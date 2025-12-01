Efemérides del 1º de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos destacados en Uruguay
- 1922: Se funda el Club Atlético Cerro en Villa del Cerro (Montevideo), adoptando los colores blanco y celeste e incorporándose a la Federación Uruguaya de Fútbol. Su primer presidente fue Ángel Constantini, y el club milita actualmente en la Primera División del fútbol uruguayo.
- 1980: El régimen cívico-militar uruguayo sufre una derrota en el plebiscito constitucional convocado para legitimar una nueva Constitución autoritaria. Cerca del 57% de la población vota por el “No”, rechazando la propuesta del gobierno de facto y desencadenando el inicio de la apertura democrática en Uruguay
Eventos internacionales
- 800: En Roma, Carlomagno preside un juicio para dirimir las acusaciones presentadas contra el papa León III.
- 1298: Durante la madrugada (o la noche del 30 de noviembre) un terremoto de magnitud 6,6 sacude el área de Poggio Bustone y Spoleto en Italia, alcanzando intensidad IX–X y causando numerosos fallecidos.
- 1299: Tiene lugar la batalla de Falconara, enfrentamiento militar cuyo resultado marcaría la época.
- 1347: A través de los puertos de Mesina, Génova y Venecia, ingresa la Peste Negra en Europa, desencadenando la devastadora epidemia que asolaría al continente en el siglo XIV.
- 1420: El rey Enrique V de Inglaterra hace su entrada triunfal en París, consolidando el control inglés sobre la capital francesa durante la Guerra de los Cien Años.
- 1577: La reina Isabel I otorga el título de caballero a Francis Walsingham, reconociendo su servicio como espía y consejero en Inglaterra.
- 1640: En Portugal, una insurrección de patriotas derroca a las autoridades de la corona española y restaura la independencia portuguesa bajo el nuevo rey Juan IV de Braganza.
- 1764: En Madrid, el rey Carlos III inaugura oficialmente el Palacio Real, que desde entonces se convierte en la residencia oficial de la monarquía española.
- 1812: En la Real Audiencia de Quito (actual Ecuador) tiene lugar la batalla de Ibarra, en la cual el ejército colonial español vence a las fuerzas independentistas, poniendo fin a la llamada “Independencia de Quito” que había durado casi un año.
- 1821: En Costa Rica, se firma el Pacto de Concordia, primera Constitución del país, marcando el inicio de su vida independiente.
- 1821: En la parte oriental de la isla de Santo Domingo (actual República Dominicana), José Núñez de Cáceres proclama el Acta de Independencia, episodio conocido como la Independencia Efímera por su breve duración bajo posterior control haitiano.
- 1822: En Brasil, el emperador Pedro I instituye la Orden de la Cruz del Sur, una nueva orden honorífica del Imperio brasileño.
- 1828: En Buenos Aires, el general argentino Juan Lavalle perpetra un golpe de Estado contra el gobernador Manuel Dorrego –a quien fusilará semanas después–, reavivando las guerras civiles en Argentina.
- 1843: En España, Luis González Bravo es nombrado presidente del Consejo de Ministros, asumiendo brevemente la jefatura del gobierno español.
- 1846: En Manila (Filipinas), se publica La Esperanza, el primer periódico editado en ese país, hito en la historia de la prensa filipina.
- 1863: En San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se inaugura la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, avanzando en la expansión del sistema bancario argentino.
- 1874: En Sandhurst (Inglaterra), el futuro rey Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, documento que allanó el camino para la restauración borbónica en España.
- 1879: En Cuba, el Capitán General español Juan Blanco sofoca la Guerra Chiquita, dando por finalizada esta segunda insurrección independentista cubana.
- 1885: En Waco (Estados Unidos), una farmacia sirve por primera vez la bebida carbonatada Dr. Pepper, marcando el nacimiento de esta popular gaseosa.
- 1899: En Barcelona se lleva a cabo la primera carrera de automóviles en España, hecho pionero en la historia del automovilismo español.
