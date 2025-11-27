Efemérides del 27 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1915: Por ley nacional se crea la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Montevideo, estableciendo la primera escuela de arquitectura del país. Hasta ese momento, la enseñanza de arquitectura se impartía dentro de la Facultad de Matemáticas, y con esta ley pasa a ser una facultad independiente.
- 1966: Se celebran elecciones generales en Uruguay, acompañadas de un plebiscito constitucional. La ciudadanía decide suprimir el sistema de colegiado (Consejo Nacional de Gobierno) y restaurar la presidencia unipersonal, resultando ganadora la fórmula colorada de Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco.
- 1983: Tiene lugar el histórico Acto del Obelisco en Montevideo, una multitudinaria manifestación de unos 400 000 uruguayos contra la dictadura cívico-militar, bajo la consigna de “un Uruguay sin exclusiones”. La concentración al pie del Obelisco de los Constituyentes evidenció el aislamiento del régimen y se considera un punto de inflexión en la lucha popular que condujo a la recuperación de la democracia en Uruguay.
- 1994: Se llevan a cabo elecciones nacionales en Uruguay. En una contienda muy reñida, Julio María Sanguinetti resulta electo presidente por segunda vez, con un Parlamento dividido prácticamente en tercios entre las tres fuerzas políticas principales del país.
Eventos internacionales
- 1095: En el Concilio de Clermont (Francia), el papa Urbano II convoca a la Primera Cruzada para reconquistar Tierra Santa, llamando a la cristiandad europea a las armas.
- 1295: En Inglaterra, el rey Eduardo I convoca a los representantes comunes de todo el reino para reunirse en el Parlamento de Westminster, conformando el llamado “Parlamento modelo”, considerado el precursor del sistema parlamentario moderno.
- 1520: Fernando de Magallanes atraviesa el Estrecho de Magallanes en el extremo sur de América, conectando por primera vez el océano Atlántico con el Pacífico durante su expedición de circunnavegación.
- 1807: La Familia Real portuguesa huye de Lisboa ante la invasión napoleónica. La corte se embarca con destino a Brasil, estableciéndose en Río de Janeiro, hecho que transformará profundamente la estructura política del Imperio portugués.
- 1811: En la Nueva Granada (actual Colombia), las Provincias Unidas de Nueva Granada se declaran independientes de la dominación española, marcando un paso clave en las guerras de independencia hispanoamericanas.
- 1820: En Venezuela, el general independentista Simón Bolívar y el jefe realista Pablo Morillo firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, acordando una tregua y normas humanitarias en el conflicto, lo que allanó el camino para la culminación de la guerra de independencia venezolana.
- 1868: En Japón, el Emperador Meiji traslada la capital imperial de Kioto a Edo, ciudad que a partir de entonces es renombrada como Tokio. Este hecho consolida la Restauración Meiji y la modernización del país bajo un gobierno centralizado.
- 1871: En La Habana (Cuba), las autoridades coloniales españolas fusilan a ocho estudiantes de medicina acusados injustamente de profanar la tumba de un periodista español. Este suceso, conocido como el fusilamiento de los estudiantes de Medicina, se convirtió en un símbolo del abuso colonial en Cuba.
- 1879: En el marco de la Guerra del Pacífico, fuerzas peruanas y bolivianas se enfrentan a las chilenas en la Batalla de Tarapacá (desierto de Atacama). La batalla termina con victoria peruana, una de las pocas derrotas de Chile en ese conflicto.
- 1895: En la sede del Club Sueco-Noruego de París, el inventor sueco Alfred Nobel firma su testamento, destinando su fortuna para crear los Premios Nobel que reconocerán anualmente logros en ciencia, literatura y la paz mundial.
- 1912: Francia y España firman un Tratado sobre Marruecos que establece el Protectorado español en la zona norte marroquí, complementando el dominio francés en el resto del país. Este acuerdo formaliza el reparto colonial de Marruecos entre ambas potencias europeas.
- 1940: En Rumanía, el gobierno pro-nazi de la Guardia de Hierro lleva a cabo ejecuciones masivas de unos 60 presos políticos y ex colaboradores del depuesto rey Carol II, entre ellos el ex primer ministro e historiador Nicolae Iorga. El mismo día, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Cabo Teulada (o Spartivento) enfrenta a las flotas de Italia y Reino Unido, con la Royal Navy británica rechazando a la Regia Marina italiana en el Mediterráneo.
- 1942: Segunda Guerra Mundial – La Armada francesa se autohunde en Tolón (Francia) para evitar que su flota caiga en manos de la Alemania nazi tras la ocupación de la zona libre. Más de 70 buques son hundidos por sus propias tripulaciones en un acto de negación al enemigo.
- 1945: Se funda la organización humanitaria CARE (Cooperative for American Remittances to Europe), con el objetivo de enviar “paquetes CARE” de alimentos y ayuda básica a la población europea devastada tras la Segunda Guerra Mundial.
- 1965: Guerra de Vietnam – Altos mandos del Pentágono informan al presidente Lyndon B. Johnson de la necesidad de aumentar significativamente las tropas estadounidenses en Vietnam, de 120 000 a 400 000 efectivos, para ejecutar los planes militares previstos. Esta recomendación marca el inicio de una fuerte escalada de la intervención de EE. UU. en la guerra.
