Efemérides del 3 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1832: El coronel Andrés Latorre fue dado de baja del ejército uruguayo, acusado de connivencia con Juan Antonio Lavalleja en la sublevación contra el presidente Fructuoso Rivera; Latorre debió exiliarse nuevamente en Santa Fe.
- 1969: La localidad balnearia de La Floresta, en el departamento de Canelones, recibió oficialmente el rango de ciudad el 3 de diciembre de 1969.
- 1978: En Montevideo, los tamborileros del candombe tocaron por última vez en el histórico Conventillo Medio Mundo, antes de su desalojo y demolición por la dictadura cívico-militar, marcando un hito de resistencia cultural de la comunidad afrouruguaya.
- 2006: Se celebró por primera vez en Uruguay el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, instituido en recuerdo de los hechos del 3 de diciembre de 1978 en el Conventillo Medio Mundo.
Eventos internacionales
- 115: Un terremoto de magnitud ~7,5 sacudió Antioquía (hoy Turquía) por la noche, causando unos 260.000 muertos y hiriendo al emperador Trajano; se produjo además un tsunami asociado.
- 856: Un fuerte terremoto afectó las ciudades de Qum, Semnan, Damghán y Jorasán (Persia, actual Irán), dejando un saldo estimado de 48.690 fallecidos.
- 915: El papa Juan X coronó en Roma a Berengario I de Friuli como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1563: Se celebró la vigésimo quinta y última sesión del Concilio de Trento en el norte de Italia, concluyendo así este importante concilio ecuménico de la Iglesia Católica iniciado en 1545.
- 1798: En España se administró por primera vez la vacuna contra la viruela, iniciando una campaña de inoculación pionera contra esta enfermedad.
- 1799: En el marco de las guerras napoleónicas (Segunda Coalición), el mariscal austrohúngaro Anton Sztáray derrotó a las fuerzas francesas de Napoleón en la batalla de Wiesloch.
- 1800: Durante las guerras napoleónicas, el general francés Jean Moreau venció decisivamente a las tropas austríacas en la batalla de Hohenlinden (cerca de Múnich), obligando junto a otros triunfos de Napoleón a la firma de un armisticio.
- 1812: En la Guerra de Independencia Española, las tropas napoleónicas francesas ocuparon la ciudad de Madrid por segunda vez.
- 1818: Illinois fue admitido como el estado número 21 de los Estados Unidos de América.
- 1836: Las Cortes españolas acordaron iniciar negociaciones para reconocer la independencia de las nuevas repúblicas de América surgidas tras las guerras emancipadoras.
- 1842: En Barcelona, el regente Baldomero Espartero ordenó bombardear a la población civil para sofocar una insurrección contra su gobierno.
- 1855: El gobierno del Perú decretó la abolición definitiva de la esclavitud en todo el territorio peruano.
- 1901: En Washington D.C., el presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió un extenso mensaje escrito al Congreso instando a frenar el poder de los monopolios, sentando un precedente en la política antitrust.
- 1904: El astrónomo Charles D. Perrine descubrió Himalia, el mayor satélite irregular de Júpiter, desde el observatorio Lick en California.
- 1910: En el Salón del Automóvil de París, el inventor francés Georges Claude presentó por primera vez las luces de neón, revolucionando la iluminación comercial.
- 1912: Las naciones balcánicas (Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia) firmaron un armisticio con el Imperio Otomano, dando fin a la Primera Guerra de los Balcanes.
- 1914: En plena Revolución mexicana, la Convención de Aguascalientes nombró presidente provisional al general Eulalio Gutiérrez, instalando su gobierno en Ciudad de México.
- 1915: En la Primera Guerra Mundial, el general francés Joseph Joffre fue nombrado mariscal de Francia por sus servicios al frente del ejército.
- 1916: Tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme (I Guerra Mundial), el general Joffre renunció como comandante en jefe del ejército francés.
- 1938: Se inauguró oficialmente el Estadio Nacional de Chile en Santiago, recinto que se convertiría en emblemático para el deporte y la historia chilena.
- 1944: En Grecia, tropas británicas intervinieron para reprimir una insurrección comunista en Atenas, preámbulo de la guerra civil griega de posguerra.
- 1950: En la Guerra de Corea, las fuerzas de la ONU iniciaron su retirada del norte de la península coreana ante la contraofensiva chino-coreana.
