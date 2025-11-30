Efemérides del 30 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1930: Se celebran elecciones generales en Uruguay el domingo 30 de noviembre; el candidato colorado Gabriel Terra triunfa sobre el nacionalista Luis A. de Herrera y asume la presidencia el 1.º de marzo de 1931.
- 1958: Tras 93 años de hegemonía colorada, el Partido Nacional logra una victoria histórica en las elecciones generales, retornando al gobierno. Se renueva el Consejo Nacional de Gobierno, ahora encabezado por el nacionalista Martín R. Echegoyen..
- 1980: En un plebiscito bajo dictadura, el 57,8 % de la ciudadanía uruguaya rechaza el proyecto constitucional impulsado por el régimen cívico-militar, impidiendo su legitimación e iniciando el proceso de apertura democrática.
- 1984: Es liberado el líder opositor Wilson Ferreira Aldunate, quien permanecía encarcelado desde su retorno al país en junio. Su liberación el 30 de noviembre marcó un hito simbólico en la restauración democrática tras la dictadura.
- 1985: Los presidentes de Argentina (Raúl Alfonsín) y Brasil (José Sarney) firman la Declaración de Foz de Iguazú en Brasil, acuerdo que sentó las bases para la creación seis años después del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Eventos internacionales
- 1031: En Córdoba (Al-Ándalus), una revuelta popular derroca al visir Hakam ben Said y obliga al califa Hisham III a exiliarse. El alzamiento marca el fin del Califato de Córdoba e inicia la era de los reinos de taifas.
- 1227: Fernando III de Castilla (el Santo) conquista la ciudad andaluza de Baeza, arrebatándola a las fuerzas musulmanas en el contexto de la Reconquista.
- 1298: Un fuerte terremoto (magnitud ~6,3) sacude los Montes Reatinos, en Umbría (Italia), durante la madrugada del 1.º de diciembre, causando cientos de muertos.
- 1700: En el marco de la Gran Guerra del Norte, el ejército sueco de Carlos XII vence al ejército ruso del zar Pedro I el Grande en la batalla de Narva (actual Estonia).
- 1782: En París, representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña firman artículos preliminares de paz que preludian el Tratado de París de 1783, poniendo fin a la guerra de Independencia estadounidense.
- 1786: Leopoldo de Habsburgo-Lorena, gran duque de Toscana, promulga la abolición de la pena de muerte y la tortura en su estado, siendo la primera prohibición de la pena capital en la época moderna.
- 1803: Parte de España la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, misión sanitaria que llevó la vacuna de la viruela a territorios de América y Filipinas.
- 1803: En Nueva Orleans (Luisiana), las autoridades coloniales españolas transfieren el territorio de Luisiana al enviado francés Pierre C. de Laussat; veinte días después, Francia vendería estas tierras a Estados Unidos (Compra de Luisiana).
- 1853: Guerra de Crimea: en la batalla de Sinope (mar Negro), la flota del Imperio ruso destruye la flota del Imperio otomano, preludio de la intervención anglo-francesa en el conflicto.
- 1864: Batalla de Franklin (Guerra Civil Estadounidense): el Ejército Confederado de Tennessee es derrotado perdiendo un tercio de sus efectivos (incluidos seis generales) frente a las fuerzas de la Unión.
- 1872: Se disputa en Glasgow el primer partido internacional de fútbol de la historia, que termina con un empate 0-0 entre las selecciones de Escocia e Inglaterra.
- 1886: En París abre sus puertas el Teatro Folies Bergère, que se convertirá en un célebre cabaré de fama mundial.
- 1910: En Chile, miembros de la comunidad italiana fundan el club de fútbol Audax Italiano (Santiago), histórico equipo de la liga chilena.
- 1911: En México, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en avión, al realizar un breve vuelo en Ciudad Juárez.
- 1916: En Anatolia, el Imperio otomano ejecuta la fase final del genocidio griego, con masacres contra la población helénica (pocos días después de las matanzas de armenios del 28 de noviembre).
- 1930: En Buenos Aires se inaugura el Teatro del Pueblo, considerado el primer teatro independiente de Latinoamérica.
- 1936: Un incendio destruye el Palacio de Cristal de Londres, emblemática estructura de hierro y vidrio construida para la Gran Exposición de 1851.
- 1939: La Unión Soviética invade Finlandia y alcanza la Línea Mannerheim, dando inicio a la Guerra de Invierno entre soviéticos y finlandeses.
- 1943: En la Conferencia de Teherán (Irán), los líderes Roosevelt (EE. UU.), Churchill (RU) y Stalin (URSS) coordinan la estrategia Aliada, incluyendo los preparativos del desembarco de Día D en la Segunda Guerra Mundial.
- 1954: En Oak Grove (Alabama, EE. UU.), un meteorito de 3,8 kg atraviesa un techo e impacta a Ann Hodges mientras duerme, convirtiéndola en la primera persona documentada golpeada por un objeto extraterrestre.
