Efemérides del 2 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1864: Comienza la Defensa de Paysandú cuando el caudillo colorado Venancio Flores y tropas brasileñas inician el sitio de la ciudad de Paysandú. Unos 5.500 hombres rodearon la plaza defendida por apenas ~1.086 combatientes al mando del coronel Leandro Gómez. El asedio se prolongó exactamente un mes, desde el 2 de diciembre de 1864 hasta su trágico fin el 2 de enero de 1865.
- 1923: Uruguay conquista su cuarto título sudamericano de fútbol (Campeonato Sudamericano, hoy Copa América) al vencer 2-0 a Argentina en Montevideo, triunfo que le aseguró el campeonato de 1923 de forma invicta. Esta victoria confirmó el dominio de la selección uruguaya en el continente durante la época.
Eventos internacionales
- 1804: En la catedral de Notre Dame de París, Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo Emperador Napoleón I en presencia del Papa Pío VII, durante una fastuosa ceremonia que consagra el nacimiento del Imperio Francés.
- 1805: Napoleón derrota a las coaligadas fuerzas de Austria y Rusia en la Batalla de Austerlitz, también llamada “de los Tres Emperadores”. La victoria francesa disuelve los restos del Sacro Imperio Romano Germánico y afianza a Francia como potencia hegemónica en Europa.
- 1823: El presidente estadounidense James Monroe presenta ante el Congreso la Doctrina Monroe, advirtiendo que las potencias europeas no deben interferir en los asuntos de América. Este principio –“América para los americanos”– se convertiría en pilar de la política exterior de EE. UU. y en fundamento ideológico de su expansión continental.
- 1852: En Francia, el presidente Luis Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, disuelve la Asamblea Nacional y restablece la monarquía imperial. Tras un plebiscito se proclama Emperador Napoleón III, instaurando una dictadura personal que duraría una década.
- 1865: En Estados Unidos, los estados de Alabama, Carolina del Norte y Georgia ratifican la Decimotercera Enmienda constitucional (adoptada oficialmente días después), aboliendo legalmente la esclavitud en todo el país. Sin embargo, la población afroamericana no obtendría plenos derechos civiles (como el voto) hasta casi un siglo más tarde.
- 1942: En la Universidad de Chicago, un equipo liderado por Enrico Fermi logra la primera reacción nuclear en cadena controlada de la historia al poner en marcha el reactor Chicago Pile-1. Este avance científico, parte del Proyecto Manhattan, marcó el nacimiento de la era atómica durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1952: En Venezuela, el comandante Marcos Pérez Jiménez se niega a reconocer la derrota electoral y se autoproclama presidente, instaurando una dictadura militar. Su régimen autoritario (1952–1958) finalizaría con su derrocamiento, dando paso al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
- 1956: Llega a las costas de Cuba el yate Granma, con Fidel Castro y 81 insurgentes, dando inicio a la insurrección armada de la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista.
- 1971: La sonda soviética Mars 3 se convierte en la primera nave espacial en aterrizar en Marte, tras ser lanzada el 28 de mayo. Aunque el módulo logró posarse el 2 de diciembre, dejó de transmitir apenas 20 segundos después, posiblemente debido a una violenta tormenta de arena en el planeta rojo.
- 1971: Seis emiratos del Golfo Pérsico (Abu Dabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn y Fujairah) se unen para formar la Federación de los Emiratos Árabes Unidos, proclamando la independencia de este nuevo Estado árabe bajo un régimen federal.
- 1980: En El Salvador, cuatro misioneras de la iglesia católica (tres monjas estadounidenses y una voluntaria laica) son violadas y asesinadas por miembros de la Guardia Nacional salvadoreña. Este crimen del 2 de diciembre de 1980 provocó indignación internacional y puso de relieve la extrema violencia de la guerra civil salvadoreña.
- 1982: En Estados Unidos, el cirujano William DeVries implanta el primer corazón artificial permanente (modelo Jarvik-7) al paciente Barney Clark. Clark sobreviviría 112 días con el corazón mecánico, marcando un hito en la historia de la medicina y la bioingeniería.