- 1951: En Egipto, tropas británicas y egipcias se enfrentaron violentamente en la zona del Canal de Suez, en medio de tensiones por el fin del dominio colonial británico.
- 1959: Se aprobó oficialmente la bandera de Singapur, adoptada seis meses antes de que Singapur obtuviera su independencia del Imperio Británico.
- 1964: En la Universidad de California-Berkeley, la policía arrestó a unos 800 estudiantes que protestaban por la libertad de expresión, en un episodio clave del movimiento estudiantil de los 60.
- 1965: La Unión Soviética lanzó la sonda Luna 8 con el objetivo de alunizar suavemente, pero la misión fracasó cuando la sonda se estrelló contra la superficie lunar.
- 1967: En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), un equipo liderado por el cirujano Christiaan Barnard realizó con éxito el primer trasplante de corazón humano de la historia.
- 1969: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de paz del presidente Richard Nixon para poner fin a la Guerra de Vietnam.
- 1970: En México se emitió el primer sketch de El Chapulín Colorado, personaje humorístico creado por Chespirito, durante el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada.
- 1973: La sonda espacial Pioneer 10 de la NASA transmitió las primeras imágenes cercanas del planeta Júpiter, enviadas desde el espacio profundo.
- 1976: En Kingston, Jamaica, el músico de reggae Bob Marley sufrió un intento de asesinato; fue herido de bala pero sobrevivió y dos días después actuó en un concierto programado.
- 1977: En Sevilla (España) se iniciaron las primeras reuniones para crear la Junta Preautonómica de Andalucía, paso inicial en el proceso de autonomía andaluza tras el franquismo.
- 1979: Se inauguró en La Habana la I edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, importante evento cultural cinematográfico regional.
- 1984: Ocurrió el Desastre de Bhopal en la India: un escape de gas tóxico de una planta de pesticidas de Union Carbide causó la muerte de más de 20.000 personas a lo largo de las semanas posteriores, en uno de los peores accidentes industriales de la historia.
- 1984: En Japón se publicó el primer capítulo del manga Dragon Ball, obra del artista Akira Toriyama, que tendría enorme impacto en la cultura popular global.
- 1989: En Malta, el presidente estadounidense George H. W. Bush y el líder soviético Mijaíl Gorbachov declararon oficialmente el fin de la Guerra Fría, en una cumbre histórica tras la caída del Muro de Berlín.
- 1989: Venezuela celebró por primera vez elecciones directas de gobernadores y alcaldes, en el marco de las reformas democráticas posteriores a la década militar de los 80.
- 1990: En Argentina ocurrió un alzamiento militar carapintada encabezado por Mohamed Alí Seineldín; el gobierno constitucional reprimió la insurrección, resultando varios muertos.
- 1992: El petrolero Aegean Sea naufragó frente a la costa de La Coruña (España), provocando un grave desastre ecológico por derrame de petróleo en el mar.
- 1992: El ingeniero Neil Papworth envió el primer mensaje de texto SMS de la historia (diciendo “Feliz Navidad”) desde su ordenador a un teléfono móvil en el Reino Unido.
- 1994: En Japón, la compañía Sony lanzó al mercado su primera videoconsola PlayStation, que se convertiría en la más exitosa de su generación, marcando un hito en la industria de los videojuegos.
- 2001: En medio de una profunda crisis económica, el presidente argentino Fernando de la Rúa implementó el “corralito”, restringiendo la libre extracción de dinero en efectivo de los bancos.
- 2002: En Yokohama (Japón), el club español Real Madrid conquistó su tercer título de Copa Intercontinental, venciendo 2-0 al Olimpia de Paraguay.
- 2003: Despegó por primera vez el prototipo de avión ligero Honda HA-420 HondaJet, marcando el ingreso del fabricante automotriz Honda en la aviación ejecutiva.
- 2006: Hugo Chávez fue reelecto presidente de Venezuela con amplia mayoría en las elecciones presidenciales de ese año.
- 2006: El comandante Frank Bainimarama perpetró un golpe de Estado en la república insular de Fiyi, derrocando al gobierno electo (cuarto golpe en la historia de ese país).
- 2007: En Australia asumió como primer ministro Kevin Rudd, líder del Partido Laborista, tras la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias.
