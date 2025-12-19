El arte de respirar y la incertidumbre de crear: una charla con Catalina Bentos Pereira Sena

- espacio publicitario -

La elección de un camino vocacional en la adolescencia define la identidad de los estudiantes en Salto. Catalina Bentos Pereira Sena es alumna del Bachillerato de Composición y Producción Musical en la UTU.

Su llegada a esta formación técnica es el resultado de una búsqueda activa y personal que comenzó antes de finalizar el ciclo básico. Mientras cursaba sus estudios en el liceo, Catalina investigó las opciones educativas disponibles y seleccionó la orientación artística por su afinidad previa con la guitarra y el canto.

Este bachillerato ofrece un espacio de formación profesional en áreas que suelen considerarse secundarias en el sistema educativo tradicional. Ella integra hoy el grupo de estudiantes que va a transitar el segundo año de esta carrera, enfocada en el desarrollo de capacidades para la composición, creación, ejecución y gestión técnica de proyectos musicales.

Comentame cómo se dio tu ingreso a este bachillerato y de qué manera te enteraste de su existencia en la ciudad

Yo ya tocaba la guitarra y cantaba cuando decidí inscribirme. Me enteré de la propuesta porque en el liceo nos llevaron a recorrer la UTU para conocer qué orientaciones ofrecían. Sin embargo, ya había buscado información por mi cuenta antes de esa visita.²

Quería saber con precisión qué opciones tenían y encontré los folletos de música. Mi interés fue inmediato. Decidí que iría por este camino porque la música era lo que ya me gustaba desde antes.

Es fundamental el entorno en el desarrollo de una carrera artística. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en este proceso de formación?

El apoyo familiar es constante. A los doce o trece años les manifesté a mis padres mi gusto por la música y empecé a estudiar en un conservatorio. A ambos les gusta la música y les agrada que yo quiera dedicarme a esto de forma profesional. Ese entorno me permite dedicarme plenamente a mis estudios actuales.

En cuanto a la realidad del grupo de estudio, mencionaste cambios en la cantidad de alumnos a lo largo del año. ¿Cuál es la situación actual de tu clase?

Empezamos el año cerca de treinta personas y para el final del curso éramos ocho o diez los que asistíamos regularmente. Somos un grupo de ocho estudiantes que mantenemos la asistencia permanente. Por ahora nuestro objetivo común es seguir en el bachillerato, asistir a clase y continuar tocando.

El bachillerato tiene un plan de estudios con materias específicas de la música. ¿Cuáles son las áreas en las que se enfocan y qué aprenden en ellas?

Tenemos materias como Ensamble, Acústica, Expresión Corporal y Evolución de la Música. En Ensamble aprendemos a tocar en grupo y a producir un escenario; esto incluye el armado y la conexión de los equipos para un toque en vivo.

En Expresión Corporal trabajamos el canto vinculado al movimiento del cuerpo. La respiración es una parte central de este aprendizaje, es la base para cantar y para mantener el control.

En Acústica vemos temas teóricos sobre partituras y el funcionamiento del sonido y el oído, mientras que en Evolución de la Música estudiamos la historia general desde sus inicios.

El futuro laboral suele ser una preocupación para quienes eligen el arte. ¿Cómo vivís esa incertidumbre sobre lo que vendrá después del egreso?

Es una preocupación presente. Siento la incertidumbre de no saber con exactitud qué voy a hacer al terminar el bachillerato. Mi meta es tener una banda, pero me pregunto qué pasará cuando la tenga y de dónde vendrá el sueldo. Es un tema que me preocupa porque quiero trabajar en lo que me gusta, pero el campo laboral es complejo.

Has manifestado el deseo de salir de Salto en el futuro. ¿A qué responde esa inquietud de buscar nuevos horizontes?

Me gustaría irme para conocer más lugares y mostrar mi música en otros sitios. Es una opción que muchos toman. Mi intención es recorrer y presentar lo que hago, ya sea integrando una banda o como solista.

Además de la interpretación, te dedicás a escribir canciones. ¿Qué valor le das a la comunicación a través de las letras?

Escribo letras de canciones y le doy mucha importancia a que signifiquen algo y lleguen sentimentalmente a las personas. Tengo una clara vocación de comunicación con el público. Considero que el arte es el medio para comunicar cualquier cosa de la mejor forma.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el escenario y qué sentís en ese contacto con la gente?

He tenido algunas experiencias en escenarios con público. Siento nervios antes de subir, pero una vez ahí, ver que la gente canta o se emociona me genera una gran adrenalina y felicidad. Es una experiencia que quiero seguir viviendo.

Para quienes están por elegir su bachillerato, ¿qué rescatás de tu vivencia en esta orientación técnica?

Es un lugar muy lindo donde conocés gente con tus mismos intereses y hacés contactos. Es una experiencia musical que te abre la mente. Aprendés muchísimas cosas que no imaginabas antes de entrar. Al principio no sabía cómo sería, pero ahora estoy muy conforme con lo que estoy aprendiendo.

Catalina Bentos Pereira Sena continúa su formación técnica en Salto, enfocada en la composición y la producción. Su testimonio refleja la realidad de un bachillerato que demanda persistencia y que prepara a los jóvenes para los desafíos de la industria musical contemporánea, priorizando la técnica, la respiración y la comunicación como pilares de su formación artística.

