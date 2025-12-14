Efemérides del 14 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 14 de diciembre de 1831: Fallece Fernando Otorgués, militar de las guerras de la independencia de Uruguay.
- 14 de diciembre de 1883: Nace Luisa Luisi, poetisa, pedagoga y crítica literaria uruguaya (vinculada al posmodernismo).
- 14 de diciembre de 1922: Nace Antonio Larreta, escritor, periodista y dramaturgo uruguayo.
- 14 de diciembre de 1941: Se inaugura la represa hidroeléctrica de Baygorria sobre el río Negro, clave en el desarrollo energético uruguayo.
- 14 de diciembre de 1964: Fallece Francisco Canaro, compositor de tangos, violinista y director de orquesta uruguayo.
- 14 de diciembre de 2002: Fallece Enrique Tarigo, abogado y político uruguayo, vicepresidente de la República (1985-1990).
Hechos Históricos Internacionales
- 14 de diciembre de 557: En Constantinopla (Imperio Bizantino), la cúpula de la basílica de Santa Sofía queda gravemente dañada por un terremoto.
- 14 de diciembre de 1287: En los Países Bajos, una tormenta rompe la presa del Zuiderzee (inundación de Santa Lucía), con decenas de miles de muertos.
- 14 de diciembre de 1702: En Japón, los legendarios 47 rōnin se suicidan colectivamente (seppuku) tras vengar la muerte de su señor, según ordenes del shogun Tokugawa.
- 14 de diciembre de 1782: En Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo de prueba de un globo aerostático.
- 14 de diciembre de 1812: La Grande Armée de Napoleón se retira de Rusia luego de ser definitivamente expulsada por el ejército ruso.
- 14 de diciembre de 1897: En Filipinas, el general Fernando Primo de Rivera y el líder Emilio Aguinaldo firman el Pacto de Biak-na-Bató, poniendo fin temporal a la insurrección contra España.
- 14 de diciembre de 1900: En Berlín, Max Planck presenta una derivación teórica de la ley de radiación del cuerpo negro, sentando las bases de la mecánica cuántica.
- 14 de diciembre de 1911: El explorador noruego Roald Amundsen alcanza el Polo Sur, siendo la primera expedición en conseguirlo.
- 14 de diciembre de 1937: En el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, ocurre el tercer día de la masacre de Nankín, donde fuerzas japonesas matan a miles de civiles chinos.
- 14 de diciembre de 1939: La Unión Soviética es expulsada de la Sociedad de Naciones tras invadir Finlandia (guerra de Invierno).
- 14 de diciembre de 1946: La Asamblea General de las Naciones Unidas vota para establecer su sede principal en la ciudad de Nueva York.
- 14 de diciembre de 1950: Se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- 14 de diciembre de 1962: La sonda espacial estadounidense Mariner 2 efectúa el primer sobrevuelo exitoso de Venus.
- 14 de diciembre de 1967: En la Universidad de Stanford (EE. UU.), Arthur Kornberg anuncia la primera síntesis exitosa de ADN en laboratorio.
- 14 de diciembre de 1972: Eugene Cernan se convierte en la última persona en pisar la Luna, al concluir la tercera y última caminata lunar de la misión Apolo 17.
- 14 de diciembre de 1979: La banda británica The Clash publica London Calling, su álbum más exitoso.
- 14 de diciembre de 1982: La UNESCO declara el centro histórico de La Habana (Cuba) como Patrimonio de la Humanidad.
- 14 de diciembre de 1988: En España, los sindicatos UGT y CC.OO. convocan una huelga general (14‑D) contra la reforma laboral del gobierno, paralizando el país.
- 14 de diciembre de 1989: En Chile, Patricio Aylwin es elegido presidente en las primeras elecciones tras la dictadura militar.
- 14 de diciembre de 1990: En Tijuana (México), 12 miembros de la secta El Templo del Mediodía se suicidan colectivamente en un rito con alcohol metílico.
- 14 de diciembre de 1994: En China se inicia la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo.
- 14 de diciembre de 2004: En Francia, el presidente Jacques Chirac inaugura el Viaducto de Millau, el puente más alto del mundo (343 m).