- 1983: Se estrena mundialmente el video musical “Thriller” de Michael Jackson, dirigido por John Landis. El cortometraje revolucionario, de casi 14 minutos, estableció nuevos estándares para la industria musical y sería reconocido años más tarde como patrimonio cultural e histórico por la Biblioteca del Congreso de EE. UU.
- 1984: Ocurre el Desastre de Bhopal en la India, uno de los peores accidentes industriales de la historia. En la noche del 2 al 3 de diciembre, una planta de pesticidas de Union Carbide filtra toneladas de gas tóxico, causando entre 10.000 y 25.000 muertes y medio millón de personas afectadas por lesiones y secuelas crónicas.
- 1988: Benazir Bhutto asume el cargo de Primera Ministra de Pakistán, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un país de mayoría musulmana. Su elección marcó un hecho histórico en el mundo islámico y en la política global de género.
- 1990: La recientemente reunificada Alemania celebra sus primeras elecciones generales desde la caída del Muro de Berlín, consolidando la reunificación alemana tras décadas de división durante la Guerra Fría.
- 1993: En Medellín, Colombia, unidades especiales de la policía localizan y abaten al capo narcotraficante Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, tras meses de intensa búsqueda. Su muerte simbolizó el comienzo del fin de la era de los grandes cárteles de la droga en Colombia.
- 1999: El Gobierno del Reino Unido transfiere nuevamente el poder político a un gobierno autónomo en Irlanda del Norte, cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo de Paz de Viernes Santo. Se restaura así la Asamblea norirlandesa luego de décadas de conflicto sectario en la provincia.
- 2001: La corporación estadounidense Enron, una de las mayores empresas energéticas del mundo, se declara en bancarrota en medio de un escándalo financiero. La quiebra de Enron –por fraude contable masivo– sacudió la confianza en los mercados y condujo a reformas en la regulación empresarial.
- 2002: En Venezuela, la empresa estatal PDVSA inicia un paro patronal (lock-out) que detiene la industria petrolera del país. La huelga, sostenida por sectores opositores, buscaba presionar la salida del presidente Hugo Chávez y derivó en una grave crisis económica y política nacional.
- 2010: La FIFA anuncia las sedes de dos futuros Mundiales de Fútbol: otorga la organización de 2018 a Rusia y la de 2022 a Catar. Es la primera vez que un Mundial se asigna a Europa Oriental (Rusia 2018) y al Medio Oriente (Catar 2022), este último programado excepcionalmente para noviembre-diciembre de 2022 debido al clima extremo veraniego de Catar.
Nacimientos notables
- 1825: Pedro II de Brasil (Dom Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco), emperador del Brasil entre 1831 y 1889, cuyo largo reinado vio un notable desarrollo cultural, económico y social en ese país.
- 1859: Georges Pierre Seurat, pintor neoimpresionista francés, célebre creador de la técnica del puntillismo (autor de Tarde de domingo en la Grande Jatte).
- 1885: George Richards Minot, médico e investigador estadounidense, pionero en hematología y Premio Nobel de Medicina 1934 por sus estudios sobre la anemia perniciosa.
- 1891: Otto Dix, pintor alemán asociado al expresionismo y a la Nueva Objetividad, conocido por sus impactantes obras sobre la Primera Guerra Mundial (fallecido en 1969).
- 1905: Osvaldo Pugliese, pianista, compositor y director de orquesta argentino, figura prominente del tango en el siglo XX (autor de clásicos como La yumba).
- 1923: Maria Callas (Maria Anna Cecilia Sophia Kalogeropoulos), soprano greco-estadounidense, considerada la cantante de ópera más eminente de la posguerra por su técnica y magnetismo dramático.
- 1946: Gianni Versace (Giovanni Maria Versace), diseñador de moda italiano, fundador de la casa Versace y figura icónica de la alta costura internacional en la década de 1980.
- 1955: Gustavo Pena (Gustavo José Pena Casanova), cantautor uruguayo de música popular, apodado “El Príncipe”. Tras su prematura muerte, su obra fue redescubierta y se le reconoce como uno de los compositores más genuinos de Uruguay.
