Efemérides del 8 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 8 de diciembre de 1864: Durante el Sitio de Paysandú en la Guerra Grande, se convino una tregua que permitió evacuar a familias y extranjeros hacia una isla argentina del río Uruguay (Isla de la Caridad).
- 8 de diciembre de 1919: Se celebra por primera vez el “Día de las Playas” en Uruguay, marcando oficialmente el inicio simbólico de la temporada de verano. Esta fecha se instituyó tras la separación Iglesia-Estado, reemplazando la festividad católica de la Inmaculada Concepción.
- 8 de diciembre de 1977: Un grupo militar argentino bajo el mando del capitán Alfredo Astiz secuestra a 12 personas vinculadas a Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas estuvo la uruguaya Esther Ballestrino, bioquímica y activista, quien fue detenida en la Iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires.
- 8 de diciembre de 1996: En Uruguay se realiza un plebiscito constitucional que aprueba reformas electorales y sociales. Ese día se modificó, por ejemplo, la redacción del artículo 47 de la Constitución (derecho al agua) mediante la reforma aprobada en referéndum.
Hechos Históricos Internacionales
- 8 de diciembre de 1813: Francia y España firman el Tratado de Valençay, acuerdo de paz (no ratificado) en la Guerra Peninsular que buscaba restaurar al rey Fernando VII y permitir la retirada de las tropas napoleónicas de España.
- 8 de diciembre de 1854: El Papa Pío IX promulga el dogma de la Inmaculada Concepción, definiendo oficialmente que María, madre de Jesús, nació sin pecado original.
- 8 de diciembre de 1863: En Santiago de Chile arde la Iglesia de la Compañía de Jesús, un incendio masivo durante misa con miles de víctimas (estimadas entre 2.000 y 3.000 muertos), considerado uno de los desastres de edificio único más letales de la historia.
- 8 de diciembre de 1914: Primera Guerra Mundial – Batalla de las Malvinas: la marina británica derrota a la alemana en las Islas Malvinas, asegurando el dominio británico en el Atlántico Sur.
- 8 de diciembre de 1941: Segunda Guerra Mundial – El Congreso de EE.UU. declara la guerra a Japón tras el ataque a Pearl Harbor, entrando oficialmente EE.UU. en el conflicto. Alemania e Italia responden declarando la guerra a Estados Unidos ese mismo día.
- 8 de diciembre de 1949: Guerra Civil China – El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek traslada su capital de Nankín a Taipéi (Taiwán), consolidando la división entre China continental y Taiwán tras la derrota frente a los comunistas.
- 8 de diciembre de 1965: Concilio Vaticano II – En el Vaticano el Papa Pablo VI clausura oficialmente la Segunda Sesión del Concilio, completando importantes reformas de la Iglesia católica moderna.
- 8 de diciembre de 1968: Estados Unidos realiza la detonación subterránea de la bomba atómica “Schooner” en Nevada (30 kilotones), parte de la serie de pruebas nucleares de la Guerra Fría.
- 8 de diciembre de 1980: El exintegrante de The Beatles John Lennon es asesinado a tiros en Nueva York por un fanático (Mark Chapman).
- 8 de diciembre de 1991: Los presidentes de Rusia (Yeltsin), Ucrania (Kravchuk) y Bielorrusia (Shushkevich) firman el Tratado de Belavezha, disolviendo la URSS y creando la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
- 8 de diciembre de 1993: El presidente estadounidense Bill Clinton promulga el decreto de implementación del TLCAN (NAFTA), el tratado de libre comercio entre EE.UU., México y Canadá.
- 8 de diciembre de 2004: En Cusco (Perú) se constituye formalmente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) mediante la Declaración de Cusco, buscando mayor integración política y económica en Sudamérica.
- 8 de diciembre de 2010: En Santiago de Chile se desata un incendio en el centro penitenciario San Miguel que deja 81 presos muertos, uno de los peores incendios carcelarios del país.
- 8 de diciembre de 2019: Se identifica en China el inicio de un brote epidémico de neumonía por un coronavirus desconocido, preludio de la pandemia mundial de COVID-19.
- 8 de diciembre de 2020: En el Reino Unido se administra la primera vacuna contra la COVID-19 (vacuna Pfizer/BioNTech) a una mujer de 90 años, marcando el comienzo de las campañas de vacunación masiva globales.
Nacimientos Relevantes
- 8 de diciembre de 65 a.C.: Quintus Horatius Flaccus (Horacio), poeta romano (literatura latina).
- 8 de diciembre de 1542: María Estuardo, reina de Escocia (ambito monárquico).
- 8 de diciembre de 1626: Cristina de Suecia, reina de Suecia (luego abdicó para ser monja).
- 8 de diciembre de 1708: Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (dinastía Habsburgo).
- 8 de diciembre de 1765: Eli Whitney, inventor estadounidense (gin de algodón).
- 8 de diciembre de 1861: Aristide Maillol, escultor francés (arte).
- 8 de diciembre de 1861: Georges Méliès, cineasta francés pionero del cine (efectos especiales en Viaje a la Luna)
- 8 de diciembre de 1865: Jean Sibelius, compositor finlandés (música clásica, nacionalismo finlandés)
- 8 de diciembre de 1908: Manuel Urrutia Lleó, político cubano (presidente de Cuba en 1959).
- 8 de diciembre de 1939: James Galway, flautista británico (reconocido intérprete clásico).
- 8 de diciembre de 1943: Jim Morrison, cantante estadounidense (líder de la banda The Doors)
- 8 de diciembre de 1953: Kim Basinger, actriz estadounidense (cine y modelo).
- 8 de diciembre de 1961: Ann Coulter, periodista y comentarista política estadounidense.
- 8 de diciembre de 1966: Sinéad O’Connor, cantautora irlandesa.
- 8 de diciembre de 1974: Cristian Castro, cantante mexicano (género pop).
- 8 de diciembre de 1985: Dwight Howard, baloncestista estadounidense (NBA).
Fallecimientos Relevantes
- 8 de diciembre de 899: Arnulfo de Carintia, emperador carolingio (Germania medieval)
- 8 de diciembre de 1792: Henry Laurens, político estadounidense (Presidente del Congreso Continental)
- 8 de diciembre de 1793: Madame du Barry, cortesana y favorita real francesa (Versalles)
- 8 de diciembre de 1831: James Hoban, arquitecto irlandés, diseñador de la Casa Blanca (Washington D.C.)
- 8 de diciembre de 1864: George Boole, matemático y lógico británico (padre del álgebra booleana)
- 8 de diciembre de 1907: Oscar II, rey de Suecia y Noruega (dinastía Bernadotte)
- 8 de diciembre de 1955: Hermann Weyl, matemático alemán (contribuciones en álgebra, física teórica)
- 8 de diciembre de 1978: Golda Meir, política israelí, Primera Ministra de Israel (1969–1974)
- 8 de diciembre de 1980: John Lennon, músico británico (exintegrante de The Beatles)
- 8 de diciembre de 1983: Slim Pickens, actor estadounidense (cine y televisión)
- 8 de diciembre de 1990: Martin Ritt, cineasta estadounidense (director de cine)
- 8 de diciembre de 1994: Antonio Carlos Jobim, compositor y pianista brasileño (creador de la bossa nova)
- 8 de diciembre de 2004: Dimebag Darrell, guitarrista estadounidense (bandas Pantera y Damageplan)
- 8 de diciembre de 2015: Douglas Tompkins, empresario y ecologista estadounidense (fundador de The North Face, Patagonia)
