Efemérides del 15 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 15 de diciembre (anual): Comienza el receso legislativo de la Asamblea General de Uruguay, activándose en su lugar la Comisión Permanente. Según la Constitución uruguaya, el receso va del 15 de diciembre hasta el 1 de marzo siguiente (en años sin elecciones), período durante el cual la Comisión Permanente (4 senadores y 7 representantes) asume funciones parlamentarias.
- 15 de diciembre de 1994: Entra en vigor el Protocolo de Ouro Preto, que otorgó personalidad jurídica propia al Mercosur. Uruguay, junto con Argentina, Brasil y Paraguay, fue miembro fundador de este bloque regional de integración.
Hechos Históricos Internacionales
- 15 de diciembre de 1791: En Estados Unidos se aprueban las primeras diez enmiendas a la Constitución (la Declaración de Derechos o Bill of Rights), garantizando libertades civiles fundamentales.
- 15 de diciembre de 1806: En París, los químicos Claude y Nicéphore Niépce anuncian la invención del pirelóforo, considerado el primer motor de combustión interna del mundo. Este dispositivo propulsó con éxito un barco en un río francés, antecedente de la revolución industrial en transporte.
- 15 de diciembre de 1903: Noruega promulga una ley prohibiendo la caza costera de ballenas por diez años, en un esfuerzo pionero de conservación marítima.
- 15 de diciembre de 1937: Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, transcurre el tercer día de la Masacre de Nankín, en la que tropas japonesas violaron y asesinaron a cerca de medio millón de civiles en China. Este hecho es uno de los más atroces de la guerra en Asia.
- 15 de diciembre de 1961: En Jerusalén (Israel), un tribunal especial condena a Adolf Eichmann —jerarca nazi responsable de la logística del Holocausto— a morir ahorcado por genocidio y crímenes de guerra. Este juicio internacional fue transmitido en vivo y marcó un hito en el castigo judicial de crímenes contra la humanidad.
- 15 de diciembre de 1973: La Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA) elimina la homosexualidad de su Manual de Enfermedades Mentales, declarando oficialmente que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Este cambio fue un avance clave en la lucha por los derechos LGBT.
- 15 de diciembre de 1976: En España se celebra un referéndum para aprobar la Ley para la Reforma Política, ultimando el fin del franquismo. La amplia victoria del “Sí” marcó el inicio de la transición a la democracia en España.
- 15 de diciembre de 1984: La Unión Soviética lanza la sonda Vega 1, la primera de una misión conjunta a Venus y el cometa Halley, aportando valiosa información científica sobre ambos cuerpos celestes.
- 15 de diciembre de 1989: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compromiso internacional para abolir la pena de muerte a nivel global.
- 15 de diciembre de 1993: Los 117 países miembros del GATT (predecesor de la OMC) aprueban el acta final de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, un histórico acuerdo plurilateral que condujo a la creación de la Organización Mundial del Comercio.
- 15 de diciembre de 1995: En Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan establecer una moneda única (el euro), fijando la hoja de ruta para su introducción monetaria en 1999.
- 15 de diciembre de 2005: Irak celebra las primeras elecciones parlamentarias con votación popular desde la invasión de 2003, bajo la nueva Constitución acordada ese año. El proceso, aunque marcado por violencia, es un paso clave en la transición política tras la dictadura de Sadam Husein.
- 15 de diciembre de 2006: En Bután abdica el rey Jigme Singye Wangchuck tras 34 años de reinado pacífico. Cede el trono a su hijo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, iniciando una era de transición hacia la democracia parlamentaria en ese reino del Himalaya.
Nacimientos Relevantes
- 15 de diciembre de 1832: Gustave Eiffel – Ingeniero francés, famoso por diseñar la torre que lleva su nombre en París.
- 15 de diciembre de 1852: Henri Becquerel – Físico francés, premio Nobel de Física 1903 por el descubrimiento de la radiactividad.
- 15 de diciembre de 1859: Ludwik Lejzer Zamenhof – Filólogo polaco, creador del idioma esperanto, fundador de un movimiento global por la comunicación internacional.
- 15 de diciembre de 1860: Niels Ryberg Finsen – Médico danés, premio Nobel de Medicina 1903 por sus avances en terapia lumínica (fototerapia).
- 15 de diciembre de 1892: Jean Paul Getty – Empresario y magnate petrolero estadounidense, uno de los hombres más ricos de la época moderna.
- 15 de diciembre de 1907: Oscar Niemeyer – Arquitecto brasileño, uno de los principales diseñadores de los edificios de la nueva capital Brasilia y figura clave de la arquitectura moderna.
- 15 de diciembre de 1923: Freeman Dyson – Físico y matemático británico-estadounidense, con importantes contribuciones en mecánica cuántica y astrofísica.
- 15 de diciembre de 1928: Friedensreich Hundertwasser – Artista y arquitecto austríaco, conocido por sus edificios de formas orgánicas y estilo colorido.
- 15 de diciembre de 1944: Chico Mendes – Campesino, sindicalista y ecologista brasileño, líder luchador contra la deforestación de la Amazonía (asesinado en 1988).
- 15 de diciembre de 1972: Lee Jung-jae – Actor surcoreano, conocido internacionalmente por su papel principal en la serie El Juego del Calamar («Squid Game»).
- 15 de diciembre de 1982: Charlie Cox – Actor británico, conocido por interpretar a Daredevil en series de Marvel/Netflix.
- 15 de diciembre de 1986: Keylor Navas – Futbolista costarricense, portero destacado que ganó tres Ligas de Campeones de la UEFA con el Real Madrid.
- 15 de diciembre de 1996: Oleksandr Zinchenko – Futbolista ucraniano, campeón europeo en 2021 con la selección de Ucrania
Fallecimientos Relevantes
- 15 de diciembre de 1675: Johannes Vermeer – Pintor neerlandés del Siglo de Oro, autor de obras maestras como La joven con el arete de perla.
- 15 de diciembre de 1890: Toro Sentado (Sitting Bull) – Líder espiritual y jefe de guerra de los sioux lakota, célebre por la victoria contra Custer en Little Bighorn (EE.UU.).
- 15 de diciembre de 1943: Fats Waller – Pianista y compositor estadounidense de jazz y swing, autor de clásicos como “Ain’t Misbehavin’”.
- 15 de diciembre de 1944: Glenn Miller – Director de orquesta y trombonista estadounidense, una de las figuras más populares de la era del swing.
- 15 de diciembre de 1958: Wolfgang Pauli – Físico austriaco, premio Nobel de Física 1945 por la formulación del Principio de Exclusión.
- 15 de diciembre de 1962: Charles Laughton – Actor y director británico, conocido por películas clásicas como Un viejo y atormentado corazón y Spartacus.
- 15 de diciembre de 1966: Walt Disney – Dibujante, cineasta y magnate estadounidense, cofundador de The Walt Disney Company y pionero de la animación comercial.
- 15 de diciembre de 2011: Christopher Hitchens – Escritor y periodista británico, célebre crítico cultural y polemista ateo (autor de Dios no es bueno).
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8yyh