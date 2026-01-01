El agro en alerta por el rumbo fiscal y el atraso cambiario

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, expresó su preocupación por el rumbo fiscal y productivo del país luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2025–2029, señalando que el aumento del gasto público profundiza los problemas de competitividad que enfrenta el sector agropecuario.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, Normey sostuvo que con la aprobación del Presupuesto “se terminan las excusas” y comienza una etapa donde deberá primar “menos conversación y mucha más ejecución”. En ese sentido, afirmó que el documento votado confirma un escenario complejo para los próximos cinco años, especialmente para los sectores que generan divisas.

“El presupuesto está aprobado y eso es una certeza. Lamentablemente, también es la certeza de que vamos a seguir conviviendo con una situación muy compleja desde el punto de vista de la competitividad”, afirmó.

El titular de Federación Rural cuestionó que, pese a que muchas de las advertencias planteadas por la gremial son reconocidas como válidas en el diálogo directo con las autoridades, luego no se reflejan en las decisiones finales. “Cuando llega la hora de votar o gobernar, se toman decisiones en sentido contrario”, señaló.

Normey destacó el esfuerzo que viene realizando el productor agropecuario para sostener la rentabilidad en un contexto adverso, con márgenes cada vez más ajustados, un Estado “pesado” y un atraso cambiario persistente. “El productor ya hizo muchísimo: se tecnificó, mejoró rendimientos, invirtió en genética y eficiencia porteras adentro. No se le puede pedir mucho más”, subrayó.

En ese marco, indicó que el tipo de cambio afecta directamente los ingresos del sector, ya que los productores venden en dólares pero enfrentan costos crecientes en pesos. “Somos el último eslabón de la cadena, no tenemos a quién trasladar estos costos”, explicó.

Como tendencias estructurales, Normey mencionó el aumento sostenido del valor de la tierra, tanto en precio como en arrendamientos, lo que presiona aún más a los sistemas productivos. “La tierra exige cada vez más kilos para sostener el mismo nivel de gasto”, afirmó, señalando que este proceso ya se observa claramente en sectores como el arroz, la lechería y la ganadería.

No obstante, remarcó que Uruguay mantiene oportunidades relevantes a nivel internacional. “Todo lo que produce Uruguay el mundo lo necesita y lo valora. Esa es la parte buena de la película, y es de ahí que tenemos que agarrarnos para corregir los problemas internos”, sostuvo.

2026

Finalmente, Normey confirmó que el Congreso de Federación Rural 2026 se realizará en Salto, destacando que se trabaja en nuevas propuestas para que sea “un Congreso excelente” y que la capital salteña está preparada para ser una gran anfitriona.

“Será un año de mucho trabajo y de desafíos importantes, pero seguimos convencidos de que este país tiene enormes condiciones para mejorar”, concluyó.

