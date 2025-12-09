back to top
20.9 C
Salto
martes, diciembre 9, 2025
InicioEFEMÉRIDES

Efemérides del 9 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
20
Tiempo de lectura: 3 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

Hechos Históricos en Uruguay

  • 9 de diciembre de 1969 – El balneario Parque del Plata (departamento de Canelones) es elevado a la categoría de ciudad por ley estatal.
  • 9 de diciembre de 2005 – Se crea legalmente el Parlamento del Mercosur, órgano de representación de los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

Hechos Históricos Internacionales

  • 9 de diciembre de 1824Batalla de Ayacucho (Pampa de La Quinua, Perú). Las fuerzas patriotas sudamericanas, al mando de Antonio José de Sucre, derrotan a los realistas españoles, asegurando la independencia de Perú y sellando la independencia de Sudamérica.
  • 9 de diciembre de 1990 – En Polonia, Lech Walesa (líder del sindicato Solidaridad y premio Nobel de la Paz) es elegido presidente en las primeras elecciones libres del país, con el 74,2 % de los votos.
  • 9 de diciembre de 1987 – Principio de la primera Intifada palestina. Un choque de un vehículo militar israelí en Gaza, que mata a cuatro palestinos, desata un levantamiento popular en los territorios ocupados.
  • 9 de diciembre de 1973 – En Venezuela, Carlos Andrés Pérez resulta elegido presidente (mandato 1974–1979) tras elecciones generales. Su gobierno se caracteriza por los ingresos petroleros extraordinarios obtenidos en esa época.
  • 9 de diciembre de 1961Tanganyika (actual Tanzania) alcanza la independencia del Reino Unido, con Julius Nyerere como su primer presidente. En 1964, este territorio se unirá con Zanzíbar para formar la actual Tanzania.
  • 9 de diciembre de 1931 – En España, las Cortes Constituyentes aprueban la Constitución de la Segunda República Española, estableciendo un régimen republicano secular en sustitución de la monarquía.
  • 9 de diciembre de 1905 – En Francia, el gobierno anticlerical de Émile Combes promulga la ley de separación de la Iglesia y el Estado, consagrando el laicismo y la autonomía estatal respecto a las instituciones religiosas.
  • 9 de diciembre de 1759Carlos III entra triunfante en Madrid procedente de Nápoles para ocupar el trono de España. A sus 43 años, inicia un reinado ilustrado que durará hasta su muerte en 1788.

Nacimientos Relevantes

  • 9 de diciembre de 1579 – Martín de Porres y Velázquez (peruano), religioso dominico y santo (Patrón universal de la paz).
  • 9 de diciembre de 1608 – John Milton (británico), poeta y ensayista inglés, autor de la obra épica El paraíso perdido.
  • 9 de diciembre de 1771 – Dámaso Antonio Larrañaga (uruguayo), religioso y naturalista, pionero de la botánica en Uruguay.
  • 9 de diciembre de 1805 – Tomás Villalba (uruguayo), político, presidente interino del Senado durante el sitio de Montevideo en 1865.
  • 9 de diciembre de 1842 – Piotr Alekséyevich Kropotkin (ruso), geógrafo, naturalista y pensador político, uno de los principales teóricos del anarquismo.
  • 9 de diciembre de 1868 – Fritz Haber (alemán), químico, premio Nobel de Química en 1918 por su obra en síntesis de compuestos nitrogenados.
  • 9 de diciembre de 1906 – Grace Murray Hopper (estadounidense), matemática y contraalmirante, pionera de la computación y creadora de uno de los primeros compiladores de lenguaje de programación.
  • 9 de diciembre de 1916 – Kirk Douglas (estadounidense), actor y productor cinematográfico, icono del Hollywood clásico (fallecido en 2020).
  • 9 de diciembre de 1949 – Fernando Seler Parrado Dolgay (uruguayo), exjugador de rugby, empresario y conferencista; conocido por sobrevivir al accidente aéreo de los Andes en 1972.

Fallecimientos Relevantes

  • 9 de diciembre de 1916 – Natsume Sōseki (japonés), novelista, considerado el más destacado escritor japonés de la era Meiji (n. 1867).
  • 9 de diciembre de 1925 – Pablo Iglesias Posse (español), político y sindicalista, fundador del PSOE y de la UGT (n. 1850).
  • 9 de diciembre de 1936 – Juan de la Cierva y Codorníu (español), ingeniero aeronáutico, inventor del autogiro (n. 1895).
  • 9 de diciembre de 1937 – Nils Gustaf Dalén (sueco), físico e ingeniero, premio Nobel de Física 1912 por inventos en fotografía submarina y faros marítimos (n. 1869).
  • 9 de diciembre de 1971 – Ralph Bunche (estadounidense), diplomático y pacifista, premio Nobel de la Paz en 1950 por su labor en mediación de conflictos internacionales (n. 1904).
  • 9 de diciembre de 1994 – Max Bill (suizo), pintor, escultor y arquitecto, figura clave del arte concreto y diseño moderno (n. 1908).
  • 9 de diciembre de 1996 – Mary Leakey (británica), paleoantropóloga, descubridora de fósiles clave de homínidos en África (n. 1913).
  • 9 de diciembre de 2019 – Marie Fredriksson (sueca), cantante y compositora, vocalista del dúo pop Roxette (n. 1958).
  • 9 de diciembre de 2021 – Carmen Salinas (mexicana), actriz, comediante y política (n. 1939).
  • 9 de diciembre de 2021 – Al Unser (estadounidense), piloto de automovilismo, campeón de las 500 Millas de Indianápolis en cuatro ocasiones (n. 1939).
  • 9 de diciembre de 2022 – Joseph Kittinger (estadounidense), aviador y coronel de la Fuerza Aérea, pionero de vuelos estratosféricos y paracaidismo de gran altitud (n. 1928).
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/udd4
- espacio publicitario -Bloom