Efemérides del 6 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 7 de diciembre de 1811: José Gervasio Artigas, General en Jefe de los Orientales, envía un oficio desde el campamento del Daymán al gobierno del Paraguay. En esta carta reseña los sucesos de la insurrección oriental y critica las demoras en el apoyo de las autoridades de Buenos Aires.
Hechos Históricos Internacionales
- 7 de diciembre de 2001: Tropas aliadas lideradas por Estados Unidos capturan Kandahar, último bastión de los talibanes en Afganistán, tras 61 días de guerra. Esto marca el fin efectivo de la resistencia talibán en la capital sureña.
- 7 de diciembre de 1975: Fuerzas de Indonesia invaden la recién independiente República Democrática de Timor Oriental, iniciando una ocupación que durará dos décadas.
- 7 de diciembre de 1972: Se lanza la misión espacial Apolo 17 desde Cabo Kennedy (Estados Unidos), la última expedición tripulada a la Luna del programa Apolo.
- 7 de diciembre de 1941: La Armada Imperial Japonesa lanza un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor (Hawái), hundiendo o dañando 19 buques de guerra estadounidenses y provocando más de 2.400 muertos. Este ataque lleva a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial.
- 7 de diciembre de 1941: El régimen nazi en Alemania dicta el decreto “Noche y Niebla” (Nacht und Nebel), ordenando la detención y desaparición forzada de opositores políticos en territorios ocupados, con el objetivo de infundir terror entre la población (las víctimas debían ser trasladadas a Alemania sin dejar rastro).
- 7 de diciembre de 1848: En Costa Rica se promulga la Ley 36 (del 7 de diciembre de 1848), que convierte formalmente en capital nacional a la ciudad de San José. Esta ley consolida el estatus administrativo y político de San José como centro del gobierno costarricense.
- 7 de diciembre de 1796: John Adams, tras ser vicepresidente durante ocho años, es elegido presidente de los Estados Unidos. Se convierte así en el segundo presidente de la joven república norteamericana, sucediendo a George Washington.
- 7 de diciembre de 1724: En Toruń (Polonia) se ajusticia al alcalde y a nueve funcionarios luteranos, acusados de negligencia en un motín religioso entre católicos y protestantes que destruyó un colegio jesuita. Estas ejecuciones dañan la reputación de Polonia como tierra tolerante.
- 7 de diciembre de 1676: En Francia, el astrónomo danés Ole Rømer realiza la primera estimación científica de la velocidad de la luz. Al observar las variaciones en los eclipses del satélite Ío de Júpiter con un telescopio, calcula un valor aproximado de 214.000 km/s, demostrando que la luz no tiene velocidad infinita.
Nacimientos Relevantes
- 7 de diciembre de 1598: Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano, máximo exponente del Barroco.
- 7 de diciembre de 1810: Theodor Schwann, fisiólogo alemán, descubridor de las células y pionero de la biología celular.
- 7 de diciembre de 1823: Leopold Kronecker, matemático alemán, cuyos trabajos en álgebra dieron nombre a conceptos como el delta de Kronecker y el teorema de Kronecker.
- 7 de diciembre de 1860: Joseph Cook, político australiano, sexto primer ministro de Australia (1913–1914).
- 7 de diciembre de 1863: Pietro Mascagni, compositor italiano célebre por la ópera Cavalleria Rusticana.
- 7 de diciembre de 1863: Richard Warren Sears, empresario estadounidense, cofundador de la cadena de tiendas Sears Roebuck.
- 7 de diciembre de 1873: Willa Cather, escritora estadounidense, autora de novelas como O Pioneers! y My Ántonia.
- 7 de diciembre de 1889: Gabriel Marcel, filósofo francés, representante del existencialismo cristiano.
- 7 de diciembre de 1905: Gerard Kuiper, astrónomo neerlandés-estadounidense, descubridor de la luna Miranda de Urano y del cinturón de Kuiper en el sistema solar.
- 7 de diciembre de 1910: Louis Prima, cantante, trompetista y compositor estadounidense, figura del jazz y el entretenimiento en el siglo XX.
- 7 de diciembre de 1910: Edmundo Ros, músico y director de orquesta de origen trinitense-británico, popularizó ritmos caribeños en Europa durante décadas.
- 7 de diciembre de 1980: John G. Terry, futbolista británico, defensa y capitán del Chelsea FC e internacional con la selección inglesa.
Fallecimientos Relevantes
- 7 de diciembre de 1970: Rube Goldberg, caricaturista y dibujante estadounidense, conocido por sus complejos inventos humorísticos (n. 1883).
- 7 de diciembre de 1970: Romaine Brooks, pintora estadounidense, destacada por su obra simbolista y retratos de la alta sociedad (n. 1874).
- 7 de diciembre de 1970: Émile Girardeau, ingeniero y físico francés, pionero en radiocomunicaciones (n. 1882).
- 7 de diciembre de 1979: Cecilia Payne-Gaposchkin, astrónoma británica, descubridora de que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio (n. 1900).
- 7 de diciembre de 1980: Darby Crash, cantante y compositor estadounidense, líder del grupo punk The Germs (n. 1958).
- 7 de diciembre de 1984: Jack Mercer, actor de doblaje estadounidense, famoso por ser la voz del personaje Popeye (n. 1910).
- 7 de diciembre de 1985: Robert Graves, escritor y poeta británico, autor de Adiós a todo eso y otros clásicos literarios (n. 1895).
- 7 de diciembre de 1990: Reinaldo Arenas, escritor y poeta cubano, autor de Antes que anochezca (n. 1943).
- 7 de diciembre de 1993: Félix Houphouët-Boigny, político marfileño, primer presidente de Costa de Marfil (1960–1993) (n. 1905).
- 7 de diciembre de 1993: Wolfgang Paul, físico alemán, premio Nobel de Física en 1989 por inventar el trampa de iones (n. 1913).
- 7 de diciembre de 1996: José Donoso, escritor chileno, miembro destacado del Boom latinoamericano (n. 1924).
- 7 de diciembre de 1997: Billy Bremner, futbolista británico-escocés, ex capitán del Leeds United y de la selección de Escocia (n. 1942).
- 7 de diciembre de 1997: Félix Candela, arquitecto español radicado en México, pionero de las estructuras de cascarón delgadas (n. 1910).