- 2007: En Venezuela, un referéndum popular rechazó la reforma constitucional promovida por el presidente Hugo Chávez, siendo la primera derrota electoral del chavismo.
- 2008: En Azpeitia (España), la organización terrorista ETA asesinó a tiros al empresario Ignacio Uría Mendizábal, en la continuación de su campaña violenta en el País Vasco.
- 2010: España vivió una huelga sorpresiva de controladores aéreos que paralizó todo el espacio aéreo del país, obligando al gobierno a declarar el estado de alarma por primera vez desde la dictadura.
- 2011: Se constituyó oficialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante una cumbre celebrada en Caracas, agrupando por primera vez a todos los países de América sin Estados Unidos ni Canadá.
- 2012: El tifón Bopha (Pablo) azotó Filipinas, dejando a su paso al menos 450 personas fallecidas y gran destrucción en la isla de Mindanao.
- 2018: La misión espacial tripulada Soyuz MS-11 despegó con éxito rumbo a la Estación Espacial Internacional, transportando a una nueva tripulación internacional.
- 2018: En París, la futbolista noruega Ada Hegerberg (del Olympique de Lyon) ganó el primer Balón de Oro femenino de la historia, reconociéndola como la mejor jugadora del mundo ese año.
Nacimientos notables
- 1368: Carlos VI de Francia, rey de Francia durante la Guerra de los Cien Años.
- 1470: Catalina I de Navarra, reina consorte de Navarra e importante figura en la política navarra del siglo XV.
- 1596: Nicola Amati, lutier italiano, célebre constructor de violines de la escuela cremonesa.
- 1755: Gilbert Stuart, pintor estadounidense, conocido por sus retratos de presidentes como George Washington.
- 1833: Carlos Juan Finlay, médico cubano, pionero de la investigación de la fiebre amarilla al descubrir la transmisión por el mosquito.
- 1857: Joseph Conrad, novelista polaco-británico, autor de clásicos de la literatura como El corazón de las tinieblas.
- 1895: Anna Freud, psicóloga y psicoanalista británica de origen austríaco, destacada por sus aportes al psicoanálisis infantil.
- 1933: Paul J. Crutzen, científico neerlandés, premio Nobel de Química 1995 por sus estudios sobre la capa de ozono.
- 1934: Abimael Guzmán, profesor de filosofía y líder guerrillero maoísta peruano, fundador del grupo Sendero Luminoso.
- 1938: José Serebrier, director de orquesta y compositor uruguayo, reconocido internacionalmente en la música clásica.
- 1942: Pedro Virgilio Rocha, futbolista uruguayo, figura legendaria del Club Peñarol e integrante de la selección uruguaya (f. 2013).
- 1948: Ozzy Osbourne, cantante y compositor británico, vocalista de la influyente banda de rock Black Sabbath.
- 1960: Julianne Moore, actriz de cine estadounidense, ganadora del Óscar y varios Globos de Oro.
- 1965: Katarina Witt, patinadora artística alemana, bicampeona olímpica y múltiple campeona mundial en la década de 1980.
- 1968: Brendan Fraser, actor de cine estadounidense, conocido por películas como La momia y ganador del Óscar en 2023.
- 1970: Christian Karembeu, exfutbolista francés, campeón del mundo con la selección de Francia en 1998.
- 1974: Juan Pablo Rebella, director de cine uruguayo, codirector de la aclamada película Whisky (f. 2006).
- 1981: David Villa, futbolista español, campeón del mundo (2010) y máximo goleador histórico de la selección española.
- 1985: Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense, conocida por filmes como Mamma Mia! y Les Misérables.
- 1994: Lil Baby (Dominique Jones), rapero estadounidense de éxito en el género trap, ganador de premios BET Hip Hop.
Fallecimientos relevantes
- 183 a.C.: Escipión el Africano, general y político romano, vencedor de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica (n. 236 a.C.).
- 311: Diocleciano, emperador romano, conocido por sus reformas y por instaurar la Tetrarquía (n. 244).
- 1552: San Francisco Javier, misionero jesuita navarro, cofundador de la Compañía de Jesús y evangelizador en Asia (n. 1506).
