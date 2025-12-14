Efemérides del 14 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.