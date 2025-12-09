Efemérides del 9 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 9 de diciembre de 1969 – El balneario Parque del Plata (departamento de Canelones) es elevado a la categoría de ciudad por ley estatal.
- 9 de diciembre de 2005 – Se crea legalmente el Parlamento del Mercosur, órgano de representación de los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).
Hechos Históricos Internacionales
- 9 de diciembre de 1824 – Batalla de Ayacucho (Pampa de La Quinua, Perú). Las fuerzas patriotas sudamericanas, al mando de Antonio José de Sucre, derrotan a los realistas españoles, asegurando la independencia de Perú y sellando la independencia de Sudamérica.
- 9 de diciembre de 1990 – En Polonia, Lech Walesa (líder del sindicato Solidaridad y premio Nobel de la Paz) es elegido presidente en las primeras elecciones libres del país, con el 74,2 % de los votos.
- 9 de diciembre de 1987 – Principio de la primera Intifada palestina. Un choque de un vehículo militar israelí en Gaza, que mata a cuatro palestinos, desata un levantamiento popular en los territorios ocupados.
- 9 de diciembre de 1973 – En Venezuela, Carlos Andrés Pérez resulta elegido presidente (mandato 1974–1979) tras elecciones generales. Su gobierno se caracteriza por los ingresos petroleros extraordinarios obtenidos en esa época.
- 9 de diciembre de 1961 – Tanganyika (actual Tanzania) alcanza la independencia del Reino Unido, con Julius Nyerere como su primer presidente. En 1964, este territorio se unirá con Zanzíbar para formar la actual Tanzania.
- 9 de diciembre de 1931 – En España, las Cortes Constituyentes aprueban la Constitución de la Segunda República Española, estableciendo un régimen republicano secular en sustitución de la monarquía.
- 9 de diciembre de 1905 – En Francia, el gobierno anticlerical de Émile Combes promulga la ley de separación de la Iglesia y el Estado, consagrando el laicismo y la autonomía estatal respecto a las instituciones religiosas.
- 9 de diciembre de 1759 – Carlos III entra triunfante en Madrid procedente de Nápoles para ocupar el trono de España. A sus 43 años, inicia un reinado ilustrado que durará hasta su muerte en 1788.
Nacimientos Relevantes
- 9 de diciembre de 1579 – Martín de Porres y Velázquez (peruano), religioso dominico y santo (Patrón universal de la paz).
- 9 de diciembre de 1608 – John Milton (británico), poeta y ensayista inglés, autor de la obra épica El paraíso perdido.
- 9 de diciembre de 1771 – Dámaso Antonio Larrañaga (uruguayo), religioso y naturalista, pionero de la botánica en Uruguay.
- 9 de diciembre de 1805 – Tomás Villalba (uruguayo), político, presidente interino del Senado durante el sitio de Montevideo en 1865.
- 9 de diciembre de 1842 – Piotr Alekséyevich Kropotkin (ruso), geógrafo, naturalista y pensador político, uno de los principales teóricos del anarquismo.
- 9 de diciembre de 1868 – Fritz Haber (alemán), químico, premio Nobel de Química en 1918 por su obra en síntesis de compuestos nitrogenados.
- 9 de diciembre de 1906 – Grace Murray Hopper (estadounidense), matemática y contraalmirante, pionera de la computación y creadora de uno de los primeros compiladores de lenguaje de programación.
- 9 de diciembre de 1916 – Kirk Douglas (estadounidense), actor y productor cinematográfico, icono del Hollywood clásico (fallecido en 2020).
- 9 de diciembre de 1949 – Fernando Seler Parrado Dolgay (uruguayo), exjugador de rugby, empresario y conferencista; conocido por sobrevivir al accidente aéreo de los Andes en 1972.
Fallecimientos Relevantes
- 9 de diciembre de 1916 – Natsume Sōseki (japonés), novelista, considerado el más destacado escritor japonés de la era Meiji (n. 1867).
- 9 de diciembre de 1925 – Pablo Iglesias Posse (español), político y sindicalista, fundador del PSOE y de la UGT (n. 1850).
- 9 de diciembre de 1936 – Juan de la Cierva y Codorníu (español), ingeniero aeronáutico, inventor del autogiro (n. 1895).
- 9 de diciembre de 1937 – Nils Gustaf Dalén (sueco), físico e ingeniero, premio Nobel de Física 1912 por inventos en fotografía submarina y faros marítimos (n. 1869).
- 9 de diciembre de 1971 – Ralph Bunche (estadounidense), diplomático y pacifista, premio Nobel de la Paz en 1950 por su labor en mediación de conflictos internacionales (n. 1904).
- 9 de diciembre de 1994 – Max Bill (suizo), pintor, escultor y arquitecto, figura clave del arte concreto y diseño moderno (n. 1908).
- 9 de diciembre de 1996 – Mary Leakey (británica), paleoantropóloga, descubridora de fósiles clave de homínidos en África (n. 1913).
- 9 de diciembre de 2019 – Marie Fredriksson (sueca), cantante y compositora, vocalista del dúo pop Roxette (n. 1958).
- 9 de diciembre de 2021 – Carmen Salinas (mexicana), actriz, comediante y política (n. 1939).
- 9 de diciembre de 2021 – Al Unser (estadounidense), piloto de automovilismo, campeón de las 500 Millas de Indianápolis en cuatro ocasiones (n. 1939).
- 9 de diciembre de 2022 – Joseph Kittinger (estadounidense), aviador y coronel de la Fuerza Aérea, pionero de vuelos estratosféricos y paracaidismo de gran altitud (n. 1928).
