de la cancha en que nosotros somos locales». A la luz de toda una serie de «insucesos» que así son catalogados en Atlético Juventus, se dijo a EL PUEBLO, que «para nada es descartable pedirle la renuncia al presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, como principal responsable de medidas que no compartimos y siempre rechazamos». Por lo demás en el partido del pasado viernes en Universitario, no faltaron cánticos contrarios a Ricardo Urroz. Desde los neutrales la mención ha sido puntual, «porque bien que se sabía la realidad que se iba a plantear en caso de ser Juventus, uno de los dos equipos finalistas: no habilitar su escenario a partir de la limitación del aforo decretado, no más de 400 aficionados para ingresar»

Salto Uruguay y Juventus por la tercera : ¿Qué menú para hoy?

Menú de básquetbol. Menú de propuesta. Menú de contenido. Saber hoy cuál es la vía para vencer en el tercer partido final de la zona play off al mejor de cinco.

Es que después de los dos primeros partidos jugados, determinada lógica se cayó a pedazos. Porque Juventus ganó de visitante primero. Porque Salto Uruguay ganó de visitante después. Entonces, hoy….¿a qué factores objetivos atenerse, para visualizar en el nuevo horizonte lo que puede pasar? De lo que no hay dudas: en el segundo partido, Salto Uruguay resultó aplastante, sobre todo a partir del tercer cuarto, para lapidar en el último.

La impotencia le ganó a Juventus, que hoy debe jurarse volver a lo que fue la versión del primer partido. El básquetbol sustenta misterios propios, aunque haya quienes hacen reverdecer el dominio de alguna lógica. Pero entre Salto Uruguay y Juventus, ¿cuál realmente es? Juegan desde la hora 21, en el Gimnasio de Salto Uruguay, «Dr. Juan José Galbarini». Viernes de decisiones. Una victoria no decide el futuro, pero alimenta la convicción campeona. Esa no parece ser la duda. La duda de hoy, fogonea y persiste: ¿quién a quién?

