Efemérides del 5 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Falleció en Montevideo el 2 de diciembre, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, a los 75 años de edad y 47 años de Salesiano Sacerdote. Dr.Enrique A. Garbarini y María Noel Realini, Ma. Liliana Garbarini y César Menoni, Juan José Garbarini y Tefi Muape Arce, participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y piden una oración por su alma. Sepelio efectuado en Montevideo.