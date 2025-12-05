Efemérides del 5 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 1885 – Se realiza en Montevideo la asamblea de trabajadores que aprueba los estatutos de la Federación de Trabajadores de la Región Uruguaya (FRTU), consolidando la influencia del anarquismo en el movimiento obrero nacional. Esta federación sindical sería pilar del desarrollo temprano de la organización obrera en el país.
- 1985 – La cantante argentina Mercedes Sosa ofrece un concierto histórico en el Estadio Centenario de Montevideo ante unas 50 mil personas, convirtiéndose en la primera mujer en llenar ese estadio. El recital, organizado por el periodista Víctor Hugo Morales, marcó el reencuentro de Sosa con el público uruguayo tras 12 años de ausencia, en el contexto del retorno a la democracia.
- 2006 – Se promulga la Ley N.º 18.033, que establece un régimen jubilatorio especial como forma de reparación para los detenidos, exiliados y cesados durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973–1985).Esta iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, reconoció oficialmente a las víctimas del régimen dictatorial y les otorgó beneficios previsionales.
Hechos Históricos Internacionales
- 633 – En el Reino Visigodo se inaugura el IV Concilio de Toledo, presidido por el rey Sisenando y bajo la guía del erudito Isidoro de Sevilla. Este concilio eclesiástico consolidó la alianza entre la monarquía visigoda y la Iglesia católica en Hispania.
- 1484 – En Roma, el papa Inocencio VIII emite la bula Summis desiderantes affectibus, que insta a la Inquisición a perseguir la brujería. Este decreto pontificio dio origen a feroces campañas contra personas acusadas de hechicería en la Europa tardomedieval.
- 1492 – Cristóbal Colón, durante su primer viaje, arriba a la isla La Española (hoy Haití y República Dominicana) en el mar Caribe. Este desembarco marcó el establecimiento del primer bastión permanente europeo en América.
- 1703 – Inicia la Gran Tormenta de 1703, la más violenta registrada en la historia del norte de Europa. Durante tres días, vientos huracanados y marejadas ciclónicas devastaron extensas zonas de Inglaterra, Países Bajos y el Mar del Norte, causando miles de muertes y cuantiosos naufragios según crónicas de la época.
- 1813 – En el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas, las fuerzas patriotas lideradas por Simón Bolívar derrotan al ejército realista español en la Batalla de Araure (Venezuela).Este triunfo consolidó la campaña de Bolívar en los llanos venezolanos.
- 1824 – El general Simón Bolívar ingresa triunfalmente en la ciudad de Lima (Perú), evacuada por las fuerzas realistas españolas. Días después, esta acción desembocaría en la decisiva Batalla de Ayacucho, que selló la independencia peruana y sudamericana.
- 1933 – En Estados Unidos termina oficialmente la Ley Seca tras la ratificación de la 21.ª Enmienda constitucional, que deroga la prohibición de las bebidas alcohólicas vigente desde 1920. Con ello se puso fin a un período que, pese a buscar mejorar la moral pública, fomentó el crimen organizado y la corrupción.
- 1941 – En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido declara la guerra a Finlandia, Hungría y Rumanía, aliados del Eje. Simultáneamente, en la Unión Soviética, el general Gueorgui Zhúkov lanza un contraataque en la batalla de Moscú para romper el cerco alemán.
- 1946 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece definitivamente su sede central en la ciudad de Nueva York. Tras sesiones iniciales en San Francisco y Londres, la ONU se instala junto al East River, aunque el icónico edificio de 38 plantas sería ocupado en 1950.
- 1950 – En el transcurso de la Guerra de Corea, tropas chinas entran en Pyongyang, capital de Corea del Norte, forzando la retirada del ejército de las Naciones Unidas hacia el sur. La ofensiva china, iniciada el 26 de noviembre, disuadió a las fuerzas de la ONU de reunificar Corea por la fuerza y marcó un giro estratégico en el conflicto.
- 2011 – Astrónomos de la NASA anuncian el descubrimiento del Kepler-22b, el primer planeta extrasolar situado en la zona habitable de una estrella similar al Sol. Este exoplaneta, detectado por el telescopio Kepler, generó gran expectación por sus condiciones potencialmente aptas para la vida.
- 2022 – Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (EE. UU.) logran por primera vez un experimento controlado de fusión nuclear que produce un saldo neto positivo de energía. En una cápsula milimétrica de combustible isotópico, potentes láseres desencadenaron una reacción de fusión cuyos resultados supusieron un hito histórico para la física y la perspectiva de energía limpia.
- 2023 – En Perú, el ex–presidente Alberto Fujimori recupera su libertad tras un fallo del Tribunal Constitucional que dispuso su excarcelación. Fujimori, quien gobernó el país en la década de 1990, cumplía una condena por violaciones a los derechos humanos, y su liberación generó controversia en la sociedad peruana.
Nacimientos Relevantes
- 1443 – Julio II, papa italiano del Renacimiento, mecenas de artistas como Miguel Ángel. Durante su pontificado (1503–1513) impulsó la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y lideró políticamente los Estados Pontificios.
