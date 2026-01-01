El arroz cierra 2025 en un punto de quiebre y con señales de un 2026 complejo

El sector arrocero transita el cierre de 2025 en un escenario de fuerte cambio de ciclo, con precios en retroceso, altos costos internos y crecientes dificultades financieras para los productores. Así lo señaló Alfredo “Freddy” Lago, ex presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), en diálogo con Actualidad Agropecuaria.

Tras una zafra 2023/24 récord en precios, rendimientos y volumen total producido, el panorama cambió de forma abrupta. El retorno de India al mercado mundial y la mayor oferta global presionaron a la baja los valores internacionales, dejando expuesta la fragilidad de la ecuación económica del cultivo en Uruguay.

“Este es claramente un año de quiebre. Pasamos de un ciclo muy bueno a uno complejo, y eso siempre genera impactos fuertes en el productor”, explicó Lago. Según detalló, el precio provisorio de la zafra 2024/25, fijado en 11,05 dólares por bolsa, difícilmente pueda sostenerse al momento del ajuste definitivo, lo que implicaría devoluciones a la industria y un aumento del endeudamiento del productor.

Costos altos y márgenes cada vez más ajustados

El ex dirigente arrocero subrayó que Uruguay ya se encuentra en el techo de productividad por hectárea a nivel mundial, por lo que el margen para mejorar rendimientos es cada vez más reducido. “Al productor no se le puede pedir mucho más en productividad. El problema hoy pasa claramente por los costos estructurales del país”, afirmó.

En ese sentido, mencionó el peso de los costos logísticos, la carga del Estado y el tipo de cambio como factores que afectan directamente la competitividad del arroz, un cultivo exportador por excelencia. “Cuando los precios eran altos, estos problemas quedaban disimulados. Hoy, con la caída del valor del producto, quedamos totalmente expuestos”, señaló.

Freddy Lago advirtió que la situación no solo impacta al productor, sino a toda la cadena: industria, mano de obra y servicios conexos. “Cuando el productor está muy endeudado, la industria tampoco está cómoda, y las consecuencias terminan saliendo fuera de la chacra”, remarcó.

Siembra prácticamente finalizada y preocupación hídrica

En cuanto a la campaña en curso, la siembra del arroz está prácticamente finalizada, con un área levemente menor a la del año anterior, principalmente por problemas hídricos en algunas represas, especialmente en el este del país. En contraste, el norte ha recibido lluvias más favorables, las cuales hasta llegaron a retrasar los trabajos de siembra.

Los cultivos presentan, en general, buen estado vegetativo, pero el resultado final dependerá de cómo evolucione el clima y, sobre todo, de los precios que reciba el productor al momento de la cosecha.

Región sin impacto fuerte en precios

A nivel regional, se espera una leve reducción del área y la producción en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, Lago consideró que estos recortes no serían suficientes para generar una mejora significativa en los precios.

“Para que haya un impacto real en los valores, las reducciones tendrían que ser mucho mayores. Además, Brasil tiene un fuerte componente de política alimentaria y electoral que tiende a sostener la producción”, explicó, destacando que el verdadero factor determinante sigue estando en Asia, tanto en producción como en demanda y en la intervención de los gobiernos.

Lanzamiento de la cosecha 2026 en Rocha

Finalmente, se confirmó que el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz por parte de la ACA se realizará en marzo próximo en el departamento de Rocha, manteniendo la rotación regional del evento.