- 1973: Monica Seles, tenista profesional yugoslava (nacionalizada estadounidense), ex número 1 mundial y ganadora de 9 torneos de Grand Slam en la década de 1990.
- 1981: Britney Spears (Britney Jean Spears), cantante, bailarina y actriz estadounidense, figura del pop mundial desde fines de los 90 (con éxitos como “…Baby One More Time”) e icono de la cultura pop contemporánea.
- 1991: Charlie Puth (Charles Otto Puth Jr.), cantante, compositor y productor musical estadounidense, conocido por éxitos en el género pop y colaboraciones internacionales desde mediados de la década de 2010.
- 1743: Martin Heinrich Klaproth, químico alemán reconocido por el descubrimiento de elementos como el uranio y el circonio.
- 1761: Marie Tussaud, artista franco-británica fundadora del museo de cera Madame Tussauds en Londres.
- 1792: Nikolái Lobachevski, matemático ruso célebre por desarrollar la geometría no euclidiana.
- 1844: Alejandra de Dinamarca, reina consorte del Reino Unido como esposa del rey Eduardo VII; figura influyente de la realeza británica.
- 1880: Akiba Rubinstein, gran maestro de ajedrez polaco, considerado uno de los mejores jugadores de principios del siglo XX.
- 1884: Karl Schmidt-Rottluff, pintor expresionista alemán, miembro fundador del grupo artístico “Die Brücke”.
- 1893: Ernst Toller, dramaturgo y poeta alemán, activista político vinculado al expresionismo y a la República Soviética de Baviera.
- 1896: Georgi Zhúkov, mariscal soviético, héroe de la Segunda Guerra Mundial y arquitecto de victorias clave sobre la Alemania nazi.
- 1897: Miguel Fleta, tenor español de fama mundial en los años 1920, conocido por sus interpretaciones operísticas en el Teatro Real y la Scala de Milán.
- 1910: Alicia Markova, bailarina y coreógrafa británica, figura destacada del ballet clásico y primera bailarina del Royal Ballet de Londres.
- 1912: Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense de origen japonés, autor del diseño de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.
- 1920: Lê Đức Anh, militar y político vietnamita, presidente de la República Socialista de Vietnam entre 1992 y 1997.
- 1923: Morris (Maurice De Bevere), historietista belga creador del célebre cómic Lucky Luke.
- 1925: Martin Rodbell, bioquímico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1994 por el descubrimiento de las proteínas G.
- 1930: Matt Monro, cantante británico de música pop tradicional, conocido como “el Sinatra inglés” por éxitos en las décadas de 1960–70.
- 1933: Lou Rawls, cantante, compositor y actor estadounidense de soul y jazz, ganador de múltiples premios Grammy (f. 2006).
- 1937: Vaira Vīķe-Freiberga, política letona, presidenta de Letonia (1999–2007) y promotora de la integración de su país en la Unión Europea y la OTAN.
- 1939: Lee Trevino, golfista estadounidense, campeón de seis torneos majors y miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial.
- 1940: Richard Pryor, comediante y actor estadounidense, pionero del stand-up y referente del humor contracultural en los años 70.
- 1942: John Clauser, físico estadounidense, pionero en experimentos de física cuántica y co-laureado con el Premio Nobel de Física 2022.
- 1943: Finn Kydland, economista noruego, Premio Nobel de Economía 2004 por sus contribuciones a la teoría de ciclos económicos y políticas monetarias.
- 1944: Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí de expresión francesa, ganador del Premio Goncourt en 1987 y conocido por sus novelas sobre la experiencia migrante y la identidad.
- 1945: Bette Midler, cantante, actriz y comediante estadounidense, ganadora de premios Grammy, Emmy y Tony, reconocida por su carrera en cine y teatro.
- 1949: Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, líder del Cártel de Medellín y figura central en la escalada del narcotráfico en los años 1980.
- 1949: Sebastián Piñera, empresario y político chileno, presidente de Chile en dos períodos (2010–2014, 2018–2022).