- 1899: En Quilmes (Argentina), dirigentes locales fundan el Club Atlético Argentino de Quilmes, uno de los clubes de fútbol más antiguos de ese país.
- 1904: En San Luis (Estados Unidos) llega a su fin la Exposición Universal de 1904, una feria mundial que exhibió los avances científicos, tecnológicos y culturales de la época.
- 1913: En Buenos Aires se inaugura la línea A del Subte (metro de Buenos Aires), la primera línea de ferrocarril subterráneo de Iberoamérica y del hemisferio sur.
- 1919: En Londres, Nancy Astor se convierte en la primera mujer en tomar asiento en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, al asumir el escaño que ganó en elecciones pocos días antes.
- 1924: En México, Plutarco Elías Calles asume la presidencia de la República, iniciando su período de gobierno posrevolucionario.
- 1928: En Talca (Chile), un terremoto de magnitud 7,9 sacude la zona central del país, dejando un saldo oficial de 279 fallecidos y cuantiosos daños materiales.
- 1934: En Leningrado (URSS), Serguéi Kírov, alto dirigente bolchevique, es asesinado a tiros en la sede del Partido Comunista local, hecho que sirvió de pretexto para la intensificación de las purgas estalinistas.
- 1934: En México, Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la nación, dando inicio a un sexenio marcado por reformas sociales y la expropiación petrolera.
- 1940: En México, Manuel Ávila Camacho toma posesión como presidente, sucediendo a Cárdenas e introduciendo una política de unidad nacional durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1941: En Tokio, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito da la aprobación final para declarar la guerra a Estados Unidos, decisión que se concretará con el ataque a Pearl Harbor días después.
- 1946: En México, Miguel Alemán Valdés asume la presidencia, convirtiéndose en el primer civil en ocupar el cargo tras una serie de presidentes revolucionarios.
- 1948: Costa Rica suprime constitucionalmente sus Fuerzas Armadas, convirtiéndose en la primera nación de América en abolir el ejército de forma permanente.
- 1948: En la playa de Somerton (Adelaida, Australia) aparece el cuerpo de un hombre no identificado, caso conocido como el misterio Taman Shud, un enigma criminal nunca resuelto que involucró un veneno indetectable y un mensaje cifrado hallado en un libro raro.
- 1952: En México, Adolfo Ruiz Cortines jura el cargo de presidente de la República, sucediendo a Miguel Alemán e iniciando un gobierno orientado a la austeridad.
- 1952: En Estados Unidos, el diario New York Daily News publica la noticia sobre Christine Jorgensen, la primera persona en ese país en someterse con éxito a una cirugía de reasignación de sexo, dando visibilidad pública a las operaciones de cambio de sexo.
- 1957: En Colombia, las mujeres votan por primera vez en una elección nacional, ejerciendo su derecho al sufragio tras la reforma constitucional que lo estableció en 1954.
- 1958: En México, Adolfo López Mateos toma posesión de la presidencia, continuando la hegemonía del PRI y emprendiendo políticas de desarrollo estabilizador.
- 1958: En Chicago (EE. UU.) ocurre el trágico incendio de la escuela Our Lady of the Angels, que provoca la muerte de 92 niños y 3 monjas, conmocionando al país e impulsando reformas en normas de seguridad escolar.
- 1959: En Washington D. C., doce países –incluyendo a Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Argentina, Chile, entre otros– firman el Tratado Antártico, pacto internacional que establece la preservación pacífica de la Antártida y congela las reclamaciones territoriales en el continente helado. (Uruguay adheriría al tratado en 1980.)
- 1960: La Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 6, continuando con los hitos de su programa espacial en la Carrera Espacial.
- 1960: En Hamburgo (Alemania), los jóvenes músicos británicos Paul McCartney y Pete Best (miembros de The Beatles) son arrestados –y luego deportados al Reino Unido– acusados de intento de incendio, tras un altercado en el club donde tocaban.
- 1961: En Washington D. C., el presidente de EE. UU. John F. Kennedy ordena suspender la cuota de importación de azúcar cubano para la primera mitad de 1962, intensificando la presión económica contra el régimen de Fidel Castro en Cuba.