- 1592: Alejandro Farnesio, duque de Parma, militar y diplomático al servicio de la Monarquía Hispánica en las guerras de Flandes (n. 1545).
- 1894: Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico (escocés), autor de La isla del tesoro (n. 1850).
- 1902: Prudente de Morais, político brasileño, tercer presidente de Brasil (1894–1898) y primero civil en ese cargo (n. 1841).
- 1910: Mary Baker Eddy, líder religiosa estadounidense, fundadora de la Iglesia de la Ciencia Cristiana en 1879 (n. 1821).
- 1919: Pierre-Auguste Renoir, pintor francés, figura principal del movimiento impresionista (n. 1841).
- 1956: Aleksandr Ródchenko, artista ruso, pionero del constructivismo en pintura, fotografía y diseño gráfico (n. 1891).
- 1980: Oswald Mosley, político británico, líder de la Unión Británica de Fascistas antes y durante la Segunda Guerra Mundial (n. 1896).
- 1989: Fernando Martín, baloncestista español, primer jugador de la NBA nacido en España, fallecido en accidente de tráfico (n. 1962).
- 1996: Georges Duby, historiador francés, especialista en la Edad Media, miembro de la Academia Francesa (n. 1919).
- 1999: Enrique Cadícamo, poeta y compositor argentino de tango, autor de clásicos como Los mareados (n. 1900).
- 1999: Scatman John (John Larkin), cantante y pianista estadounidense de jazz pop, conocido por su éxito “Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)” (n. 1942).
- 1999: Madeline Kahn, actriz estadounidense de cine y teatro, célebre en comedias de Mel Brooks y ganadora de dos premios Tony (n. 1942).
- 2011: Dev Anand, actor, director y productor indio, leyenda del cine de Bollywood desde la década de 1950 (n. 1923).
- 2015: Scott Weiland, cantante y compositor de rock estadounidense, vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver (n. 1967).
- 2017: John B. Anderson, político estadounidense, congresista por Illinois y candidato independiente a la presidencia de EE. UU. en 1980 (n. 1922).
- 2021: Horst Eckel, futbolista alemán, campeón del mundo en 1954 con la selección de Alemania Federal (miembro del legendario Milagro de Berna) (n. 1932).
- 1814: Donatien Alphonse François de Sade, conocido como el Marqués de Sade, escritor francés. Sus novelas y ensayos, de carácter libertino y transgresor, le valieron persecución; pasó gran parte de su vida encarcelado o en asilos debido a sus escandalosos escritos y actividades.
- 1859: John Brown, activista abolicionista estadounidense, ejecutado en la horca tras liderar una insurrección armada contra la esclavitud. Su fallido asalto al arsenal de Harpers Ferry (1859) lo convirtió en mártir de la causa antiesclavista en vísperas de la Guerra de Secesión.
- 1986: Desi Arnaz (Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III), actor, músico y productor cubano-estadounidense, famoso por coprotagonizar la innovadora serie de televisión I Love Lucy en la década de 1950. Fue pionero en técnicas de producción televisiva y en la introducción de la música latina en Hollywood.
- 1987: Luis Federico Leloir, bioquímico argentino, Premio Nobel de Química 1970 por descubrir las rutas metabólicas de los nucleótidos de azúcar (fundamentales en el metabolismo de hidratos de carbono). Su hallazgo de los llamados “azúcares activados” fue un aporte crucial a la ciencia.
- 1993: Pablo Escobar Gaviria, criminal colombiano, líder del Cártel de Medellín y uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Responsable de una violenta guerra contra el Estado colombiano en los años 1980, murió abatido por la policía un día después de su cumpleaños, poniendo fin a su imperio de la droga.
- 2020: Valéry Giscard d’Estaing, político francés, presidente de Francia (1974–1981) y arquitecto de importantes reformas liberales en la sociedad francesa (como la mayoría de edad a los 18 años y la legalización del aborto). Falleció a los 94 años, siendo recordado como un europeísta convencido.
- 2023: Concha Velasco (Concepción Velasco Varona), actriz, cantante y presentadora española. Figura legendaria del cine, teatro y televisión en España, con una carrera de más de 60 años (Las chicas de la Cruz Roja, Teresa de Jesús, etc.), su fallecimiento el 2 de diciembre de 2023 provocó innumerables homenajes en el mundo cultural iberoamericano.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bwn9