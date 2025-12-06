Efemérides del 6 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 6 de diciembre de 1796: Se crea el Regimiento “Blandengues de Artigas”, unidad de caballería del Ejército uruguayo dedicada a escolta presidencial y guardia de honor.
- 6 de diciembre de 1842: Manuel Oribe, ex presidente constitucional de Uruguay, derrota a Fructuoso Rivera en la batalla de Arroyo Grande (Entre Ríos), lo que consolida la posición del gobierno de la Confederación Argentina y preludia el largo Sitio de Montevideo.
- 6 de diciembre de 1947: En el Campeonato Sudamericano de fútbol (en Ecuador), la selección uruguaya derrota por 6-0 a Chile, en un encuentro memorable para la historia deportiva del país.
- 6 de diciembre de 1967: Fallece Óscar Diego Gestido (1901-1967), militar y político colorado que había asumido como presidente de Uruguay el 1 de marzo de ese año; es sucedido por Jorge Pacheco Areco.
- 6 de diciembre de 1983: Se instala en Montevideo la Mesa Coordinadora de Gremios de Psicólogos, primer hito del gremialismo psicológico uruguayo.
- 6 de diciembre de 1985: Se crea el Claustro General de la Psicología Universitaria en Uruguay, consolidando la organización profesional de la psicología. Estos sucesos dieron lugar a que el 6 de diciembre se celebre el Día Nacional del Psicólogo en Uruguay.
Hechos Históricos Internacionales
- 6 de diciembre de 1534: Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan la ciudad de San Francisco de Quito (en la actual Ecuador) bajo dominio español.
- 6 de diciembre de 1768: Se publica en Londres el primer volumen de la Primera edición de la Encyclopædia Britannica., obra que con el tiempo se convierte en referencia mundial.
- 6 de diciembre de 1791: El Parlamento británico aprueba un Acta que divide la provincia de Quebec en Alto y Bajo Canadá, primer paso para la futura Confederación Canadiense.
- 6 de diciembre de 1810: En Guadalajara (México), el padre Miguel Hidalgo declara la abolición de la esclavitud en Nueva España durante la Guerra de Independencia mexicana.
- 6 de diciembre de 1811: En Buenos Aires, el Regimiento de Patricios se subleva exigiendo la restitución de Cornelio Saavedra como jefe del Ejército del Norte, durante las guerras de independencia argentinas.
- 6 de diciembre de 1865: La mayoría de los estados de EE. UU. ratifican la Decimotercera Enmienda a la Constitución, abolida la esclavitud en todo el país**.
- 6 de diciembre de 1868: En el arroyo Ytororó (Paraguay), el ejército brasileño derrota al paraguayo y obliga su repliegue, batalla decisiva en la Guerra de la Triple Alianza.
- 6 de diciembre de 1876: El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubre en Micenas (Grecia) la primera de las cinco tumbas principales de la ciudad micénica, con ricos ajuares funerarios de la Edad del Bronce.
- 6 de diciembre de 1904: En Washington D. C., el presidente Theodore Roosevelt amplía la doctrina Monroe con el “Corolario Roosevelt”, justificando la intervención de EE. UU. en los asuntos internos de América Latina.
- 6 de diciembre de 1912: En Egipto, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt descubre el famoso busto de la reina Nefertiti (circa 1370–1330 a. C.) en la tumba del escultor Tutmose, una de las piezas más célebres del arte egipcio antiguo.
- 6 de diciembre de 1914: Las tropas revolucionarias de Pancho Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional en Ciudad de México durante la Revolución Mexicana.
- 6 de diciembre de 1916: Durante la Primera Guerra Mundial, las Potencias Centrales (Alemania y Austria-Hungría) capturan Bucarest, capital de Rumanía, abriendo el camino a la ocupación del país.
- 6 de diciembre de 1917: Finlandia declara su independencia del Imperio ruso, aprovechando el caos en Rusia tras la Revolución de Octubre; se considera el Día de la Independencia de Finlandia.
- 6 de diciembre de 1921: Irlanda apropia el Acta de Independencia que la separa formalmente del Imperio británico (aunque hasta 1949 permaneció en la Commonwealth como Estado Libre de Irlanda).
- 6 de diciembre de 1928: En Ciénaga (Colombia) tiene lugar la Masacre de las Bananeras: tropas enviadas por el gobierno asesinan a 1800 trabajadores bananeros en huelga, un episodio clave en la historia social latinoamericana.
