El Arsenal de las 10 incorporaciones

Arsenal del 2025, pasó por dos dimensiones. Una más que saludable en el Campeonato del Interior, a tal punto que se quedó con una de las ocho mejores plazas, para asegurarse la continuidad en la «A» para esta temporada 2026. Pero a nivel del Campeonato Salteño, la merma fue gradual y aquella derrota frente a Libertad por 3 a 1, lo marcó a fuego al equipo en manos de Richard Requelme y Joaquín Burutarán. Arsenal quedó «tecleando» para la zona del descenso, por eso es que este año tiene la obligación de remarla y sumar. No le queda otra. «La exigencia será concreta y nosotros sabemos de qué se trata esa exigencia», al decir del presidente Juan José Guarino. La misma línea de pensamiento desde el gerente deportivo, Maximiliano Summmers. Por eso en la entidad de calle Agraciada, una misión sin más trámite: establecer incorporaciones, tras evaluarse zona por zona, la necesidad del plantel. Jugadores que finalizaron su ciclo como en el caso del golero Rafael Paiva. Pero el hecho es que hasta la víspera, en Arsenal se materializaron 10 pases a favor. Son estos para tenerse en cuenta.

⚽ Nómina de jugadores

🧤 Golero

Nombre Nicolás Sánchez

🛡️ Defensa

Posición Nombre Zaguero Nicolás Pintos Lateral Franco “Parry” Rivero

⚙️ Volantes

Nombre Matías Batista Rafael Cereijo

🎯 Delanteros

Nombre Katriell Piegas César Silveira Gabriel De Souza Germán Rivas Darío Giovanoni

La ausencia de goleadores de Arsenal en la última temporada, en la medida que ya no dispuso de Jorge «Pitu» Echenausi y Luis «Tití» Leguísamo. Por eso el lector podrá descubrir que de mitad hacia arriba, Arsenal se nutre de posibilidades a favor. Desde la memoria, hay que tener en cuenta que permanecen en el plantel entre otros, Christian Luna (zaguero), Agustín Pereira Das Neves (lateral), Paolo Tabárez y Richard Toriani (volantes) y Emiliano Maciel (delanteros). ¿Puede invocarse sin arriesgar demasiado en la calificación, que se trata de la revolución verde? Por lo menos, en nombres y en historia, jugadores que incluso son parte de la actual selección salteña y que en algún caso, alcanzaron la condición de campeones. Arsenal a dos puntas: primero el torneo de OFI y después el Campeonato Salteño. En el 2023 se constituía en vicecampeón, cuando Ferro Carril se consagró. Arsenal nunca fue Campeón Salteño. Cabe preguntarse si con este plantel que se va proyectando de hecho, es posible….o no.

Las cuestiones rojas: El lunes de Juan Albín y Jacques que volverá

Las razones particulares de Facundo Barrientos, por lo que el volante de Universitario se alejará este año del club para ser uno más en Saladero. El mismo Barrientos que en el 2023 le convirtió dos goles a Laureles de Fray Bentos, para que Universitario goleara 4 a 0 y convertirse en Campeón del Interior por primera vez en su historial. Gabriel de Souza se alistará en Arsenal, mientras que la novedad tampoco le falta al rojo en esta temporada y estaría significando el retorno en plenitud de Joquín Jacques.

EN LA HORA DE VOLVER

Otro de los aspectos a tener en cuenta en materia de pases, es que Juan Ángel Albin solicitará para Universitario, en lo que constituye su segundo ciclo. En la segunda quincena de este mes de febrero, el plantel rojo bajo el mando de Alejandro Irigoyen, despuntará la pretemporada. Gradualismo en la acción, teniendo en cuenta que en mayo nacerá la disputa de la Copa del Interior en la Divisional «A». Juan Ángel Albín nació el 17 de julio de 1986. De los salteños que jugó en México y en Europa.

¡Por fin alguien como Sportivo Rodó!: «Poco importa el resultado; queremos que se diviertan»

Es tema recurrente y que se inserta en el cuestionamiento, cuando no pocos que guardan relación con el Baby Fútbol, apuestan a la victoria como imperativo, marginando la diversión, el aprendizaje, el accionar desde lo lúdico: las recreaciones individuales y colectivas.

Pero hay excepciones, por ejemplo en el caso de Sportivo Rodó, que se plantea públicamente la necesidad de sostener el espíritu de la diversión, sin que el resultado se transforme en imperativo. A esta prueba, muchos tendrían que limitarse. O contagiarse.

«Felicitaciones a la subcomisión de Baby Sportivo Rodó, comandada este año por Marcelo Marcelo Nobre Iturria , comisión que viene realizando un gran trabajo junto a los DT para darle lugar a los niños a ayudarlos a crecer y lograr que hagan lo que más les gusta a estos niños que es patear la pelota dentro de las canchas . Poco importa el resultado deportivo, lo que buscamos es diversión, que todos los niños jueguen y sean felices por ellos y sus familias que muchas veces se atraviesan la ciudad para ver su hijo, nieto o sobrino entrar al rectángulo de juego al menos 15 minutos corriendo tras la pelota.. Queremos que nuestros niños se diviertan»

