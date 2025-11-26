Efemérides del 26 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 818: La Honorable Junta de la Provincia Oriental adopta el nombre de “Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado”, dando paso al proceso que culminaría en la Constitución uruguaya de 1830. Este órgano, conformado por representantes de la Provincia Oriental, asumió funciones legislativas tras la independencia hasta la instalación del primer Parlamento en 1830.
- 1950: Se celebran elecciones generales en Uruguay (26 de noviembre de 1950); mediante la ley de lemas, la fórmula colorada de Andrés Martínez Trueba (presidente electo) y Alfeo Brum (vice) resulta ganadora, asumiendo el gobierno el 1.º de marzo de 1951. En simultáneo se sometió a voto un plebiscito constitucional, que no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.
- 1989: Tienen lugar las elecciones generales tras la dictadura; resulta electo presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) y, a nivel departamental, Tabaré Vázquez gana la Intendencia de Montevideo. En la misma jornada se realiza además un plebiscito sobre reforma jubilatoria, aprobada ampliamente por la ciudadaní
Eventos internacionales
- 1783: El químico francés Louis-Sébastien Lenormand realiza el primer salto en paracaídas exitoso de la historia, lanzándose desde una torre con un dispositivo de 4,2 m de diámetro. El experimento comprobó la resistencia del aire para un descenso seguro, inspirándose en relatos donde individuos se arrojaban con parasoles para divertir a la realeza.
- 1820: En Trujillo (Venezuela), representantes de la Gran Colombia (Simón Bolívar) y del reino de España (Pablo Morillo) firman el Tratado de Regularización de la Guerra, que puso fin a la cruenta “guerra a muerte” entre patriotas y realistas. Este acuerdo es precursor del Derecho Internacional Humanitario, al introducir conceptos como prisioneros de guerra, rehenes, protección de civiles y canje de prisioneros
- 1876: En México, el general Porfirio Díaz asume por primera vez la presidencia de la nación tras triunfar en las elecciones que él mismo convocó, iniciando el régimen conocido como el Porfiriato. Este período dictatorial mantuvo a Díaz en el poder durante 35 años consecutivos
- 1922: En Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon entran por primera vez a la tumba del faraón Tutankamón, descubierta a inicios de ese mes. Rompiendo los sellos intactos de más de 3.000 años, hallaron las cámaras funerarias repletas de objetos valiosos y el sarcófago de oro con la momia del joven faraón, dando paso a una de las excavaciones más famosas de la egiptología
Nacimientos notables
- 1607 – John Harvard, clérigo inglés, benefactor de la Universidad de Harvard.
- 1857 – Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, padre de la lingüística estructural.
- 1876 – Willis Haviland Carrier, ingeniero estadounidense, inventor del aire acondicionado.
- 1888 – Francisco Canaro, compositor y director de tango uruguayo.
- 1894 – Norbert Wiener, matemático estadounidense, creador de la cibernética.
- 1897 – Luis Batlle Berres, político uruguayo, presidente entre 1947 y 1951.
- 1898 – Karl Ziegler, químico alemán, Premio Nobel de Química (1963).
- 1898 – Héctor Scarone, futbolista uruguayo, campeón olímpico y mundial.
- 1918 – Patricio Aylwin, presidente chileno (1990–1994).
- 1922 – Charles M. Schulz, dibujante estadounidense, creador de “Peanuts”.
- 1925 – Gregorio Álvarez, militar uruguayo y presidente de facto (1981–1985).
- 1931 – Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, Nobel de la Paz (1980).
- 1939 – Tina Turner, cantante y actriz estadounidense, “Reina del Rock & Roll”.
- 1909 – Eugène Ionesco, dramaturgo franco-rumano, figura del teatro del absurdo.
Fallecimientos relevantes
- 1504 – Isabel I de Castilla, reina de Castilla y León, promotora de la expedición de Colón.
- 1883 – Sojourner Truth, activista afroestadounidense por la abolición y los derechos civiles.
- 1926 – John Moses Browning, inventor estadounidense de armas de fuego.
- 1956 – Tommy Dorsey, trombonista y director de orquesta de jazz estadounidense.
- 1964 – Julio Sosa, cantor uruguayo de tango, conocido como “El Varón del Tango”.
- 1981 – Max Euwe, ajedrecista neerlandés, campeón mundial y presidente de la FIDE.
- 2006 – Raúl Velasco, conductor mexicano del programa “Siempre en Domingo”.
- 2012 – Joseph E. Murray, cirujano estadounidense, pionero en trasplantes de órganos.
- 2018 – Bernardo Bertolucci, cineasta italiano, director de “El último emperador”.
- 2018 – Stephen Hillenburg, animador y creador de “Bob Esponja”.
- 2021 – Stephen Sondheim, compositor estadounidense de teatro musical, referente de Broadway.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j1x8