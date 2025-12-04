Efemérides del 4 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 1847 – El caudillo y expresidente uruguayo Fructuoso Rivera es arrestado en Maldonado por los coroneles Lorenzo Batlle y Francisco Tajes, y posteriormente deportado a Brasil, durante la fase final de la Guerra Grande.
- 1907 – Estreno en el Teatro Solís de Montevideo de la obra teatral Los derechos de la salud, comedia en tres actos escrita por el dramaturgo Florencio Sánchez.(Sánchez, nacido en Montevideo en 1875, es una figura principal del teatro rioplatense).
- 1939 – Durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Spee se encuentra con su buque tanque de abastecimiento, el Altmark, en el Atlántico Sur, en un preludio de la posterior Batalla del Río de la Plata.
- 1996 – Entra en vigor el Convenio para la Cooperación Iberoamericana, al depositarse los instrumentos de ratificación de siete países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, entre ellos Uruguay. (Este convenio fortalecería la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, activa desde 1991).
Hechos Históricos Internacionales
- 656 – Cerca de Basora (actual Irak) tiene lugar la Batalla del Camello, enfrentamiento en la primera guerra civil islámica entre el califa Alí y Aisha, viuda del profeta Mahoma.
- 771 – Fallece Carlomán I, co-rey de los francos, dejando a su hermano Carlomagno el control total del reino franco. (A partir de entonces, Carlomagno reinará en solitario sobre todos los francos).
- 1006 – En Córdoba, en el emirato de Al-Ándalus, es asesinado el visir Ibn al-Qaṭṭā, quien había conspirado para eliminar al caudillo Abd al-Málik, hijo y sucesor del poderoso Almanzor.
- 1110 – En el contexto de la Primera Cruzada, los ejércitos cruzados conquistan la ciudad costera de Sidón (actual Líbano), expulsando a sus ocupantes musulmanes.
- 1248 – El infante Alfonso de Castilla (futuro Alfonso X el Sabio) toma la ciudad de Alicante, arrebatándola al dominio musulmán, y bautiza su fortaleza con el nombre de Castillo de Santa Bárbara.
- 1328 – Un fuerte terremoto de magnitud aproximada 6,5 sacude la localidad de Nursia (Italia), causando alrededor de 5.000 muertes.
- 1520 – En Mellid (Galicia, España), varios nobles gallegos se congregan para hacer frente a las revueltas populares contra un impuesto extraordinario del rey Carlos I. Redactan un manifiesto de apoyo al monarca a cambio de reformas (participación de Galicia en las Cortes de Castilla y la creación de una Casa de Contratación en La Coruña), demandas que finalmente serían ignoradas por el emperador.
- 1563 – En Trento (Italia) concluye el Concilio de Trento, importante concilio ecuménico de la Iglesia católica que marcó el inicio de la Contrarreforma.
- 1619 – En la colonia inglesa de Virginia, 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) desembarcan y realizan un oficio religioso de agradecimiento considerado el primer “Día de Acción de Gracias” celebrado en América del Norte.
- 1639 – El astrónomo inglés Jeremiah Horrocks lleva a cabo las primeras observaciones registradas del tránsito del planeta Venus frente al Sol, un hito temprano en la astronomía planetaria.
- 1645 – Un tornado de gran intensidad (posiblemente categoría F4) atraviesa la ciudad de Roma, provocando devastación y causando decenas o incluso cientos de muertes.
- 1674 – A orillas del lago Míchigan, el misionero francés Jacques Marquette funda la misión de Illiniwek, que con el tiempo se convertiría en el núcleo de la actual ciudad de Chicago.
- 1676 – Tiene lugar la Batalla de Lund, en el sur de Suecia: el ejército danés del rey Cristián V se enfrenta al ejército sueco comandado por el general Simon Grundel-Helmfelt, en el marco de la Guerra de Escania.
- 1791 – En Londres se publica el primer número de The Observer, considerado el primer periódico dominical de la historia de la prensa.
- 1838 – En el marco de la llamada Guerra de los Pasteles, tropas francesas desembarcan y ocupan el puerto de Veracruz (México), presionando al gobierno mexicano para obtener indemnizaciones por pérdidas de ciudadanos franceses.
