Efemérides del 28 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1840: El expresidente uruguayo Manuel Oribe, al mando del ejército federal argentino, derrota al general unitario Juan Lavalle en la batalla de Quebracho Herrado (Córdoba, Argentina), consolidando la influencia del Partido Blanco en el Río de la Plata. Este triunfo de Oribe —segundo presidente de Uruguay y fundador del Partido Nacional— cimentó su reputación en las guerras civiles regionales.
- 1943: Se inaugura el Estadio Casto Martínez Laguarda en San José de Mayo, Uruguay, principal escenario deportivo del departamento de San José. Décadas más tarde, en 1978, el estadio sería reconstruido y reinaugurado con un partido amistoso, marcando su importancia en la infraestructura deportiva nacional.
- 1954: Tienen lugar elecciones generales en Uruguay, en las que vuelve a triunfar el Partido Colorado. Dicho partido obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno, afianzando su control político en el país durante el periodo de gobierno colegiado.
- 1971: Se celebran elecciones generales en Uruguay simultáneamente a un plebiscito constitucional. El referéndum sobre la reelección del presidente Jorge Pacheco Areco fracasa, y resulta elegido como presidente Juan María Bordaberry (candidato “suplente” de Pacheco) en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, liderada por Wilson Ferreira Aldunate. Estos comicios, marcados por la polarización, precedieron a la crisis institucional que desembocaría en el golpe de Estado de 1973.
- 1982: En plena dictadura cívico-militar, Uruguay celebra elecciones internas de los partidos políticos, paso inicial hacia la restauración democrática. Este acto electoral, aunque controlado por el régimen, fue el comienzo del proceso que conduciría al fin de la dictadura dos años más tarde, con la convocatoria a elecciones nacionales en 1984.
Eventos internacionales
- 587: Se firma el Tratado de Andelot en la Galia franca: el rey Gontrán I de Borgoña reconoce a su sobrino Childeberto II de Austrasia como heredero, cediéndole varias ciudades (como Meaux, Tours, Poitiers, entre otras) para consolidar su alianza. Este pacto puso fin a años de conflictos dinásticos entre los reinos francos.
- 936: En China, Shi Jingtang es proclamado emperador de la dinastía Jin Posterior (era de las Cinco Dinastías) con el apoyo del emperador Taizong de Liao. Este evento, ocurrido tras la rebelión de Shi contra la dinastía Tang Posterior, estableció un estado vasallo de los kitanes en el norte de China.
- 1095: En el Concilio de Clermont (Francia), el papa Urbano II predica la Primera Cruzada, llamando a los príncipes cristianos de Europa a reconquistar Tierra Santa. Este llamamiento marcó el inicio de las Cruzadas, expediciones militares y religiosas que tendrían profundas consecuencias en las relaciones entre Europa y Oriente Próximo.
- 1493: Durante su segundo viaje a América, Cristóbal Colón explora el Caribe: avista Puerto Rico y Jamaica, y recorre gran parte de la costa de Cuba. Estas expediciones ampliaron el conocimiento europeo del Nuevo Mundo y dieron inicio a la colonización española en dichas islas.
- 1520: La expedición marítima de Fernando de Magallanes completa la primera travesía del Estrecho de Magallanes y entra en el océano Pacífico. Tras 38 días de peligrosa navegación por el estrecho, Magallanes nombró al nuevo océano como “Pacífico” por la relativa calma de sus aguas, abriendo la ruta occidental hacia Asia.
- 1779: En la costa del Caribe nicaragüense, el coronel español Matías de Gálvez ataca a los colonos ingleses en la región de Mosquitia (actual Nicaragua), en el contexto de la disputa imperial hispano-británica por Centroamérica. Esta acción militar formó parte de las escaramuzas derivadas de la competencia colonial en el siglo XVIII.
- 1814: * (1) En Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo impreso con una prensa de vapor, tecnología revolucionaria que aceleró la producción de diarios y anticipó la prensa industrial moderna.
- (2) En España, el rey Fernando VII crea la Orden Militar de San Hermenegildo, una condecoración destinada a premiar la lealtad y servicio de oficiales veteranos del ejército y la armada.
- 1821: En Centroamérica, la ciudad de Panamá proclama su independencia de España y, acto seguido, se integra voluntariamente a la República de la Gran Colombia liderada por Simón Bolívar. Este hecho marcó el fin del período colonial español en Panamá y el comienzo de su unión con Colombia hasta 1903.
