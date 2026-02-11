El Ateneo de Salto reabrirá en marzo tras una profunda restauración

El histórico Ateneo de Salto será reabierto en marzo tras una restauración integral que incluyó murales, techos, fachada y mejoras para actividades culturales. Imágenes: Martín Cabrera/Prensa LA24.

Diario EL PUEBLO cubrió la conferencia de prensa realizada hoy en el Ateneo de Salto dónde jerarcas del Gobierno destacaron el trabajo que se viene realizando en este emblemático edificio salteño. Según explicó el responsable de Cultura, Pablo Bonet, todo este esfuerzo tiene como objetivo poner en valor uno de los edificios más emblemáticos del departamento, autoridades departamentales anunciaron los avances en el proceso de restauración del Ateneo de Salto y confirmaron que la reapertura está prevista para el mes de marzo.

La conferencia de prensa se realizó en el propio edificio y contó con la presencia del Intendente, el Secretario General, el encargado de Cultura, la restauradora Betania de Souza, la arquitecta Sabrina Barbieri y el coordinador de la Oficina Técnica, arquitecto Federico Villar.

Un proceso que comenzó en 2022

La restauración del Ateneo se inició en 2022, en coordinación con la Comisión Nacional de Patrimonio, la Comisión Departamental de Patrimonio, la Dirección de Obras y técnicos especializados en conservación. Durante más de tres años, el proceso atravesó distintas etapas, con intercambios técnicos, visitas y ajustes propios de una intervención en un edificio patrimonial.

Cuando las actuales autoridades asumieron en julio de este año, la obra presentaba un importante grado de avance, aunque aún no se había intervenido en los cuatro murales ubicados en la sala.

La restauración de los murales y el cierre de la polémica

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la presentación del trabajo realizado en uno de los murales, cuya intervención generó polémica en su momento.

El encargado de Cultura explicó que autorizó formalmente a la restauradora Betania de Souza a culminar la intervención iniciada, respaldando su formación y trayectoria profesional tanto a nivel nacional como internacional. De Souza ha trabajado en diversos edificios públicos y privados del departamento, y presentó la documentación técnica correspondiente antes de continuar con la tarea.

Las autoridades señalaron que no se cuenta con registros precisos sobre el origen de los murales: no se conoce con certeza su autoría ni si se trata de las obras originales del Ateneo. Sí se sabe que anteriormente habían recibido al menos dos intervenciones de restauración. En ese contexto, el objetivo actual es conservar y poner en valor las imágenes existentes, respetando criterios técnicos y patrimoniales.

Con la presentación del mural ya restaurado y el avance en los otros tres, las autoridades dieron por cerrada la controversia y remarcaron que los resultados “están a la vista”.

Obras integrales en todo el edificio

La restauración no se limitó a los murales. Los trabajos incluyeron:

Reparación de techos que presentaban importantes filtraciones de agua.

Intervención en el cielo raso, que había sufrido un descenso por la humedad.

Pintura general del interior.

Restauración y plastificado de pisos.

Arreglo de butacas.

Mejora de camerinos y espacios de apoyo.

Reparación y puesta en valor de la fachada.

Nueva iluminación exterior.

Incorporación de cortinas y mejoras en sectores anexos.

Además, se proyecta la climatización del Ateneo, una medida clave para garantizar mayor comodidad tanto en verano como en invierno y ampliar las posibilidades de uso durante todo el año.

Una política de recuperación patrimonial

Las autoridades destacaron que la recuperación del Ateneo forma parte de una política más amplia orientada a restaurar edificios patrimoniales y culturales de Salto, no solo en su interior, sino también en su presencia urbana.

En ese sentido, mencionaron también la intención de avanzar en mejoras en el Teatro Larrañaga y en museos actualmente cerrados, con el objetivo de que las nuevas generaciones puedan volver a disfrutar de espacios históricos que marcaron la identidad del departamento.

Cultura, turismo e integración regional

La reapertura del Ateneo también se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del turismo. El gobierno departamental trabaja en la incorporación de un ómnibus turístico de dos pisos que recorra los principales puntos históricos y culturales de Salto.

Asimismo, se proyecta una articulación con la ciudad argentina de Concordia, para integrar recorridos turísticos a través de la conexión fluvial, promoviendo un circuito binacional que potencie el flujo de visitantes.

Reapertura en marzo

Con las obras en etapa final, la intención es reabrir oficialmente el Ateneo durante el mes de marzo. El espacio volverá a albergar actividades culturales, artísticas y sociales, consolidándose nuevamente como uno de los principales escenarios del departamento.

Para las autoridades, la recuperación del Ateneo no es solo una obra edilicia, sino un paso más en la reconstrucción del patrimonio cultural de Salto, con la mirada puesta en el orgullo local, la identidad y el desarrollo turístico.