- 1860 – Durante la Guerra de Reforma en México, el gobierno liberal de Benito Juárez –refugiado en Veracruz– decreta la Ley de Libertad de Cultos, estableciendo oficialmente la libertad de religión en el país.
- 1868 – En Cádiz (Andalucía, España) se produce un levantamiento republicano federalista liderado por Fermín Salvochea y José Paul y Angulo, reclamando que España se convierta en una República Federal.
- 1881 – Aparece en Los Ángeles (California) la primera edición del diario Los Angeles Times, que con el tiempo se convertirá en uno de los periódicos de mayor importancia en la costa oeste de EE.UU.
- 1885 – En España, 24 gobernadores civiles (autoridades provinciales nombradas por el gobierno) presentan conjuntamente su dimisión, en una inusual crisis política de alcance nacional.
- 1912 – En Buenos Aires (Argentina), la policía detiene al joven Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo), un asesino en serie de niños de 15 años de edad, tras hallar el cuerpo de su cuarta víctima.
- 1914 – En la Ciudad de México, los líderes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata suscriben el Pacto de Xochimilco, consolidando la alianza de sus ejércitos durante la Revolución mexicana.
- 1918 – El presidente estadounidense Woodrow Wilson parte en barco hacia Europa para asistir a la Conferencia de Paz de París tras la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente de EE.UU. en ejercicio que viaja a Europa.
- 1931 – En El Salvador, la junta militar denominada Directorio Cívico entrega la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, quien establecerá una dictadura que se prolongará hasta 1944.
- 1942 – En la Varsovia ocupada por los nazis, las activistas polacas Zofia Kossak-Szczucka y Wanda Filipowicz se integran en la organización clandestina Żegota, destinada a ayudar a los judíos perseguidos durante el Holocausto.
- 1943 – En Yugoslavia, el líder partisano Josip Broz “Tito” proclama un Gobierno provisional yugoslavo en el exilio, afirmando la autoridad de la resistencia antifascista frente al régimen colaboracionista local.
- 1945 – El Senado de los Estados Unidos aprueba, por 65 votos contra 7, la entrada del país en la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- 1956 – En los estudios Sun Records de Memphis (Tennessee), durante una sesión de grabación de Carl Perkins con Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, se presenta espontáneamente Elvis Presley. La improvisada reunión de los cuatro músicos –más tarde apodados el “Million Dollar Quartet”– queda registrada en una grabación histórica publicada años después.
- 1956 – En Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo público dedicado a la investigación, extensión y desarrollo tecnológico en el ámbito agropecuario.
- 1958 – La colonia de Dahomey (África Occidental, actual República de Benín) se proclama autónoma de Francia, hecho que preludia su independencia absoluta alcanzada dos años después.
- 1959 – Dentro del programa espacial Mercury, la NASA lanza un mono rhesus a unos 85 km de altura (53 millas) sobre la Tierra; el animal vuelve a tierra sano y salvo, marcando la primera recuperación exitosa de un ser vivo enviado al espacio por Estados Unidos.
- 1962 – En un túnel a 245 metros bajo tierra en Nevada (EE.UU.), se detona la bomba atómica Taunton (de <20 kilotones). Es la prueba nuclear subterránea Nº 299 realizada por Estados Unidos desde 1945.
- 1963 – También en Nevada, Estados Unidos detona casi simultáneamente dos bombas atómicas subterráneas –Barracuda 2 y Sardine 1 (esta última de 8 kt)– en túneles separados. Son las pruebas nucleares Nº 714 y 715 en el historial de ensayos atómicos estadounidenses.
- 1967 – Guerra de Vietnam: fuerzas combinadas de Estados Unidos y Vietnam del Sur logran hacer retroceder a las guerrillas del Viet Cong tras duros combates cerca del delta del río Mekong.
- 1969 – En Chicago (EE.UU.), los activistas Fred Hampton y Mark Clark, líderes del grupo Panteras Negras, mueren abatidos a tiros durante un operativo policial en su apartamento.
- 1969 – En la costa de Oahu (Hawái), el surfista estadounidense Greg Noll logra surfear una ola de aproximadamente 20 metros de altura, rompiendo los récords conocidos de la época en ese deporte.