- 1963: En la India, la región de Nagaland es oficialmente constituida como el estado número 16 de la Unión India.
- 1964: Malawi, Malta y Zambia ingresan como nuevos miembros a la Organización de las Naciones Unidas, reflejando el ingreso de recién independizados estados africanos y del Mediterráneo en el concierto internacional.
- 1964: En la Casa Blanca (EE. UU.), el presidente Lyndon B. Johnson y sus asesores se reúnen para planificar bombardeos sobre objetivos en Vietnam del Norte, escalando así la intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam.
- 1964: En México, Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia de la República, continuando la era del partido hegemónico (PRI) en el poder.
- 1969: En Estados Unidos se lleva a cabo la primera lotería de reclutamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial, para llamar soldados al servicio activo con el fin de sostener la guerra de Vietnam.
- 1970: En México, Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia, iniciando un sexenio marcado por aperturas diplomáticas pero también por la represión del movimiento estudiantil post-1968.
- 1976: Angola se integra formalmente a la Organización de las Naciones Unidas como estado miembro, un año después de lograr su independencia de Portugal.
- 1976: En México, José López Portillo toma posesión como presidente, cerrando el ciclo de presidentes priístas de la era postrevolucionaria e impulsando luego la nacionalización bancaria al final de su mandato.
- 1977: En Venezuela, el Estado crea la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven) para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional.
- 1978: En el polígono de pruebas de Nevada (EE. UU.), a 248 m de profundidad, se detona la bomba atómica “Concentration” (0,6 kilotones), como parte de la serie de ensayos nucleares estadounidenses de la Guerra Fría.
- 1981: Se diagnostica oficialmente el primer caso de SIDA (VIH) en el mundo, hecho cuya conmemoración llevaría a la OMS a establecer en 1988 el 1° de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
- 1990: Bajo el lecho del Canal de la Mancha, equipos de ingenieros británicos y franceses completan el encuentro de túneles del Eurotúnel, conectando por primera vez Inglaterra con Francia a través de un enlace subterráneo.
- 1991: En Ucrania, un referéndum nacional aprueba con más del 90% de votos la independencia de la república respecto de la Unión Soviética, haciendo irreversible el proceso de disolución de la URSS.
- 1994: En México, Ernesto Zedillo asume la presidencia; es el último de los 71 años consecutivos de mandatarios del PRI antes de la alternancia política.
- 2000: En México, Vicente Fox asume la presidencia, convirtiéndose en el primer opositor en llegar al poder tras más de 70 años de hegemonía del PRI (que pierde así la presidencia).
- 2002: En Santiago de Compostela (España), cerca de 200 000 personas marchan convocadas por la plataforma Nunca Máis para protestar contra la gestión gubernamental del desastre del petrolero Prestige, exigiendo responsabilidades por la marea negra.
- 2005: En España comienzan las emisiones de prueba de Canal Extremadura, nueva cadena de televisión autonómica para la región de Extremadura.
- 2006: En México, Felipe Calderón asume la presidencia de la República en medio de controversias poselectorales, dando continuidad al gobierno del PAN iniciado por Fox.
- 2007: Cerca de Bayona (Francia), la organización terrorista ETA asesina a un guardia civil español e hiere a otro durante un enfrentamiento, en el primer atentado mortal de ETA tras el fin de una tregua ese año.
- 2009: Entra en vigor el Tratado de Lisboa, reforma fundamental de los tratados de la Unión Europea que modifica su estructura institucional y refuerza sus competencias comunitarias.
- 2009: En Finlandia, la empresa Rovio Entertainment lanza el popular videojuego móvil Angry Birds, que se convertiría en un fenómeno global de la industria del entretenimiento digital.
- 2012: En México, Enrique Peña Nieto asume la presidencia en medio de protestas sociales; con él el PRI retorna al poder tras 12 años de gobierno de oposición.
- 2018: En México, Andrés Manuel López Obrador jura como presidente, convirtiéndose en el 65.º mandatario del país y marcando la tercera ocasión en la historia contemporánea en que el PRI pierde la presidencia.
