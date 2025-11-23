Efemérides del 23 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1852: Nace Máximo Tajes, quien se convertiría en Presidente de la República Oriental del Uruguay, ocupando el cargo entre 1886 y 1890.
- 1887: Nace Humberto Pittamiglio, arquitecto e ingeniero uruguayo, conocido por su asociación con la alquimia y por la construcción del emblemático «Castillo Pittamiglio» en Montevideo y en Piriápolis.
- Día Nacional del Veterinario: En Uruguay, se celebra el Día del Veterinario en esta fecha, destacando la labor de estos profesionales en la salud animal, la producción nacional y la salud pública.
Eventos internacionales
- 1890: El rey Guillermo III de los Países Bajos fallece sin heredero varón, lo que provoca que su hija, Guillermina, ascienda al trono, poniendo fin a la unión personal entre Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo.
- 1914: Las últimas tropas estadounidenses de ocupación se retiran de Veracruz, México, tras una ocupación de siete meses.
- 1940: Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría se adhiere a la alianza del Eje.
- 1980: Se registra una serie de fuertes terremotos en el sur de Italia (Irpinia), causando miles de muertos y cuantiosos daños materiales.
- 1991: En Londres, Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen, anuncia públicamente que padece el virus VIH, falleciendo al día siguiente.
Nacimientos notables
- 1804: Franklin Pierce (Político), 14.º presidente de los Estados Unidos.
- 1859: Billy the Kid (Bandido/Forajido), famoso criminal del Viejo Oeste estadounidense (posible fecha de nacimiento).
- 1876: Manuel de Falla (Músico/Compositor), destacado compositor español, representante del nacionalismo musical.
- 1888: Harpo Marx (Comediante/Actor), uno de los célebres Hermanos Marx.
- 1941: Franco Nero (Actor), actor italiano conocido por su papel en Django.
- 1962: Nicolás Maduro (Político), presidente de Venezuela.
- 1966: Vincent Cassel (Actor), actor, productor y director francés.
- 1992: Miley Cyrus (Cantante/Actriz), cantante y actriz estadounidense.
Fallecimientos relevantes
- 1890: Guillermo III de los Países Bajos (Monarca), Rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo (m. 1890).
- 1973: José Alfredo Jiménez (Cantautor), icónico cantante y compositor mexicano de música ranchera (m. 1973).
- 1973: Gerardo Masana (Músico/Humorista), músico argentino, fundador y director del grupo humorístico Les Luthiers (m. 1973).
- 1976: André Malraux (Escritor/Político), escritor y político francés, autor de La Condición Humana (m. 1976).
- 1995: Louis Malle (Cineasta), director de cine francés, conocido por películas como Adiós, muchachos (m. 1995).
- 2022: Pablo Milanés (Cantautor), cantautor cubano, figura fundacional de la Nueva Trova Cubana (m. 2022).