- 1971 – En el marco de la guerra indo-pakistaní de 1971, la armada de Pakistán lanza un ataque sorpresa contra instalaciones navales de India, dando inicio a las hostilidades marítimas de ese conflicto.
- 1971 – Durante un concierto de Frank Zappa en Montreux (Suiza), un incendio accidental destruye el casino local; este suceso inspirará la famosa canción “Smoke on the Water” del grupo de rock Deep Purple.
- 1975 – En la base aérea de Villa Reynolds (San Luis, Argentina), se realiza el primer vuelo de prueba del avión de combate Douglas A-4C Skyhawk, pilotado por el vicecomodoro Juan Carlos R. Gabarret.
- 1977 – En varias ciudades de Andalucía (España), alrededor de dos millones de personas se manifiestan pacíficamente exigiendo una autonomía regional de “primer orden”, equiparada a la de otras regiones históricas de España. Durante esas protestas, en Málaga, el joven manifestante Manuel José García Caparrós es mortalmente herido por un disparo policial mientras izaba la bandera andaluza, convirtiéndose en mártir de la causa autonómica.
- 1978 – En Galicia (España), el Monte Aloia es declarado Parque Natural, pasando a ser una de las primeras áreas protegidas bajo esa figura legal en España.
- 1982 – La República Popular China adopta una nueva Constitución, culminando la etapa de reformas iniciada tras la muerte de Mao e institucionalizando cambios en la estructura político-económica del país.
- 1985 – La UNESCO declara el casco antiguo de Santiago de Compostela (Galicia, España) como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y cultural universal.
- 1986 – En Bogotá (Colombia), el excombatiente Campo Elías Delgado perpetra una masacre en el restaurante Pozzeto, asesinando a más de 20 personas. El atacante muere cuando la policía irrumpe para detenerlo, en un tiroteo que deja varias víctimas adicionales.
- 1991 – La emblemática aerolínea estadounidense Pan American World Airways (Pan Am) se declara en quiebra y cesa definitivamente sus operaciones, poniendo fin a 64 años de historia en la aviación comercial.
- 1996 – La NASA lanza la sonda Mars Pathfinder rumbo a Marte, primera misión que lograría transportar y operar con éxito un vehículo robótico (rover) sobre la superficie marciana.
- 1996 – En el cerro Paranal, en el desierto de Atacama (Chile), se instalan cuatro telescopios ópticos gigantes de 8,2 m de diámetro (futuros componentes del Very Large Telescope), convirtiendo al Observatorio Paranal en el complejo astronómico más avanzado de Hispanoamérica.
- 2000 – Se inaugura en Bogotá (Colombia) el sistema de transporte masivo TransMilenio, red de autobuses de vía exclusiva que transformó la movilidad urbana de la capital.
- 2005 – Tienen lugar en Venezuela elecciones legislativas en las cuales el partido oficialista, liderado por el presidente Hugo Chávez, obtiene la gran mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.
- 2010 – El gobierno de España declara por primera vez el estado de alarma a nivel nacional en época democrática, para afrontar el caos generado por una huelga inesperada de controladores de tránsito aéreo que paralizó el espacio aéreo del país.
- 2013 – Ante la huelga policial que deja sin protección a la ciudad de Córdoba (Argentina), estallan saqueos masivos y disturbios durante dos días, con decenas de comercios robados y graves daños materiales.
- 2020 – En Nápoles (Italia), el estadio de fútbol San Paolo es rebautizado oficialmente como Estadio Diego Armando Maradona, en honor al legendario futbolista argentino fallecido días antes.
- 2020 – “Life Goes On”, sencillo del grupo surcoreano BTS, se convierte en la primera canción interpretada en un idioma no inglés que debuta en el número 1 del ranking Billboard Hot 100 de Estados Unidos.
- 2023 – Tras la filtración anticipada de un avance en internet, la compañía Rockstar Games publica con 15 horas de antelación el primer tráiler oficial de su esperado videojuego Grand Theft Auto VI, cuyo lanzamiento estaba originalmente previsto para el 5 de diciembre.
Nacimientos Relevantes
- 1512 – Jerónimo Zurita, historiador español, primer cronista oficial del Reino de Aragón.