- 2019: En la ciudad de Wuhan (China) se registran los primeros casos del COVID-19, señalándose posteriormente esta fecha como el inicio del brote de coronavirus que derivó en la pandemia global de 2020.
- 2020: En Arecibo (Puerto Rico) colapsa la estructura del emblemático Radiotelescopio de Arecibo, tras 57 años de servicio en la investigación científica y astronómica.
Nacimientos notables
- 1081: Luis VI de Francia, rey francés de la dinastía de los Capetos.
- 1083: Ana Comneno, aristócrata, médica e historiadora bizantina, autora de la Alejandra.
- 1521: Takeda Shingen, daimyo (señor feudal) japonés, destacado estratega militar del período Sengoku.
- 1743: Martin Heinrich Klaproth, químico alemán reconocido por el descubrimiento de elementos como el uranio y el circonio.
- 1761: Marie Tussaud, artista franco-británica fundadora del museo de cera Madame Tussauds en Londres.
- 1792: Nikolái Lobachevski, matemático ruso célebre por desarrollar la geometría no euclidiana.
- 1844: Alejandra de Dinamarca, reina consorte del Reino Unido como esposa del rey Eduardo VII; figura influyente de la realeza británica.
- 1880: Akiba Rubinstein, gran maestro de ajedrez polaco, considerado uno de los mejores jugadores de principios del siglo XX.
- 1884: Karl Schmidt-Rottluff, pintor expresionista alemán, miembro fundador del grupo artístico “Die Brücke”.
- 1893: Ernst Toller, dramaturgo y poeta alemán, activista político vinculado al expresionismo y a la República Soviética de Baviera.
- 1896: Georgi Zhúkov, mariscal soviético, héroe de la Segunda Guerra Mundial y arquitecto de victorias clave sobre la Alemania nazi.
- 1897: Miguel Fleta, tenor español de fama mundial en los años 1920, conocido por sus interpretaciones operísticas en el Teatro Real y la Scala de Milán.
- 1910: Alicia Markova, bailarina y coreógrafa británica, figura destacada del ballet clásico y primera bailarina del Royal Ballet de Londres.
- 1912: Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense de origen japonés, autor del diseño de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.
- 1920: Lê Đức Anh, militar y político vietnamita, presidente de la República Socialista de Vietnam entre 1992 y 1997.
- 1923: Morris (Maurice De Bevere), historietista belga creador del célebre cómic Lucky Luke.
- 1925: Martin Rodbell, bioquímico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1994 por el descubrimiento de las proteínas G.
- 1930: Matt Monro, cantante británico de música pop tradicional, conocido como “el Sinatra inglés” por éxitos en las décadas de 1960–70.
- 1933: Lou Rawls, cantante, compositor y actor estadounidense de soul y jazz, ganador de múltiples premios Grammy (f. 2006).
- 1937: Vaira Vīķe-Freiberga, política letona, presidenta de Letonia (1999–2007) y promotora de la integración de su país en la Unión Europea y la OTAN.
- 1939: Lee Trevino, golfista estadounidense, campeón de seis torneos majors y miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial.
- 1940: Richard Pryor, comediante y actor estadounidense, pionero del stand-up y referente del humor contracultural en los años 70.
- 1942: John Clauser, físico estadounidense, pionero en experimentos de física cuántica y co-laureado con el Premio Nobel de Física 2022.
- 1943: Finn Kydland, economista noruego, Premio Nobel de Economía 2004 por sus contribuciones a la teoría de ciclos económicos y políticas monetarias.
- 1944: Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí de expresión francesa, ganador del Premio Goncourt en 1987 y conocido por sus novelas sobre la experiencia migrante y la identidad.
- 1945: Bette Midler, cantante, actriz y comediante estadounidense, ganadora de premios Grammy, Emmy y Tony, reconocida por su carrera en cine y teatro.
- 1949: Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, líder del Cártel de Medellín y figura central en la escalada del narcotráfico en los años 1980.