- 1971: La sonda soviética Mars 2 se convierte en el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar la superficie de Marte. La cápsula de descenso se estrella durante el aterrizaje, pero logra el hito de llegar al planeta rojo, inaugurando la era de los aterrizajes (exitosos o no) en Marte.
- 1978: En Turquía, un grupo de activistas kurdos liderado por Abdullah Öcalan funda el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Esta organización guerrillera iniciará una larga insurgencia por la autonomía kurda, desencadenando un conflicto que se prolonga por décadas en la región.
- 1984: España y el Reino Unido firman la Declaración de Bruselas, primer acuerdo en que el gobierno británico accede a discutir con España cuestiones de soberanía sobre el territorio de Gibraltar, abriendo la puerta a negociaciones sobre el histórico contencioso colonial.
- 1989: En Colombia, un atentado destruye en pleno vuelo el Vuelo 203 de Avianca poco después de despegar de Bogotá con destino a Cali, causando la muerte de sus 107 ocupantes. El ataque es atribuido al cartel de Medellín, en el marco de la violenta campaña narcoterrorista contra el Estado colombiano.
- 1992: Segunda intentona golpista en Venezuela en el mismo año. Un sector disidente de las Fuerzas Armadas lanza un golpe de Estado el 27 de noviembre contra el presidente Carlos Andrés Pérez, imitando el fallido alzamiento liderado por Hugo Chávez en febrero de 1992; nuevamente el golpe es sofocado tras cruentos enfrentamientos.
- 2009: Un ataque terrorista descarrila el tren expreso Nevsky que cubría la ruta Moscú-San Petersburgo en Rusia, mediante la detonación de una bomba en las vías. El atentado causa 28 muertos y cerca de un centenar de heridos, conmocionando al país por dirigirse contra un tren de pasajeros emblemático.
- 2016: El equipo de Argentina gana la Copa Davis de tenis por primera vez en su historia, tras derrotar a Croacia en la final del torneo. De este modo, Argentina logra el título mundial por equipos en tenis luego de cuatro finales previas perdidas.
Nacimientos notables
- 1380: Fernando I de Aragón, rey de Aragón (Corona de Aragón, España). Monarca medieval, fue también denominado “el de Antequera” y fundó la dinastía Trastámara en Aragón.
- 1701: Anders Celsius, astrónomo e inventor sueco, creador de la escala centígrada de temperatura que lleva su nombre (grados Celsius).
- 1874: Jaim Weizmann, químico y estadista israelí de origen bielorruso, primer Presidente del Estado de Israel (1949–1952).
- 1940: Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales chino-estadounidense, icono del cine de acción y pionero en popularizar las artes marciales en Occidente.
- 1942: Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense de rock, considerado uno de los músicos más influyentes en la historia de la guitarra eléctrica.
- 1952: Kathryn Bigelow, directora de cine estadounidense, reconocida por ser la primera mujer galardonada con el Premio Óscar a la mejor dirección (por The Hurt Locker en 2010).
- 1960: Yulia Tymoshenko, política ucraniana, dos veces primera ministra de Ucrania y figura destacada de la Revolución Naranja, nacida en 1960 en Dnipropetrovsk (URSS).
Fallecimientos relevantes
- 511: Clodoveo I, rey de los francos (Francia). Unificó gran parte de la Galia y se convirtió al cristianismo; su muerte llevó a la división del reino franco entre sus cuatro hijos.
- 1895: Alejandro Dumas (hijo), novelista y dramaturgo francés. Autor de la célebre novela La dama de las camelias, fue miembro de la Academia Francesa e hijo del también famoso novelista Alexandre Dumas (padre).
- 1940: Nicolae Iorga, historiador, escritor y político rumano. Ocupó el cargo de primer ministro de Rumanía (1931–32); fue asesinado el 27 de noviembre de 1940 durante la purga perpetrada por la Guardia de Hierro.
- 1953: Eugene O’Neill, dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936. Es autor de obras clásicas del teatro norteamericano como Long Day’s Journey into Night y The Iceman Cometh, y falleció a los 65 años.
- 1978: Harvey Milk, activista de derechos civiles y político estadounidense. Concejal de San Francisco y uno de los primeros funcionarios abiertamente homosexuales en EE. UU., fue asesinado en el ayuntamiento de la ciudad en 1978.
- 1978: George Moscone, político estadounidense. Alcanzó el cargo de alcalde de San Francisco; fue asesinado junto a Harvey Milk por un exconcejal descontento en el incidente ocurrido en el Ayuntamiento de San Francisco el 27 de noviembre de 1978.
- 1983: Ángel Rama, escritor y crítico literario uruguayo. Figura destacada de la crítica cultural latinoamericana, falleció trágicamente en un accidente de aviación cerca de Madrid.
- 1983: Manuel Scorza, novelista y poeta peruano. Autor de la saga La guerra silenciosa, que denuncia las injusticias contra los indígenas en Perú; murió en el mismo accidente aéreo en que pereció Ángel Rama.
- 1983: Marta Traba, historiadora de arte y escritora argentina (nacionalizada colombiana). Crítica influyente en el ámbito del arte latinoamericano, perdió la vida en el accidente del vuelo de Avianca del 27 de noviembre de 1983.
- 2020: Mohsen Fakhrizadeh, físico nuclear y militar iraní. Fue director del programa nuclear de Irán y general de la Guardia Revolucionaria; murió asesinado en un atentado atribuido a agentes extranjeros el 27 de noviembre de 2020.
