Efemérides del 21 de noviembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1912: Fallece el expresidente uruguayo Máximo Tajes el 21 de noviembre en Montevideo
- 2019: Una delegación uruguaya participó entre el 19 y el 21 de noviembre en el congreso de arquitectura e ingeniería Autodesk University en Las Vegas, lo cual marca un hito de presencia internacional tecnológica para el país.
Eventos internacionales
- 1783: En París, Jean‑François Pilâtre de Rozier y François Laurent d’Arlandes realizan el primer vuelo humano libre en globo aerostático, despegando desde el castillo de La Muette y cubriendo varios kilómetros en aproximadamente 25 minutos.
- 1877: Thomas Edison anuncia el invento del fonógrafo, máquina capaz de grabar y reproducir sonido, un avance clave para la tecnología y la cultura mediática.
- 1920: Irish Republican Army (IRA) asesina a 14 agentes británicos en Dublín en lo que se conoce como “Bloody Sunday (1920)”, durante la Guerra de Independencia de Irlanda.
- 1962: Se declara un alto al fuego unilateral por parte del Ejército chino en la guerra entre China e India, poniendo fin a las operaciones activas del conflicto fronterizo.
- 1964: Se inaugura el puente Verrazzano‑Narrows Bridge en Nueva York, que en ese momento era el puente colgante más largo del mundo.
- 1980: Un incendio en el hotel MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas causa la muerte de 85 personas, lo que lo convirtió en uno de los desastres hoteleros más graves de EE.UU.
- 1995: Se inicia en Dayton (Ohio) la firma del Acuerdo de Paz de Dayton que puso fin a más de tres años de guerra en Bosnia-Herzegovina.
- 1996/1997: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión para reflexionar sobre el impacto de la televisión en la sociedad.
- 2022: Un sismo de magnitud 5,6 en la isla de Java (Indonesia) deja al menos 335 personas muertas y cientos de heridos, siendo uno de los desastres recientes ligados a esta fecha.
Nacimientos notables
- 1694: Nace Voltaire, escritor y filósofo francés, figura clave del Siglo de las Luces.
- 1903: Nace Isaac Bashevis Singer, novelista polaco-estadounidense, premio Nobel de Literatura.
- 1945: Nace Goldie Hawn, actriz, productora y figura del cine estadounidense.
- 1965: Nace Björk (Björk Guðmundsdóttir), cantante y compositora islandesa de fama internacional.
Fallecimientos relevantes
- 1555: Fallece Georg Agricola, científico alemán considerado el “padre de la mineralogía”.
- 1970: Fallece C. V. Raman, físico indio galardonado con el Nobel por su descubrimiento del efecto que lleva su nombre.
- 1996: Fallece Abdus Salam, físico paquistaní-británico y Nobel que contribuyó de modo decisivo a la física de partículas.
