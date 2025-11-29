Efemérides del 29 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1942 – Uruguay celebra elecciones generales; resulta vencedora la fórmula Juan José de Amézaga–Alberto Guani, y por primera vez cuatro mujeres (Sofía Álvarez Vignoli, Julia Arévalo, Magdalena Antonelli, Isabel Pinto) son electas parlamentarias. En la misma jornada, un plebiscito constitucional aprueba con 77% de votos una nueva Constitución nacional.
- 2007 – En el Hospital Saint Bois de Montevideo se inaugura el primer hospital de ojos (especializado en oftalmología) del Uruguay.
Eventos internacionales
- 1223 – En Roma, el papa Honorio III aprueba la regla definitiva de la Orden Franciscana mediante la bula Solet annuere, consolidando a los Frailes Menores como orden religiosa.
- 1268 – Comienza en Viterbo (Italia) el cónclave papal de 1268-1271, el más largo de la historia (casi 34 meses), que culminará con la elección del papa Gregorio X.
- 1939 – La Unión Soviética invade Finlandia tras la negativa finlandesa a ceder bases militares en Hanko, dando inicio a la Guerra de Invierno entre Finlandia y la URSS.
- 1944 – En Estados Unidos, los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig logran con éxito la primera cirugía correctiva de la tetralogía de Fallot (shunt de Blalock-Taussig), hito de la medicina para tratar el síndrome del “bebé azul”.
- 1945 – En los Balcanes se proclama la República Democrática Federal de Yugoslavia, estableciéndose un Estado socialista bajo el liderazgo de Josip Broz Tito y aboliendo la monarquía del rey Pedro II.
- 1947 – La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 181 que dispone la partición del Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío (Israel) y otro árabe.
- 1951 – Bajo el desierto de Nevada (EE. UU.), se detona la bomba atómica “Uncle” (1,2 kilotones) a modo de prueba. Es la última explosión de la Operación Buster-Jangle, en la cual unos 6.500 soldados fueron expuestos sin saberlo a ensayos nucleares.
- 1969 – En Buenos Aires, la banda de rock Almendra, liderada por Luis Alberto Spinetta, lanza su álbum debut homónimo Almendra, considerado un disco fundacional del rock argentino.
- 1979 – El papa Juan Pablo II publica la carta apostólica Inter Sanctos y nombra a San Francisco de Asís patrono de los ecólogos, subrayando la preocupación de la Iglesia Católica por la protección del medio ambiente.
- 1984 – Los gobiernos de Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad, que pone fin al largo conflicto limítrofe por el Canal de Beagle entre ambos países.
- 1991 – Comienzan en Yugoslavia los acontecimientos políticos y bélicos que desencadenarán la desintegración de esa federación plurinacional a lo largo de la década de 1990.
- 2012 – La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador no miembro, implicando un reconocimiento diplomático de facto de la soberanía palestina.
- 2021 – En el Théâtre du Châtelet de París, el futbolista argentino Lionel Messi gana el Balón de Oro 2021, obteniendo este galardón por séptima vez en su carrera (récord histórico).
Nacimientos notables
- 1781 – Andrés Bello, humanista, educador, poeta y jurista venezolano-chileno, figura clave en la formación intelectual y jurídica de Hispanoamérica.
- 1797 – Gaetano Donizetti, compositor italiano de óperas del bel canto (autor de obras célebres como Lucia di Lammermoor y L’elisir d’amore).
- 1803 – Christian Doppler, físico y matemático austriaco, conocido por describir el efecto Doppler en las ondas sonoras y lumínicas.
- 1825 – Jean-Martin Charcot, neurólogo francés, pionero de la neurología moderna y maestro de Sigmund Freud.
- 1832 – Louisa May Alcott, novelista estadounidense, reconocida por su obra Mujercitas (Little Women).
- 1835 – Cixí (emperatriz viuda de China), gobernante de facto de la dinastía Qing durante la segunda mitad del siglo XIX.
- 1848 – John Ambrose Fleming, físico e ingeniero británico, pionero de la electrónica e inventor del primer diodo termoiónico (válvula de vacío).
- 1856 – Theobald von Bethmann-Hollweg, político alemán, canciller del Imperio Alemán durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial (1909–1917).
- 1895 – Busby Berkeley, director y coreógrafo cinematográfico estadounidense, célebre por sus elaborados números musicales en el Hollywood de los años 1930.
- 1898 – C. S. Lewis (Clive Staples Lewis), escritor y erudito norirlandés, autor de la saga Las crónicas de Narnia y otras obras de ficción y ensayo cristiano.
- 1926 – Béji Caïd Essebsi, abogado y político tunecino, presidente de Túnez entre 2014 y 2019, artífice de la transición democrática tras la “Primavera Árabe”.
- 1932 – Jacques Chirac, político francés, presidente de Francia entre 1995 y 2007.
- 1946 – Silvio Rodríguez, cantautor cubano, uno de los principales exponentes de la Nueva Trova cubana.
- 1954 – Joel Coen, director, guionista y productor de cine estadounidense, integrante del dúo de los hermanos Coen (ganadores del Óscar por Fargo y No Country for Old Men).
- 1955 – Hassan Sheikh Mohamud, educador y político somalí, presidente de Somalia en dos mandatos (2012–2017 y desde 2022), destacado por sus esfuerzos de pacificación nacional.
- 1964 – Don Cheadle, actor y productor estadounidense, conocido por filmes como Hotel Rwanda y su papel de James Rhodes (Máquina de Guerra) en la saga Iron Man.
- 1969 – Mariano Rivera, beisbolista panameño, considerado uno de los mejores lanzadores relevistas de la historia (estrella de los New York Yankees e integrante del Salón de la Fama).
Fallecimientos relevantes
- 1314 – Felipe IV “el Hermoso”, rey de Francia, monarca absolutista conocido por sus disputas con el papado y por disolver la Orden del Temple.
- 1530 – Thomas Wolsey, cardenal y estadista inglés, ministro Lord Canciller al servicio del rey Enrique VIII.
- 1643 – Claudio Monteverdi, compositor italiano, figura puente entre el Renacimiento y el Barroco, pionero en el desarrollo de la ópera.
- 1780 – María Teresa I de Austria, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, una de las monarcas más influyentes de la Europa del siglo XVIII.
- 1924 – Giacomo Puccini, compositor italiano, autor de las óperas La bohème, Madama Butterfly y Turandot, entre otras obras célebres.
- 1981 – Natalie Wood, actriz de cine estadounidense, estrella de clásicos de Hollywood como Rebelde sin causa y West Side Story.
- 1986 – Cary Grant, actor británico-estadounidense, uno de los galanes emblemáticos de la era dorada de Hollywood.
- 2001 – George Harrison, músico británico, guitarrista y compositor de The Beatles, figura destacada de la cultura popular del siglo XX.
- 2008 – Jørn Utzon, arquitecto danés reconocido mundialmente por diseñar la icónica Ópera de Sídney (Sydney Opera House).
- 2023 – Henry Kissinger, diplomático y politólogo estadounidense de origen alemán, secretario de Estado de EE. UU. (1973–1977) y premio Nobel de la Paz 1973.