- 1782 – Martin Van Buren, político estadounidense, 8.º Presidente de los Estados Unidos (1837–1841) y anteriormente vicepresidente en el gobierno de Andrew Jackson. Fue el primer presidente estadounidense nacido tras la Independencia de su país.
- 1792 – Andrés de Santa Cruz, militar y estadista sudamericano, presidente de Perú (1827) y de Bolivia (1829–1839). Promovió la efímera Confederación Perú-Bolivia (1836–1839), de la cual fue Protector Supremo.
- 1839 – George Armstrong Custer, militar estadounidense, general de caballería recordado por su última batalla en Little Bighorn (1876) durante las Guerras Sioux. Su figura es emblemática tanto por su arrojo como por la controversia en torno a la campaña contra los nativos americanos.
- 1890 – Fritz Lang, director de cine alemán, pionero del expresionismo cinematográfico. Autor de clásicos como Metrópolis (1927) y M, el vampiro de Düsseldorf (1931), influyó profundamente en el cine negro y de ciencia ficción.
- 1901 – Walt Disney, productor, director y animador estadounidense, pionero de la industria de la animación y creador de personajes icónicos como Mickey Mouse. Fundó un imperio del entretenimiento (The Walt Disney Company) y fue galardonado con múltiples Premios Óscar.
- 1901 – Werner Heisenberg, físico teórico alemán, una de las figuras fundacionales de la mecánica cuántica. Formuló el principio de incertidumbre (1927) y obtuvo el Premio Nobel de Física en 1932 por sus contribuciones a la física cuántica.
- 1925 – Anastasio Somoza Debayle, dictador nicaragüense, último de la dinastía Somoza que gobernó Nicaragua durante décadas. Su régimen (1967–1979) terminó con el triunfo de la Revolución Sandinista; Somoza fue asesinado en el exilio en 1980.
- 1927 – Bhumibol Adulyadej (Rama IX), rey de Tailandia entre 1946 y 2016. Fue el monarca reinante más longevo de la historia tailandesa y gozó de gran respeto en su país por sus proyectos de desarrollo y papel unificador.
- 1932 – Sheldon Lee Glashow, físico estadounidense galardonado con el Nobel de Física en 1979 por su contribución al desarrollo del modelo electrodébil, que unifica dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
- 1932 – Little Richard (Richard Wayne Penniman), cantante y pianista estadounidense, figura fundacional del rock and roll, célebre por su enérgico estilo vocal y éxitos como “Tutti Frutti”. Su música influyó a numerosas estrellas de rock posteriores.
- 1946 – José Carreras, tenor español de renombre mundial. Integrante de Los Tres Tenores junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, es aplaudido por sus interpretaciones en óperas de Verdi, Puccini y por su labor filantrópica en la lucha contra la leucemia.
Fallecimientos Relevantes
- 1560 – Francisco II de Francia, rey francés (1559–1560) de la dinastía Valois, esposo de María I de Escocia. Su prematura muerte a los 16 años dejó el trono a su hermano Carlos IX y agravó las tensiones políticas y religiosas en Francia.
- 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco del Clasicismo, fallecido en Viena a los 35 años. Autor prolífico de sinfonías, conciertos, óperas y obras sacras, es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia occidental.
- 1870 – Alejandro Dumas (padre), novelista y dramaturgo francés, autor de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. Sus obras de aventura y folletín le hicieron mundialmente famoso; murió cerca de Dieppe a los 68 años.
- 1891 – Pedro II de Brasil, emperador brasileño depuesto (reg. 1831–1889) conocido como “el Magnánimo”. Modernizó Brasil durante un reinado de casi seis décadas y abolió la esclavitud en 1888; falleció en el exilio en París.
- 1926 – Claude Monet, pintor francés, figura central del impresionismo pictórico. Sus estudios de la luz y la atmósfera, plasmados en series como Los nenúfares y La catedral de Rouen, revolucionaron la pintura moderna.
- 1953 – Jorge Negrete, cantante y actor mexicano, referente de la Época de Oro del cine mexicano. Ídolo popular conocido como “El Charro Cantor”, protagonizó películas emblemáticas y fue cofundador del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.
- 1973 – Sir Robert Watson-Watt, físico e ingeniero británico, fallecido a los 81 años. Fue el principal inventor del radar en la década de 1930, tecnología decisiva para la defensa británica durante la Segunda Guerra Mundial.
- 2007 – Karlheinz Stockhausen, compositor alemán de vanguardia. Innovador de la música electroacústica y serial, sus obras (como Gesang der Jünglinge o Kontakte) desafiaron los límites de la música clásica contemporánea.
- 2012 – Óscar Niemeyer, arquitecto brasileño, fallecido a los 104 años. Maestro de la arquitectura moderna y del diseño de curvas, fue autor de los principales edificios públicos de Brasilia y ganador del Premio Pritzker.
- 2013 – Nelson Mandela, líder sudafricano del movimiento contra el apartheid, primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente (1994–1999) y Premio Nobel de la Paz. Tras 27 años en prisión, su vida simbolizó la lucha por la libertad, la reconciliación y los derechos humanos.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/h4iv