- 6 de diciembre de 1941: El Reino Unido declara la guerra a Finlandia tras la invasión finlandesa a la Unión Soviética, convirtiéndose ambos países en beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial.
- 6 de diciembre de 1978: En España se celebra un referéndum donde la población aprueba por amplia mayoría la Constitución Española de 1978, que instituye la democracia parlamentaria actual del país.
- 6 de diciembre de 1996: Madeleine Albright es nombrada Secretaria de Estado de los EE. UU., primera mujer en asumir ese cargo y líder de la diplomacia estadounidense.
- 6 de diciembre de 2015: En Venezuela, la oposición (Mesa de la Unidad Democrática) gana las elecciones parlamentarias con dos tercios de la Asamblea Nacional, obligando al presidente Maduro a reconocer la derrota ante los observadores internacionales.
Nacimientos Relevantes
- 6 de diciembre de 1478: Baldassare (Baltasar) Castiglione, conde italiano de Novellata, diplomático y escritor renacentista autor de El cortesano.
- 6 de diciembre de 1792: Guillermo Federico Jorge Luis de Orange-Nassau, conocido como Guillermo II (Países Bajos), rey de los Países Bajos y gran duque de Luxemburgo (segundo monarca de la Casa de Orange).
- 6 de diciembre de 1778: Joseph Louis Gay-Lussac, físico y químico francés autor de la ley de los gases que lleva su nombre.
- 6 de diciembre de 1814: Juan Prim y Prats, militar y político español del siglo XIX, conde de Reus, líder liberal progresista y presidente del Gobierno de España tras la Revolución de 1868.
- 6 de diciembre de 1895: Eugenio Matte Hurtado, abogado y político chileno, fundador del Partido Socialista y líder de la República Socialista de Chile de 1932.
- 6 de diciembre de 1920: Dave Brubeck, pianista y compositor estadounidense de jazz, figura clave del género con obras como Take Five.
- 6 de diciembre de 1937: Alberto Spencer Herrera, futbolista ecuatoriano (clubes Everest de Guayaquil y Peñarol de Uruguay), goleador histórico de la Copa Libertadores.
- 6 de diciembre de 1948: Keijo “Keke” Rosberg, piloto finlandés de Fórmula 1, campeón del mundo en 1982 con el equipo Williams.
- 6 de diciembre de 1957: Andrew Cuomo, político estadounidense del Partido Demócrata, gobernador de Nueva York (2011–2021).
- 6 de diciembre de 1958: Nick Park, director y animador británico, creador de los personajes Wallace & Gromit y director de varias películas animadas premiadas.
- 6 de diciembre de 1959: Satoru Iwata, empresario japonés, ingeniero de software y presidente de Nintendo (2002–2015), clave en el diseño de consolas exitosas.
Fallecimientos Relevantes
- 6 de diciembre de 1882: Alfred Escher, empresario y político suizo, promotor de la construcción del ferrocarril Gotardo y figura clave en el desarrollo económico de Suiza (n. 1819).
- 6 de diciembre de 1949: Huddie “Lead Belly” Ledbetter, músico folklórico y bluesman estadounidense de enorme influencia en el género (n. 1888).
- 6 de diciembre de 1956: B. R. Ambedkar (Bhîmrao Ramji Ambedkar), jurista, economista y líder social indio, padre de la Constitución de la India y luchador contra la discriminación de castas (n. 1891).
- 6 de diciembre de 1967: Óscar Diego Gestido (n. 1901), militar y político uruguayo, presidente de Uruguay (marzo–diciembre 1967).
- 6 de diciembre de 1976: João Goulart, político brasileño, presidente de Brasil (1961–1964) derrocado en el golpe militar de 1964 (n. 1918).
- 6 de diciembre de 1988: Roy Orbison, cantante y compositor estadounidense de rock and roll (n. 1936).
- 6 de diciembre de 1991: Orestes Omar Corbatta, futbolista argentino, ídolo de Racing Club en los años 1950–60 (n. 1936).
- 6 de diciembre de 2019: Bartomeu Melià, jesuita, antropólogo y lingüista español, gran estudioso de las culturas guaraníes de Paraguay y Argentina (n. 1932).
- 6 de diciembre de 2020: Tabaré Vázquez, médico oncólogo y político uruguayo, presidente de Uruguay (2005–2010 y 2015–2020).
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mqs0