- 1955: En Argentina, la dictadura de la Revolución Libertadora emite el decreto 4161 prohibiendo el peronismo: proscribe el nombre de Juan D. Perón, símbolos, marchas y toda alusión al régimen depuesto.
- 1962: La Asamblea General de la ONU elige al birmano U Thant como Secretario General de Naciones Unidas, cargo que ocupará hasta 1971.
- 1964: La Unión Soviética lanza la sonda Zond 2 hacia Marte, pero la misión fracasa al perderse la comunicación a mitad de trayecto.
- 1966: Barbados se independiza del Imperio británico, proclamando su soberanía nacional bajo la Commonwealth.
- 1967: Yemen (entonces Yemen del Sur) obtiene su independencia del Imperio británico, culminando el proceso de descolonización en la Península arábiga.
- 1972: En plena guerra de Vietnam, el gobierno de EE. UU. anuncia que dejará de informar públicamente sobre el retiro de sus tropas, dado que solo permanecen 27 000 soldados en combate.
- 1979: En el Reino Unido se publica el álbum The Wall de Pink Floyd, que pronto se convierte en un éxito mundial; el lanzamiento en Estados Unidos ocurriría días más tarde, el 8 de diciembre.
- 1981: En Ginebra (Suiza), Estados Unidos y la URSS inician negociaciones para reducir sus arsenales de misiles nucleares de alcance medio en Europa, en plena Guerra Fría (las conversaciones se suspenderían sin éxito el 17 de diciembre).
- 1982: Michael Jackson presenta mundialmente el álbum Thriller, que se convertirá en el disco más vendido de la historia de la música.
- 1988: En Nueva York, la firma de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) adquiere la corporación RJR Nabisco por 25 070 millones de dólares, concretando la compra apalancada más grande hasta entonces.
- 1989: En Alemania Occidental, el banquero Alfred Herrhausen (directivo del Deutsche Bank) es asesinado mediante una bomba por terroristas de la Fracción del Ejército Rojo.
- 1993: El presidente Bill Clinton firma en Washington la Ley Brady (Brady Act), estableciendo controles federales para la compra de armas de fuego cortas en EE. UU.
- 1998: El Deutsche Bank alemán anuncia la compra del estadounidense Bankers Trust por 10 000 millones de dólares, creando en su momento la institución financiera más grande del mundo.
- 1999: En Seattle, miles de manifestantes del movimiento antiglobalización provocan la cancelación de la ceremonia inaugural de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en protesta contra sus políticas.
- 1999: En el Reino Unido se fusionan las empresas aeroespaciales British Aerospace y Marconi Electronic Systems, dando origen a BAE Systems, el mayor contratista de defensa europeo.
- 2000: La UNESCO declara nuevos Patrimonios de la Humanidad al Palmeral histórico de Elche (España) y al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (Caracas).
- 2015: Inicia en París la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), con la participación de 195 países para negociar acuerdos vinculantes contra el calentamiento global.
- 2021: Barbados se convierte en república parlamentaria, removiendo a Isabel II como jefa de Estado. La gobernadora general Sandra Mason asume como primera presidenta de la nueva república.
Nacimientos notables
- 1667: Jonathan Swift, escritor satírico irlandés, autor de Los viajes de Gulliver.
- 1785: Andrés (“Andresito”) Guazurarí Artigas, caudillo misionero y militar al servicio de José Artigas en la Provincia Grande de Misiones.
- 1787: Andrés Quintana Roo, político e independentista mexicano, figura clave en la redacción de la Constitución de 1824.
- 1792: Andrés de Santa Cruz, militar y político peruano-boliviano, Presidente de Bolivia (1829–1839) y fundador de la Confederación Perú-Boliviana.
- 1817: Theodor Mommsen, historiador alemán, Premio Nobel de Literatura en 1902 por sus estudios de la historia romana.
- 1835: Mark Twain (Samuel L. Clemens), escritor estadounidense, maestro de la narrativa humorística y autor de Las aventuras de Tom Sawyer.
- 1847: Afonso Pena, abogado y político brasileño, presidente del Brasil entre 1906 y 1909.
- 1874: Winston Churchill, estadista, historiador y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial (Premio Nobel de Literatura, 1953).
- 1874: Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense, mundialmente conocida por la novela Ana de las Tejas Verdes.
- 1898: Albert John Lutuli, líder político sudafricano, presidente del Congreso Nacional Africano y activista contra el apartheid (Premio Nobel de la Paz, 1960).
- 1915: Henry Taube, químico canadiense-estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química en 1983.
- 1926: Andrew V. Schally, médico polaco-estadounidense, pionero de la endocrinología (Premio Nobel de Medicina, 1977).
- 1936: Abbie Hoffman, activista político estadounidense, cofundador del Youth International Party (Yippies) e ícono de la contracultura de los años 60.
