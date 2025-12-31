El adiós de Leandro Fagúndez a Ceibal: «Se que nuestros caminos  se cruzarán de nuevo»

«Queridos compañeros. Al despedirme de ustedes, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por todos los momentos que compartimos juntos. Ha sido un año de risas, desafíos, triunfos y crecimiento, y he tenido la suerte de compartirlos con cada unos de ustedes. Me llevo conmigo recuerdos inolvidables de nuestras aventuras, nuestras discusiones y nuestras celebraciones. Cada momento a sido valioso y significativo para mí, y siempre los recordaré con cariño.

Quiero agradecerles por su apoyo, su amistad y su compañerismo, han sido mi familia durante este tiempo, y siempre estaré agradecido por todo lo que hemos compartido. Deseo todo lo mejor en sus futuros proyectos y aventuras, que sigan creciendo y aprendiendo y alcanzado sus metas.que la vida les sonríe y le brinde oportunidades increíbles.

- espacio publicitario -

Gracias nuevamente por todo. Los extrañaré pero sé que nuestros caminos se cruzarán de nuevo, hasta pronto….Gracias directiva., gracias cuerpo técnico, gracias jugadores, gracias hinchada N12 viva Ceibal»

*********

- espacio publicitario -

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, el apunte respecto a Ceibal y la plantilla que integran aquellos

jugadores que retornan a sus equipos. Un total de 10 que llegaron en condición de préstamo. Todos, piezas esenciales del Ceibal 2025 en manos de Martín Barreto. Uno de los que concluyó el ciclo, LEANDRO «Chuchú» FAGÚNDEZ. De los sostenes del equipo. Se mandó un año para no olvidar, a tal punto que desde la justicia, Rony Costa procedió a convocarlo a la selección. La carta abierta de Leandro dirigida a Ceibal, a manera de ensayo y algo más de este adiós. Pasa a ser nuevamente jugador de Salto Nuevo, aunque cabe preguntarse si su futuro no está en otra dirección. Se verá, a partir de la duda instalada. Que es un arquero de jerarquía….lo es. Definitivamente.

¿Qué se cuenta de futuro?

El lunes a la noche, para el desarrollo de la última sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de

Fútbol, aunque en los primeros de enero se tendrá que volverse a plantearse la reunión ordinaria,

a los efectos de promulgar oficialmente al nuevo Campeón Salteño. De no mediar ningún reclamo,

protesta, denuncia, etc, es lo que corresponde desde la faz reglamentaria.

Después, esta foto para compartir. Delegados, neutrales y el responsable del área administrativa de

la Liga Salteña de Fútbol, Ignacio Rodríguez de Ávila. Pero más allá de lo vivido y compartido, se

sabe a ciencia cierta que los deberes puntuales no faltan de cara a la temporada 2026, entre ellos

determinar en qué mes despuntará el año deportivo.

Lo sucedido este año, ensancha la geografía de la duda: saber si es posible un adelantamiento de

fechas y descartar los primeros días de agosto, como mes previsto para el inicio del torneo de la «A».

Este año se ejecutó una variante con respecto a un segundo período de pases en el año. Resta saber

si la confirmación surge de plano para el año que nace.

De cara a ese futuro, resolver cuál será la composición del Tribunal de Penas, desde el momento

que semanas atrás se votó el final de los ciclos de quienes la integraban.

Rony Costa, el DT de la selección.

«Uno sabe lo que pueden dar, pero se trata de confirmar»

«Uno tiene años en esto del fútbol y además, el hecho de ser parte de la continuidad a la hora de dirigir, va reconociendo los jugadores que surgen y las condiciones en cada caso. Es una ventaja, cuando hay que resolver quienes pasan a integrar la selección. El conocimiento en cada caso» Para RONY COSTA es el segundo año consecutivo en la selección de mayores. En la edición 2025 la consagración a nivel del Campeonato del Litoral Norte y tras ello el avance a la Copa del Interior y el acceso a la semifinal. Ahora, la tentativa en juego. Se va creando. Desde ahora. Desde ya. «El primer partido amistoso será el 3 de enero frente a Liga Agraria en el Vispo Mari. Después, la chance de enfrentar a Bella Unión. Con tres partidos previos es la posibilidad de calibrar. Uno sabe lo que pueden dar los jugadores convocados, pero se trata de confirmar. Cuanto más tiempo previo tengamos a todo, tanto mejor y hablo en este caso de los cuatro jugadores de Nacional que serán integrados. Importará el resultado, pero también importa la imagen que se refleje en cada partido. Por eso digo que la idea de fútbol también es parte de la defensa que tenemos que hacer»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xe5e