- 1949: Sebastián Piñera, empresario y político chileno, presidente de Chile en dos períodos (2010–2014, 2018–2022).
- 1951: Jaco Pastorius, bajista y compositor estadounidense de jazz-fusión, miembro de Weather Report y considerado uno de los más influyentes bajistas eléctricos.
- 1953: Victor Ambros, biólogo estadounidense, codescubridor de los microARN (miRNA) y galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2023 por sus hallazgos en genética.
- 1958: Candace Bushnell, escritora y columnista estadounidense, autora de Sex and the City, obra que inspiró la popular serie de televisión homónima.
- 1964: Salvatore “Totò” Schillaci, exfutbolista italiano, Bota de Oro del Mundial de 1990 al ser el máximo goleador del torneo con la selección de Italia.
- 1966: Larry Walker, beisbolista canadiense, figura de los Montreal Expos y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, destacado bateador de los 90.
- 1970: Sarah Silverman, actriz, cantante y comediante estadounidense, conocida por su humor satírico y su trabajo en stand-up y televisión.
- 1985: Janelle Monáe, cantante, compositora y actriz estadounidense, aclamada por sus álbumes conceptuales de R&B/funk y su participación en filmes galardonados.
- 1988: Zoë Kravitz, actriz, cantante y modelo estadounidense, reconocida por películas como Mad Max: Fury Road y series como Big Little Lies.
- 2001: Aiko, Princesa Toshi de Japón, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, miembro de la familia imperial japonesa.
Fallecimientos relevantes
- 660: San Eloy (Eligio de Noyon), obispo franco y santo patrón de los orfebres (n. 588).
- 1135: Enrique I de Inglaterra, monarca normando que reinó de 1100 a 1135, hijo de Guillermo el Conquistador (n. 1068).
- 1455: Lorenzo Ghiberti, escultor italiano del Renacimiento, célebre por diseñar las Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia (n. 1378).
- 1521: León X, papa de la Iglesia católica (1513–1521) originario de la familia Médici, recordado por sus mecenazgos en el Renacimiento y por excomulgar a Lutero (n. 1475).
- 1530: Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos e hija del emperador Maximiliano I, influyente regente habsburgo en la Europa del siglo XVI (n. 1480).
- 1581: Edmund Campion, sacerdote jesuita inglés, ejecutado por conspiración bajo el reinado isabelino; venerado posteriormente como mártir y santo católico (n. 1540).
- 1602: Kobayakawa Hideaki, samurái japonés del período Azuchi-Momoyama, partícipe ambiguo en la batalla de Sekigahara que definió el shogunato Tokugawa (n. 1582).
- 1633: Isabel Clara Eugenia de Habsburgo, gobernadora de los Países Bajos Españoles e hija del rey Felipe II de España, administró los territorios con habilidad política (n. 1566).
- 1640: Miguel de Vasconcelos, secretario de Estado portugués, muerto durante la rebelión que restauró la independencia de Portugal el 1 de diciembre de 1640 (fue defenestrado por los insurrectos) (n. 1590).
- 1707: Jeremiah Clarke, compositor barroco británico, recordado por la pieza Marcha del Príncipe de Dinamarca (atribuida erróneamente a veces a Purcell) (n. 1674).
- 1723: Susanna Centlivre, dramaturga y actriz británica, una de las mujeres escritoras de teatro más exitosas de la era isabelina tardía y georgiana temprana (n. 1667).
- 1825: Alejandro I de Rusia, zar del Imperio ruso (1801–1825) y figura clave en las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena (n. 1777).
- 1830: Pío VIII, papa italiano cuyo breve pontificado (1829–1830) enfrentó la revolución de 1830 en Francia y avances del liberalismo en Europa (n. 1761).
- 1866: George Everest, geógrafo británico, inspector general de la India, en honor a quien fue nombrado el monte Everest, la cumbre más alta del mundo (n. 1790).
- 1914: Alfred Thayer Mahan, historiador naval estadounidense y estratega cuya obra La influencia del poder marítimo en la historia influyó en la política naval global (n. 1840).