- 1951: Jaco Pastorius, bajista y compositor estadounidense de jazz-fusión, miembro de Weather Report y considerado uno de los más influyentes bajistas eléctricos.
- 1953: Victor Ambros, biólogo estadounidense, codescubridor de los microARN (miRNA) y galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2023 por sus hallazgos en genética.
- 1958: Candace Bushnell, escritora y columnista estadounidense, autora de Sex and the City, obra que inspiró la popular serie de televisión homónima.
- 1964: Salvatore “Totò” Schillaci, exfutbolista italiano, Bota de Oro del Mundial de 1990 al ser el máximo goleador del torneo con la selección de Italia.
- 1966: Larry Walker, beisbolista canadiense, figura de los Montreal Expos y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, destacado bateador de los 90.
- 1970: Sarah Silverman, actriz, cantante y comediante estadounidense, conocida por su humor satírico y su trabajo en stand-up y televisión.
- 1985: Janelle Monáe, cantante, compositora y actriz estadounidense, aclamada por sus álbumes conceptuales de R&B/funk y su participación en filmes galardonados.
- 1988: Zoë Kravitz, actriz, cantante y modelo estadounidense, reconocida por películas como Mad Max: Fury Road y series como Big Little Lies.
- 2001: Aiko, Princesa Toshi de Japón, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, miembro de la familia imperial japonesa.
Fallecimientos relevantes
- 1515: Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español conocido como “el Gran Capitán”. Fue general de los Reyes Católicos y reformador del arte militar; destacó en las guerras de Italia, sentando las bases de la hegemonía española en el siglo XVI.
- 1547: Hernán Cortés, explorador y conquistador español, adelantado que lideró la expedición que logró la caída del Imperio azteca (1519–1521) e incorporó Nueva España al dominio castellano.
- 1594: Gerardus Mercator, cartógrafo, matemático y geógrafo flamenco (actual Bélgica). Revolucionó la cartografía con la Proyección de Mercator (1569), que representó la superficie terrestre en forma cilíndrica, facilitando la navegación marítima.
- 1814: Donatien Alphonse François de Sade, conocido como el Marqués de Sade, escritor francés. Sus novelas y ensayos, de carácter libertino y transgresor, le valieron persecución; pasó gran parte de su vida encarcelado o en asilos debido a sus escandalosos escritos y actividades.
- 1859: John Brown, activista abolicionista estadounidense, ejecutado en la horca tras liderar una insurrección armada contra la esclavitud. Su fallido asalto al arsenal de Harpers Ferry (1859) lo convirtió en mártir de la causa antiesclavista en vísperas de la Guerra de Secesión.
- 1986: Desi Arnaz (Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III), actor, músico y productor cubano-estadounidense, famoso por coprotagonizar la innovadora serie de televisión I Love Lucy en la década de 1950. Fue pionero en técnicas de producción televisiva y en la introducción de la música latina en Hollywood.
- 1987: Luis Federico Leloir, bioquímico argentino, Premio Nobel de Química 1970 por descubrir las rutas metabólicas de los nucleótidos de azúcar (fundamentales en el metabolismo de hidratos de carbono). Su hallazgo de los llamados “azúcares activados” fue un aporte crucial a la ciencia.
- 1993: Pablo Escobar Gaviria, criminal colombiano, líder del Cártel de Medellín y uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Responsable de una violenta guerra contra el Estado colombiano en los años 1980, murió abatido por la policía un día después de su cumpleaños, poniendo fin a su imperio de la droga.
- 2020: Valéry Giscard d’Estaing, político francés, presidente de Francia (1974–1981) y arquitecto de importantes reformas liberales en la sociedad francesa (como la mayoría de edad a los 18 años y la legalización del aborto). Falleció a los 94 años, siendo recordado como un europeísta convencido.
- 2023: Concha Velasco (Concepción Velasco Varona), actriz, cantante y presentadora española. Figura legendaria del cine, teatro y televisión en España, con una carrera de más de 60 años (Las chicas de la Cruz Roja, Teresa de Jesús, etc.), su fallecimiento el 2 de diciembre de 2023 provocó innumerables homenajes en el mundo cultural iberoamericano.