- 1838: En España finalizan las obras de la Catedral de Cádiz, templo cuya construcción se prolongó durante más de un siglo. La conclusión de esta catedral barroca-neoclásica destacó la importancia de Cádiz como ciudad prominente durante la era colonial y del comercio americano.
- 1848: La ciudad de Berna es oficialmente reconocida como la capital única de la Confederación Helvética (Suiza). Desde ese año, Berna (hasta entonces una de las capitales rotativas) se estableció como sede permanente del gobierno federal suizo.
- 1885: En Madrid, María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda del rey Alfonso XII, jura fidelidad como reina regente de España tras la muerte de su esposo. Asume así la regencia en nombre de su hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII, garantizando la continuidad de la monarquía constitucional.
- 1911: En México, el líder revolucionario Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, un manifiesto agrarista que desconoce al gobierno de Madero y reivindica la restitución de tierras a los campesinos. Este plan se convirtió en uno de los documentos fundamentales de la Revolución mexicana en cuanto a reforma agraria.
- 1912: Albania declara su independencia del Imperio Otomano, tras siglos de dominio turco. La independencia albanesa del 28 de noviembre de 1912 (liderada por Ismail Qemali) coincidió simbólicamente con la fecha en que Skanderbeg había alzado la bandera albanesa en 1443, y se celebra desde entonces como Día Nacional en Albania.
- 1925: En Barcelona, la Liga de Acción Católica de la Mujer protagoniza una protesta contra la instalación de una estatua considerada inmodesta en la Plaza de Cataluña. Esta manifestación reflejó la influencia de los valores católicos conservadores en la vida pública española de la época y la resistencia a ciertos cambios culturales.
- 1930: En Madrid, el filósofo español José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas, su obra ensayística más famosa. Este libro —que analiza el auge del hombre-masa y la crisis de las élites— tuvo gran impacto en el pensamiento social y político europeo del siglo XX.
- 1936: En Paracuellos de Jarama (cerca de Madrid), durante la Guerra Civil Española, fuerzas republicanas ejecutan al dramaturgo Pedro Muñoz Seca, junto con centenares de prisioneros derechistas, en las llamadas Matanzas de Paracuellos. Este episodio sigue siendo uno de los hechos más polémicos y estudiados sobre la violencia política en la retaguardia republicana.
- 1942: En Boston (EE. UU.), un incendio devasta el club nocturno Cocoanut Grove, causando 491 muertes. Este trágico suceso, una de las peores tragedias en locales cerrados, impulsó reformas en las normas de seguridad contra incendios y en la regulación de establecimientos públicos en Estados Unidos.
- 1943: Inicia la Conferencia de Teherán en Irán, primer encuentro cara a cara de los “Tres Grandes” Aliados —Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin— durante la Segunda Guerra Mundial. En esta cumbre, las potencias acordaron la apertura de un segundo frente en Europa Occidental (Operación Overlord) y coordinaron estrategias decisivas contra las potencias del Eje.
- 1951: Un golpe de Estado en Siria derroca al gobierno civil e instala en el poder al coronel Adib Shishakli. Este fue el tercero de una serie de golpes militares en Siria post-independencia y consolidó un período de régimen autoritario bajo Shishakli hasta 1954.
- 1958: En el transcurso de cinco días, seis colonias africanas bajo dominación francesa proclaman la forma de república camino a su independencia: Malí, Mauritania, Senegal, Chad, Gabón y Congo-Brazzaville. Estas proclamaciones, ocurridas a finales de noviembre de 1958, se dieron en el contexto de la descolonización acelerada de África francófona tras la creación de la Comunidad Francesa.
- 1960: Mauritania obtiene su independencia de Francia, disociándose del África Occidental Francesa. Moktar Ould Daddah se convertiría en el primer presidente del nuevo estado, cuyo nacimiento geopolítico completó el mapa de descolonización del noroeste de África.
- 1963: Las Cortes Españolas aprueban el Estatuto de Autonomía de Fernando Poo y Río Muni (actual Guinea Ecuatorial). Este estatuto otorgó autogobierno a ambos territorios coloniales, preludio de la independencia de Guinea Ecuatorial que llegaría pocos años después (en 1968).
- 1964: Desde Cabo Cañaveral (EE. UU.), la NASA lanza la sonda Mariner 4 rumbo a Marte. Esta fue la primera misión exitosa en sobrevolar el planeta rojo (en julio de 1965), enviando a la Tierra imágenes cercanas de otro planeta por primera vez en la historia.