- 1937: Ridley Scott, director y productor de cine británico, reconocido por filmes como Alien (1979) y Blade Runner (1982).
- 1946: Marina Abramović, artista serbia de performance, figura destacada del arte conceptual y de la performance contemporánea.
- 1947: David Mamet, dramaturgo, guionista y director de cine estadounidense, ganador del Pulitzer de Drama (1984) por Glengarry Glen Ross.
- 1952: Mandy Patinkin, actor y cantante estadounidense de teatro, cine y TV, conocido por sus papeles en La princesa prometida y la serie Homeland.
- 1953: June Pointer, cantante estadounidense, miembro fundador del influyente grupo pop/R&B The Pointer Sisters.
- 1955: Billy Idol, músico y cantautor británico de rock, figura del movimiento punk y new wave en los años 80 (Rebel Yell, White Wedding).
- 1960: Gary Lineker, futbolista británico retirado, goleador de la selección de Inglaterra en México 1986 y luego destacado presentador deportivo.
- 1965: Ben Stiller, actor, comediante y cineasta estadounidense, conocido por películas de comedia como Zoolander, La familia de mi novia y Una noche en el museo.
- 1978: Gael García Bernal, actor y productor de cine mexicano, reconocido internacionalmente por filmes como Amores perros y Diarios de motocicleta.
- 1987: Daniel Noboa, empresario y político ecuatoriano, electo presidente de la República del Ecuador en 2023.
- 1990: Magnus Carlsen, ajedrecista noruego, Gran Maestro y campeón mundial de ajedrez (2013–2023), prodigio de ese deporte desde su niñez.
Fallecimientos relevantes
- 1016: Etelredo II el Indeciso, rey de Inglaterra (978–1013 y 1014–1016), célebre por su ineficaz resistencia ante la invasión danesa.
- 1036: Hisham III, último califa del Califato de Córdoba; depuesto y exiliado tras una revuelta, su caída marcó el fin del califato cordobés.
- 1172: San Isidro Labrador, campesino mozárabe de Madrid, venerado santo patrono de la capital española (canonizado en 1622).
- 1557: Galvarino, líder guerrero mapuche en la Guerra de Arauco (actual Chile), ejecutado por los conquistadores españoles; símbolo de la resistencia indígena.
- 1694: Marcello Malpighi, médico y biólogo italiano, pionero de la anatomía microscópica y descubridor de los capilares sanguíneos.
- 1718: Carlos XII de Suecia, rey guerrero sueco, muerto en combate durante el sitio de Frederiksten (Noruega) en el transcurso de la Gran Guerra del Norte.
- 1786: Bernardo de Gálvez, militar y administrador colonial español, héroe de la Guerra de Independencia de EE. UU. y virrey de Nueva España en 1785–86.
- 1900: Oscar Wilde, novelista, poeta y dramaturgo irlandés, figura prominente del esteticismo victoriano (El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto).
- 1935: Fernando Pessoa, poeta, escritor y ensayista portugués, uno de los mayores exponentes de la literatura en lengua portuguesa del siglo XX.
- 1947: Ernst Lubitsch, director de cine alemán nacionalizado estadounidense, referente de la comedia clásica de Hollywood (conocido por “el toque Lubitsch”).
- 1954: Wilhelm Furtwängler, director de orquesta y compositor alemán, considerado uno de los grandes maestros de la dirección orquestal del siglo XX.
- 1957: Beniamino Gigli, tenor de ópera italiano, sucesor de Caruso en el firmamento lírico de la primera mitad del siglo XX.
- 1979: Zeppo Marx (Herbert Marx), actor y comediante estadounidense, el más joven de los hermanos Marx, célebres por sus comedias cinematográficas.
- 1987: James Baldwin, novelista y ensayista estadounidense, influyente portavoz de la literatura afroamericana (Go Tell It on the Mountain, The Fire Next Time).
- 1989: Ahmadou Ahidjo, político camerunés, primer presidente de Camerún independiente (1960–1982), impulsor de un estado unipartidista en ese país.
- 2013: Paul Walker, actor de cine estadounidense, protagonista de la saga Fast & Furious; fallece a los 40 años en un accidente automovilístico en California.
- 2018: George H. W. Bush, político estadounidense, 41.º presidente de los Estados Unidos (1989–1993) y ex vicepresidente, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
- 2022: Jiang Zemin, ingeniero y político chino, presidente de la República Popular China entre 1993 y 2003, líder de la nación durante la era de reformas económicas.
- 2022: Christine McVie, cantante, compositora y tecladista británica, miembro de la famosa banda de rock Fleetwood Mac, autora de éxitos como “Don’t Stop”.
- 2023: Shane MacGowan, cantautor irlandés, vocalista de la banda The Pogues, figura destacada del folk punk británico de los años 1980.
