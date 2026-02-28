El 19 Capitales Histórico llegó a Salto con gran marco



Salto recibió el Gran Premio 19 Capitales Histórico con 67 autos de tres países. Autoridades destacaron el impacto turístico y el apoyo del público.

La ciudad de Salto fue escenario de la llegada de la segunda etapa de la 22ª edición del Gran Premio del Uruguay – “19 Capitales” Histórico, una de las competencias más tradicionales del automovilismo nacional, organizada por el Automóvil Club del Uruguay.

La recepción oficial estuvo encabezada por el intendente Carlos Albisu, junto al secretario general Walter Texeira Núñez y el coordinador de Deportes Marcelo García da Rosa, quienes dieron la bienvenida a las tripulaciones que arribaron el pasado martes 24 de febrero tras completar el tramo que unió Colonia con la capital salteña, recorriendo el litoral por Soriano, Río Negro y Paysandú.

La competencia reunió a 67 autos clásicos provenientes de Uruguay, Argentina y Paraguay, con la participación además de pilotos de Estados Unidos y Colombia, reafirmando su carácter internacional y su vigencia dentro del calendario automovilístico.

El presidente del Automóvil Club del Uruguay, Jorge Tomasi, destacó el “espectacular apoyo” brindado por la Intendencia de Salto y subrayó la masiva presencia de público que se acercó a recibir a los competidores. Asimismo, señaló que la ciudad se ha convertido en un punto emblemático dentro del recorrido de la prueba.

Por su parte, García da Rosa valoró el entusiasmo de los salteños y remarcó la importancia del evento para posicionar al departamento como sede de actividades deportivas de alcance nacional e internacional. En la misma línea, Texeira Núñez resaltó el componente histórico y emocional del Gran Premio, destacando que muchos de los vehículos forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, generando un fuerte vínculo con el público.

El intendente Albisu recordó que las gestiones para que Salto integrara el recorrido comenzaron meses atrás en diálogo con las autoridades del ACU, y subrayó la importancia de continuar incorporando al departamento en el calendario de grandes eventos.

“Más allá de los autos, es la historia que cada uno trae detrás. Estas actividades generan movimiento, promueven la ciudad y fortalecen nuestra presencia en el mapa del país”, concluyó el jefe comunal.