- 1711 – Bárbara de Braganza, infanta portuguesa y reina consorte de España (esposa del rey Fernando VI).
- 1795 – Thomas Carlyle, ensayista, historiador y crítico social escocés, figura destacada de la época victoriana.
- 1840 – Caballo Loco (Crazy Horse), líder guerrero de los sioux oglala, célebre por su resistencia a la colonización estadounidense en las Guerras de las Llanuras.
- 1853 – Errico Malatesta, pensador y revolucionario italiano, uno de los principales teóricos del anarquismo internacional.
- 1875 – Rainer Maria Rilke, poeta austriaco, considerado uno de los más importantes escritores en lengua alemana del siglo XX.
- 1892 – Francisco Franco Bahamonde, militar y dictador español, gobernante de España entre 1939 y 1975.
- 1908 – Alfred Day Hershey, microbiólogo estadounidense, ganador del Premio Nobel de Medicina (1969) por sus trabajos en genética bacteriana.
- 1932 – Roh Tae-woo, militar y político surcoreano, presidente de Corea del Sur entre 1988 y 1993.
- 1949 – Jeff Bridges, actor de cine estadounidense, ganador del premio Óscar, conocido por su versatilidad en películas de Hollywood.
- 1962 – Alexander Litvinenko, agente de inteligencia ruso y luego disidente, cuya muerte por envenenamiento en 2006 en Londres tuvo gran repercusión internacional.
- 1964 – Marisa Tomei, actriz estadounidense ganadora del Óscar, reconocida por filmes como Mi primo Vinny.
- 1969 – Jay-Z (Shawn Carter), rapero, productor musical y empresario estadounidense, uno de los artistas más exitosos e influyentes en la historia del hip-hop.
- 1973 – Tyra Banks, supermodelo, presentadora y empresaria estadounidense, figura destacada de la moda y el entretenimiento televisivo.
- 1992 – Jin (Kim Seok-jin), cantante pop surcoreano, integrante del exitoso grupo BTS.
Fallecimientos Relevantes
- 1131 – Omar Jayyam (Omar Khayyám), sabio persa: destacado matemático, astrónomo y poeta, autor de las famosas Rubaiyat (cuartetas poéticas).
- 1642 – Cardenal Richelieu (Armand Jean du Plessis), clérigo y estadista francés, primer ministro del rey Luis XIII y arquitecto de la monarquía absolutista en Francia.
- 1679 – Thomas Hobbes, filósofo inglés, autor de Leviatán y pionero del pensamiento político moderno sobre el contrato social.
- 1798 – Luigi Galvani, médico y físico italiano, investigador pionero en bioelectricidad cuyas experiencias con ranas dieron nombre al “galvanismo”.
- 1893 – John Tyndall, físico irlandés cuyos estudios sobre la radiación térmica y el efecto invernadero fueron fundamentales para la climatología y la óptica atmosférica.
- 1899 – Francisco Bauzá, historiador, político y educador uruguayo, autor de una destacada Historia de la dominación española en el Uruguay.
- 1907 – Luis Sáenz Peña, abogado y político argentino, presidente de la Nación Argentina entre 1892 y 1895.
- 1924 – Cipriano Castro, militar y caudillo venezolano, presidente de Venezuela desde 1899 hasta su derrocamiento en 1908.
- 1945 – Thomas Hunt Morgan, biólogo genetista estadounidense, pionero de la genética experimental y Premio Nobel de Medicina en 1933.
- 1976 – Benjamin Britten, compositor y pianista británico de música clásica y de ópera, autor de War Requiem y otras obras célebres del siglo XX.
- 1993 – Frank Zappa, músico, compositor y cineasta estadounidense, figura vanguardista del rock, líder de The Mothers of Invention y prolífico artista en solitario.
- 2011 – Sócrates (Sócrates Brasileiro Sampaio), futbolista brasileño y médico, legendario capitán de la selección de Brasil en los 1980s y símbolo de la “Democracia Corinthiana”.
- 2017 – Ali Abdullah Saleh, militar y político yemení, presidente de Yemen (Norte y luego Yemen unificado) entre 1978 y 2012, depuesto durante la Primavera Árabe.
