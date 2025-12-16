Efemérides del 16 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 16 de diciembre de 1828: aprobación del decreto-ley que crea el Pabellón Nacional de Uruguay.
- 16 de diciembre de 1870: durante la Revolución de las Lanzas, los revolucionarios al mando de Timoteo Aparicio abandonan la fortaleza del Cerro (Montevideo) ante el contraataque del ejército nacional de José G. Suárez.
- 16 de diciembre de 1932: promulgación de la Ley 8.927, reconociendo el sufragio femenino en Uruguay.
- 16 de diciembre de 1951: plebiscito constitucional donde se aprueba la reforma de la constitución uruguaya (aprobada por estrecho margen).
- 16 de diciembre de 1971: creación “a título experimental” de la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Uruguay.
Hechos Históricos Internacionales
- 16 de diciembre de 755: el general An Lushan inicia la rebelión An-Shi en China contra la dinastía Tang.
- 16 de diciembre de 1431: Enrique VI de Inglaterra es coronado Rey de Francia en Notre-Dame (Guerra de los Cien Años).
- 16 de diciembre de 1497: Vasco da Gama descubre el Gran Río Fish en el Cabo de Buena Esperanza.
- 16 de diciembre de 1575: sismo de magnitud 8.5 en Valdivia (Chile) deja centenares de muertos.
- 16 de diciembre de 1653: comienza el Protectorado de Oliver Cromwell en Inglaterra.
- 16 de diciembre de 1698: en Inglaterra se publica la Bill of Rights (Declaración de Derechos).
- 16 de diciembre de 1740: Federico II de Prusia invade Silesia, iniciando la Guerra de Sucesión Austríaca.
- 16 de diciembre de 1773: en Boston (EE.UU.) el Boston Tea Party marca el inicio de la Revolución Americana.
- 16 de diciembre de 1914: el Reino Unido establece el protectorado sobre Egipto durante la Primera Guerra Mundial.
- 16 de diciembre de 1920: terremoto de magnitud 8.6 en Gansu (China) causa aproximadamente 235.000 muertos.
- 16 de diciembre de 1944: en la región de Las Ardenas (Bélgica/Francia) el ejército alemán lanza la ofensiva de las Ardenas contra los Aliados.
- 16 de diciembre de 1944: Budapest queda completamente cercada por las tropas soviéticas durante la ofensiva de Budapest.
- 16 de diciembre de 1945: en Londres los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético se reúnen para acordar la paz con los países del Eje.
- 16 de diciembre de 1948: Camboya proclama su independencia de Francia.
- 16 de diciembre de 1965: la ONU vota la Resolución 2072 (XX) sobre la descolonización de Ifni y el Sahara español.
- 16 de diciembre de 1966: la Asamblea General de la ONU adopta los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (Civiles y Económicos).
- 16 de diciembre de 1989: en Rumania comienza la revolución que derroca al régimen de Ceaușescu.
- 16 de diciembre de 1991: Kazajistán se independiza de la Unión Soviética.
- 16 de diciembre de 1997: en Japón, cerca de 685 niños sufren convulsiones por un episodio del anime Pokémon (episodio fotosensible).
- 16 de diciembre de 1999: inicio de las lluvias mortales en el estado Vargas (Venezuela) que dejan miles de víctimas.
- 16 de diciembre de 2000: se apaga el último reactor operativo de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania).
- 16 de diciembre de 2004: la BIE elige Zaragoza (España) como sede de la Exposición Universal de 2008.
- 16 de diciembre de 2006: Estados Unidos lanza el nanosatélite biológico Genesat-1 desde Wallops, Virginia.
Nacimientos Relevantes
- 16 de diciembre de 1770: Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán.
- 16 de diciembre de 1775: Jane Austen, escritora británica.
- 16 de diciembre de 1863: George Santayana, filósofo y escritor español (desarrolló parte de su obra en EE.UU.).
- 16 de diciembre de 1866: Vasili Kandinsky, pintor ruso pionero del arte abstracto.
- 16 de diciembre de 1882: Zoltán Kodály, compositor y musicólogo húngaro.
- 16 de diciembre de 1901: Margaret Mead, antropóloga estadounidense.
- 16 de diciembre de 1902: Rafael Alberti, poeta español.
- 16 de diciembre de 1917: Arthur C. Clarke, escritor británico de ciencia ficción.
- 16 de diciembre de 1953: Héctor Timerman, diplomático y político argentino.
- 16 de diciembre de 1957: Antonio Vega, músico y compositor español (bajista de Nacha Pop).
- 16 de diciembre de 1981: Krysten Ritter, actriz estadounidense.
- 16 de diciembre de 1988: Park Seo-joon, actor surcoreano.
- 16 de diciembre de 1996: Sergio Reguilón, futbolista español.
Fallecimientos Relevantes
- 16 de diciembre de 1980: Coronel Harland Sanders (n. 1890), empresario estadounidense y fundador de Kentucky Fried Chicken (KFC).
- 16 de diciembre de 1989: Lee Van Cleef (n. 1925), actor de cine estadounidense, famoso por westerns como El bueno, el feo y el malo.
- 16 de diciembre de 1996: Dolores Medio (n. 1911), escritora española.
- 16 de diciembre de 2009: Roy E. Disney (n. 1930), empresario estadounidense y heredero de la empresa Disney.
- 16 de diciembre de 2010: Marisela Escobedo Ortiz (n. 1958), activista social mexicana (asesinada).
- 16 de diciembre de 2013: Michiaki Takahashi (n. 1928), virólogo japonés creador de la vacuna contra la varicela.