- 1965: El presidente de EE. UU. Lyndon B. Johnson designa este día como “Día Nacional de Oración” en memoria de los soldados estadounidenses caídos en la Guerra de Vietnam. La proclamación buscó unir al país en duelo y reflexión por las crecientes bajas en el conflictivo escenario de Vietnam.
- 1965: Estados Unidos lanza el satélite DME (Dynamic Explorer) para estudios ionosféricos, contribuyendo a la investigación científica sobre la atmósfera superior y las interacciones electromagnéticas alrededor de la Tierra.
- 1967: En medio del proceso de descolonización de la península arábiga, el Frente Nacional de Liberación (FNL) proclama la independencia de la República Popular de Yemen del Sur (actual Yemen) con el beneplácito del Reino Unido. El 28 de noviembre se convierte así en el día nacional del recién independizado Yemen del Sur, culminando 128 años de presencia británica en Adén.
- 1971: En El Cairo (Egipto), militantes de la organización Septiembre Negro (vinculada a la OLP) asesinan al primer ministro Wasfi al-Tal de Jordania, en represalia por la sangrienta represión de fedayines palestinos en Jordania ocurrida meses antes. Este atentado exacerbó la tensión en el mundo árabe tras el conflicto conocido como “Septiembre Negro” (1970).
- 1972: Se llevan a cabo las últimas ejecuciones públicas con guillotina en París (Francia). Los reos Claude Buffet y Roger Bontems, convictos por secuestro y asesinato, son guillotinados en la prisión de La Santé, marcando el fin de ese método de ejecución en la capital francesa (Francia aboliría la pena de muerte en 1981).
- 1975: Timor Oriental declara su independencia de Portugal, tras cuatro siglos de colonización lusitana. Sin embargo, nueve días después de la proclamación, Indonesia invadió el país y ocupó el territorio hasta 1999, retrasando la efectiva independencia timorense hasta el siglo XXI.
- 1979: El vuelo 901 de Air New Zealand se estrella contra el Monte Érebo en la Antártida, provocando la muerte de sus 257 ocupantes. El accidente, ocurrido durante un vuelo turístico sobre el continente helado, conmocionó a Nueva Zelanda e impulsó mejoras en la seguridad de los vuelos antárticos.
- 1980: En el marco de la Guerra Irán-Irak, la armada y aviación de Irán lanzan la Operación Morvarid (“perla”) contra bases petroleras y navales iraquíes en el Golfo Pérsico. La incursión destruye más del 70% de la capacidad naval de Irak y asegura la supremacía iraní en las aguas del golfo durante ese conflicto.
- 1987: Cerca de la isla Mauricio, el vuelo 295 de South African Airways (un Boeing 747 conocido como “Helderberg”) se incendia en pleno vuelo y cae al Océano Índico, falleciendo sus 159 pasajeros y tripulantes. La tragedia llevó a una extensa investigación internacional sobre posibles causas, incluyendo la hipótesis de una carga peligrosa incendiada a bordo.
- 1990: La primera ministra Margaret Thatcher presenta su dimisión y deja el cargo tras 11 años al frente del gobierno del Reino Unido. La renuncia de Thatcher —presionada por divisiones internas en su partido— marcó el fin de la era del “thatcherismo” y abrió paso al liderazgo de John Major.
- 1991: La región georgiana de Osetia del Sur declara unilateralmente su independencia de Georgia, conformándose como república autónoma de facto. Este movimiento se dio en el contexto de la desintegración de la URSS, originando un conflicto étnico-territorial en el Cáucaso que persiste hasta la actualidad con Osetia del Sur reconocida solo por unos pocos países.
- 2000: En Tokio, el club argentino Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Intercontinental al derrotar 2-1 al Real Madrid de España. Con dos goles de Martín Palermo, Boca obtiene por segunda vez este título mundial de clubes, reafirmando la supremacía del fútbol sudamericano sobre el europeo en aquella final.
Nacimientos notables
- 1118: Manuel I Comneno, emperador bizantino (f. 1180). Monarca del Imperio romano de Oriente entre 1143 y 1180, recordado por sus campañas militares contra turcos y normandos y por revitalizar temporalmente el poder bizantino en el Mediterráneo Oriental.