- 1916: Charles de Foucauld, religioso francés, explorador del Sahara y eremita cristiano, beatificado por su labor de diálogo interreligioso (n. 1858).
- 1928: José Eustasio Rivera, escritor colombiano, autor de la novela modernista La vorágine, obra cumbre sobre la explotación cauchera en la Amazonía (n. 1888).
- 1934: Serguéi Kírov, político soviético, líder del Partido en Leningrado, cuyo asesinato ordenado (o permitido) por Stalin desencadenó las purgas de la década de 1930 (n. 1886).
- 1935: Bernhard Schmidt, óptico e inventor germano-estonio, conocido por crear el telescopio Schmidt, ampliamente utilizado en astronomía (n. 1879).
- 1947: Aleister Crowley, ocultista, escritor y místico británico, fundador de la filosofía Thelema e influyente en corrientes esotéricas del siglo XX (n. 1875).
- 1947: G. H. Hardy, matemático británico, célebre por sus aportes en teoría de números y por la obra Apología de un matemático, así como por mentorizar a Srinivasa Ramanujan (n. 1877).
- 1964: John B. S. Haldane, genetista y biólogo británico nacionalizado indio, pionero de la síntesis evolutiva moderna y conocido divulgador científico (n. 1892).
- 1969: Magic Sam (Samuel Maghett), guitarrista y cantante de blues estadounidense, figura influyente del West Side Sound de Chicago (n. 1937).
- 1972: Antonio Segni, político italiano, presidente de la República Italiana (1962–1964) y dos veces primer ministro, asociado a la democracia cristiana de posguerra (n. 1891).
- 1973: David Ben-Gurión, estadista polaco-israelí, líder fundador del Estado de Israel y su primer primer ministro (1948–1954; 1955–1963) (n. 1886).
- 1987: James Baldwin, novelista, ensayista y activista por los derechos civiles estadounidense, autor de Notas de un hijo nativo y El cuarto de Giovanni (n. 1924).
- 1989: Alvin Ailey, bailarín y coreógrafo estadounidense, innovador de la danza moderna y fundador de la compañía Alvin Ailey American Dance Theater (n. 1931).
- 1990: Vijaya Lakshmi Pandit, diplomática y política india, hermana de Jawaharlal Nehru y primera mujer en presidir la Asamblea General de la ONU (n. 1900).
- 1991: George Stigler, economista estadounidense, premio Nobel en 1982 por sus estudios sobre mercados y regulación, integrante de la Escuela de Chicago (n. 1911).
- 1997: Stéphane Grappelli, violinista de jazz francés, cofundador del Quinteto del Hot Club de Francia junto a Django Reinhardt y leyenda del jazz manouche (n. 1908).
- 1998: Freddie Young, director de fotografía británico, tres veces ganador del Oscar por clásicos como Lawrence de Arabia, considerado uno de los grandes cinematógrafos del siglo XX (n. 1902).
- 2004: Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe consorte de los Países Bajos, esposo de la exreina Juliana y cofundador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (n. 1911).
- 2007: Ken McGregor, tenista australiano, ex número 1 del mundo en dobles (junto a Frank Sedgman logró el Grand Slam de dobles en 1951) y campeón del Abierto de Australia 1952 en individuales (n. 1929).
- 2009: Paul Naschy (Jacinto Molina), actor, guionista y director español, ícono del cine de terror europeo por sus interpretaciones del hombre lobo Waldemar Daninsky (n. 1934).
- 2011: Shingo Araki, animador y dibujante de cómics japonés, reconocido por su trabajo de diseño de personajes en series de anime como Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) (n. 1939).
- 2011: Christa Wolf, escritora alemana, destacada novelista y ensayista de la RDA, autora de Casandra y Ciudad de los ángeles, figura del debate intelectual en la post-Guerra Fría (n. 1929).
- 2020: Hugh Keays-Byrne, actor angloaustraliano, conocido por interpretar al villano Immortan Joe en Mad Max: Fury Road (2015) y a Toecutter en Mad Max (1979) (n. 1947)