- 1489: Margarita Tudor, aristócrata escocesa, reina consorte de Escocia como esposa de Jacobo IV (f. 1541). Hermana de Enrique VIII de Inglaterra, su descendencia uniría las coronas de Escocia e Inglaterra a comienzos del siglo XVII.
- 1628: John Bunyan, predicador y escritor inglés (f. 1688). Autor de El progreso del peregrino, una de las obras alegóricas más famosas de la literatura cristiana, escrita durante su encarcelamiento por predicar sin licencia en la Inglaterra de la Restauración.
- 1632: Jean-Baptiste Lully, compositor francés de origen italiano (f. 1687). Músico de la corte de Luis XIV y fundador de la ópera francesa, destacó por sus ballets y obras barrocas que establecieron el gusto musical en la Francia del Grand Siècle.
- 1757: William Blake, poeta y pintor británico (f. 1827). Figura capital del romanticismo temprano, autor de poemarios proféticos como Canciones de inocencia y de experiencia, cuya obra pictórica y literaria visionaria fue incomprendida en su época pero influenció profundamente el arte y la literatura posteriores.
- 1820: Friedrich Engels, filósofo y revolucionario alemán (f. 1895). Teórico socialista, coautor junto a Karl Marx de El manifiesto comunista y mecenas intelectual de Marx; sus escritos (como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado) sentaron las bases del marxismo y de la teoría comunista.
- 1857: Alfonso XII, aristócrata español, Rey de España entre 1874 y 1885 (f. 1885). Su reinado restauró la monarquía borbónica tras el Sexenio Revolucionario; pacificó el país luego de la Tercera Guerra Carlista y cimentó la España de la Restauración con el turno pacífico de partidos.
- 1881: Stefan Zweig, escritor austríaco (f. 1942). Novelista, biógrafo y humanista, uno de los autores más leídos de la Europa de entreguerras; entre sus obras destacadas están Novela de ajedrez y Momentos estelares de la humanidad. Emigró de Austria tras el ascenso nazi y acabó suicidándose en el exilio.
- 1887: Ernst Röhm, oficial alemán, cofundador y líder de las SA (Sturmabteilung) nazis (f. 1934). Compañero de Hitler en los inicios del Partido Nazi, fue jefe del ala paramilitar hasta que, acusado de conspiración, fue ejecutado en la “Noche de los Cuchillos Largos”, purga interna del régimen hitleriano.
- 1908: Claude Lévi-Strauss, antropólogo belga-francés (f. 2009). Intelectual clave del siglo XX, fundador del estructuralismo antropológico. Sus estudios etnográficos (Tristes trópicos, El pensamiento salvaje) y teoría sobre las estructuras elementales del parentesco revolucionaron las ciencias sociales al proponer la universalidad de ciertas estructuras mentales.
- 1929: Berry Gordy Jr., empresario musical estadounidense, fundador de la compañía discográfica Motown Records. Impulsor de la “Sonido Motown”, lanzó la carrera de innumerables artistas de la música soul y pop (como Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder), desempeñando un papel crucial en la integración racial en la industria musical de los años 60.
- 1950: Russell A. Hulse, astrofísico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física en 1993. Codescubrió, junto a Joseph Taylor, el primer púlsar binario —hallazgo que confirmó las predicciones de las ondas gravitacionales de la teoría de la relatividad general—, contribuyendo significativamente a la astrofísica relativista.
- 1961: Alfonso Cuarón, cineasta mexicano. Director, guionista y productor galardonado con múltiples Premios Óscar, conocido por filmes como Y tu mamá también, Children of Men, Gravity y Roma. Es uno de los exponentes más destacados del cine mexicano contemporáneo a nivel internacional.
Fallecimientos relevantes
- 741: Gregorio III, papa de la Iglesia católica entre 731 y 741 (pontífice de origen sirio). Fue el último Papa en solicitar ayuda militar a los francos contra los lombardos, allanando el camino a la alianza franco-papal que derivaría en los Estados Pontificios bajo el reinado de Pipino el Breve.
- 1058: Casimiro I el Restaurador, duque de Polonia (1034–1058). Gobernante Piasta que reunificó los territorios polacos tras un período de anarquía (la “disrupción” de 1034–1039) y restauró el gobierno central, por lo que es recordado como uno de los constructores del estado polaco medieval (n. 1016).
- 1680: Gian Lorenzo Bernini, escultor, arquitecto y pintor italiano del alto barroco (n. 1598). Maestro universal del barroco romano, creador del baldaquino de San Pedro y del Éxtasis de Santa Teresa, entre otras obras maestras; su genio artístico definió la estética barroca e influyó en la arquitectura y escultura europeas por generaciones.
- 1694: Matsuo Bashō, poeta japonés (n. 1644). Considerado el más gran maestro del haiku, renovó la poesía japonesa del período Edo con obras como Senda hacia tierras hondas. Sus haikus, de profunda sensibilidad y sencillez, internacionalizaron esta forma poética breve como expresión de la contemplación de la naturaleza.
- 1794: Friedrich W. von Steuben, militar prusiano-estadounidense (n. 1730). Sirvió como inspector general en el Ejército Continental durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, entrenando a las tropas de George Washington en Valley Forge. Su disciplina y manual de tácticas fueron cruciales para profesionalizar el joven ejército estadounidense.
- 1859: Washington Irving, escritor estadounidense (n. 1783). Pionero de la literatura norteamericana, autor de La leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle. Fue también biógrafo de Colón y ensayista; introdujo el folclore y la historia de Estados Unidos en la literatura universal, siendo el primer escritor estadounidense de renombre internacional.
- 1890: Jyotirao Phule, reformador social indio (n. 1827). Luchador pionero por los derechos de las castas desfavorecidas y la educación de la mujer en la India colonial. Fundó escuelas para niñas y comunidades dalit, y su movimiento Satyashodhak Samaj desafió las estructuras sociales brahmánicas, sentando bases para futuras reformas sociales en Maharashtra.
- 1907: Stanisław Wyspiański, dramaturgo y pintor polaco (n. 1869). Figura destacada del modernismo polaco, autor de la célebre obra teatral Wesele (“La boda”) que retrata la sociedad polaca de su tiempo. También fue artista gráfico y muralista; su legado lo ubica entre los principales artífices del renacimiento cultural de Polonia a comienzos del siglo XX.
- 1921: `Abdu’l-Bahá (Abbás Effendi), líder religioso persa, cabeza de la Fe Bahá’í (n. 1844). Hijo del fundador del bahaísmo, Bahá’u’lláh, se convirtió en intérprete autorizado de esa religión. Viajo por Europa y América difundiendo los principios bahá’ís de paz, unidad racial y armonía interreligiosa, y fue central en el establecimiento de las comunidades bahá’ís occidentales.
- 1939: James Naismith, pedagogo canadiense, inventor del baloncesto (n. 1861). En 1891 creó el juego del basketball en Springfield, Massachusetts, como actividad deportiva para el invierno. Su innovación deportiva se convirtió en uno de los deportes más populares del mundo, formando parte desde 1936 del programa de los Juegos Olímpicos.
- 1945: Dwight F. Davis, ex tenista y político estadounidense (n. 1879). Campeón de tenis aficionado y fundador de la Copa Davis (competición internacional de tenis por equipos que lleva su nombre, iniciada en 1900). Además, fue Secretario de Guerra de EE. UU. (1925–29) y gobernador general de Filipinas, conjugando así una doble trayectoria en el deporte y el servicio público.
- 1952: Elena de Montenegro (Reina Elena de Italia), aristócrata montenegrina y reina consorte de Italia (n. 1873). Esposa del rey Víctor Manuel III, reinó como figura decorativa de 1900 a 1946. Muy querida por su labor humanitaria durante las guerras (era enfermera de la Cruz Roja), pasó sus últimos años exiliada tras la abolición de la monarquía italiana.
- 1954: Enrico Fermi, físico italo-estadounidense, Premio Nobel de Física 1938 (n. 1901). Uno de los científicos más importantes del siglo XX: construyó el primer reactor nuclear (Chicago Pile-1) e integró el Proyecto Manhattan que desarrolló la primera bomba atómica. Sus contribuciones en física teórica y experimental (estadística de Fermi-Dirac, partículas fermiónicas) fueron fundamentales en el advenimiento de la era nuclear.
- 1960: Richard Wright, novelista estadounidense (n. 1908). Destacado escritor afroamericano, autor de Native Son (Hijo nativo) y Black Boy, obras que abordan con crudeza el racismo y la injusticia social en Estados Unidos. Su literatura influyó en el movimiento de derechos civiles y abrió camino a las voces negras en la narrativa norteamericana del siglo XX.
- 1962: Guillermina de los Países Bajos (Reina Wilhelmina), aristócrata neerlandesa y reina de los Países Bajos de 1890 a 1948 (n. 1880). Monarca constitucional durante dos guerras mundiales, encabezó el gobierno neerlandés en el exilio desde Londres durante la ocupación nazi. Su firmeza ante la guerra la hizo símbolo de la resistencia neerlandesa, y tras abdicar en 1948, siguió siendo figura respetada de la posguerra.
- 1968: Enid Blyton, escritora británica (n. 1897). Prolífica autora de literatura infantil, creó series clásicas como Los Cinco, Los Siete Secretos o Noddy, que han deleitado a generaciones de niños en todo el mundo. Sus más de 600 libros, traducidos a múltiples idiomas, la convierten en una de las escritoras de cuentos infantiles más populares del siglo XX.
- 1976: Rosalind Russell, actriz de cine estadounidense (n. 1907). Estrella de Hollywood recordada por sus papeles en comedias y dramas de los años 1940–50, como His Girl Friday (Luna nueva) y Mourning Becomes Electra. Ganadora de cinco Globos de Oro, su carisma y talento la establecieron como una de las grandes damas de la era dorada de Hollywood.
- 1994: Jeffrey Dahmer, asesino en serie estadounidense (n. 1960). Conocido como “El Caníbal de Milwaukee”, fue responsable de 17 asesinatos horrendos entre 1978 y 1991. Capturado y condenado a cadena perpetua, su caso estremeció a la opinión pública por la crueldad de sus crímenes; murió asesinado en prisión por otro recluso.
- 2010: Leslie Nielsen, actor canadiense (n. 1926). Inicialmente actor dramático, alcanzó fama mundial en su madurez protagonizando comedias paródicas como Airplane! (¿Y dónde está el piloto?) y The Naked Gun (Agárralo como puedas). Su vis cómica y característico estilo serio en roles absurdos lo convirtieron en un ícono del cine humorístico.
- 2014: Roberto Gómez Bolaños, actor, comediante y guionista mexicano (n. 1929). Conocido mundialmente como “Chespirito”, creó y encarnó a personajes emblemáticos de la televisión latinoamericana como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Su humor blanco trascendió fronteras, influenciando la cultura popular de varios países hispanos durante décadas.
- 2020: David Prowse, actor británico (n. 1935). Halterófilo y culturista convertido en actor, dio vida físicamente a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars (su imponente estatura encarnó al icónico villano, aunque la voz fuese de James Earl Jones). También fue célebre en el Reino Unido como el “Green Cross Code Man” en campañas de seguridad vial.
- 2021: Norodom Ranariddh, político camboyano (n. 1944). Príncipe real de Camboya, hijo del rey Norodom Sihanouk. Coprimer ministro entre 1993 y 1997 tras los acuerdos de paz que pusieron fin al régimen de los Jemeres Rojos, fue luego líder de la oposición. Su derrocamiento violento en 1997 marcó la inestabilidad política camboyana de posguerra.
- 2021: Frank Williams, empresario y director de equipo automovilístico británico (n. 1942). Fundador de Williams F1, una de las escuderías más laureadas de la Fórmula 1, que bajo su liderazgo ganó 7 campeonatos de pilotos y 9 de constructores. Figura legendaria del deporte motor, continuó al frente del equipo a pesar de un accidente que lo dejó tetrapléjico en 1986, hasta retirarse en 2020.
- 2021: Virgil Abloh, diseñador de moda estadounidense (n. 1980). Visionario director creativo de Louis Vuitton (línea masculina) y fundador de la marca Off-White. Pionero como uno de los primeros directores afroamericanos en una casa de moda de lujo, fusionó el streetwear con la alta costura y colaboró con artistas de pop y hip-hop, dejando una huella indeleble en la moda del siglo XXI.
- 2023: Charlie Munger, empresario e inversor estadounidense (n. 1924).Vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio clave de Warren Buffett durante décadas. Filántropo y estudioso autodidacta, fue venerado en el mundo financiero por su inteligencia práctica y sus principios de inversión de sentido común a largo plazo, que contribuyeron al enorme éxito de Berkshire.
- 2024: Silvia Pinal, actriz y productora mexicana (n. 1931). Última gran diva viviente del Cine de Oro mexicano, protagonista de clásicos como Viridiana de Buñuel. Incursionó exitosamente en teatro y televisión (productora y presentadora de la antología Mujer, casos de la vida real), consolidándose como figura legendaria del espectáculo en México con más de siete décadas de trayectoria.