- 14 de diciembre de 2004: Venezuela y Cuba fundan la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
- 14 de diciembre de 2008: En Bagdad, el periodista iraquí Muntazar al-Zaidi arroja sus zapatos al presidente estadounidense George W. Bush durante una conferencia de prensa.
- 14 de diciembre de 2012: En Newtown (Connecticut, EE. UU.) ocurre la masacre de Sandy Hook en una escuela primaria, con 28 muertos (20 de ellos niños).
- 14 de diciembre de 2020: Un eclipse solar total (el «eclipse del siglo») oscurece gran parte de la Patagonia argentina y chilena; el fenómeno solo volverá a repetirse en 2048.
Nacimientos Relevantes
- 14 de diciembre de 1503: Michel de Nostradamus, astrólogo y boticario francés.
- 14 de diciembre de 1546: Tycho Brahe, astrónomo danés.
- 14 de diciembre de 1775: Thomas Cochrane, almirante británico y aventurero naval (Lord Cochrane).
- 14 de diciembre de 1787: Joaquín Mosquera, político colombiano (Presidente de la Gran Colombia).
- 14 de diciembre de 1831: Arsenio Martínez-Campos, militar y político español.
- 14 de diciembre de 1853: Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano.
- 14 de diciembre de 1895: Jorge VI, rey del Reino Unido (1936–1952).
- 14 de diciembre de 1895: Paul Éluard, poeta francés.
- 14 de diciembre de 1909: Edward L. Tatum, genetista estadounidense, Premio Nobel de Medicina (1958).
- 14 de diciembre de 1916: Shirley Jackson, escritora estadounidense de relatos y novelas de terror.
- 14 de diciembre de 1946: Jane Birkin, actriz y cantante británica.
- 14 de diciembre de 1946: Patty Duke, actriz estadounidense.
- 14 de diciembre de 1947: Dilma Rousseff, política brasileña, presidenta de Brasil (2011–2016).
- 14 de diciembre de 1966: Helle Thorning-Schmidt, política danesa, primera ministra (2011–2015).
- 14 de diciembre de 1979: Michael Owen, futbolista británico (Balón de Oro 2001).
Fallecimientos Relevantes
- 14 de diciembre de 1591: San Juan de la Cruz (Juan de Yepes), poeta místico y reformador religioso español.
- 14 de diciembre de 1788: Carlos III, rey de España (1759–1788).
- 14 de diciembre de 1799: George Washington, líder militar y primer presidente de Estados Unidos (1789–1797).
- 14 de diciembre de 1943: John Harvey Kellogg, médico y nutricionista estadounidense.
- 14 de diciembre de 1944: Lupe Vélez, actriz mexicana de cine.
- 14 de diciembre de 1947: Stanley Baldwin, político británico y primer ministro del Reino Unido (tres veces).
- 14 de diciembre de 1964: Francisco Canaro, compositor y director de orquesta uruguayo (tango).
- 14 de diciembre de 1978: Salvador de Madariaga, ensayista, diplomático e intelectual español.
- 14 de diciembre de 1984: Vicente Aleixandre, poeta español, Premio Nobel de Literatura 1977.
- 14 de diciembre de 1989: Andréi Sájarov, físico soviético y disidente, Premio Nobel de la Paz 1975.
- 14 de diciembre de 1990: Friedrich Dürrenmatt, escritor y dramaturgo suizo.
- 14 de diciembre de 1993: Silvina Ocampo, escritora argentina.
- 14 de diciembre de 1993: Myrna Loy, actriz estadounidense de cine clásico.
- 14 de diciembre de 1998: Norman Fell, actor estadounidense (comedia televisiva).
- 14 de diciembre de 2001: Ardito Desio, geólogo y explorador italiano.
- 14 de diciembre de 2001: W. G. Sebald, escritor alemán.
- 14 de diciembre de 2003: Jeanne Crain, actriz estadounidense.
- 14 de diciembre de 2004: Fernando Poe, Jr., actor y político filipino.
- 14 de diciembre de 2006: Ahmet Ertegün, empresario discográfico estadounidense de origen turco (cofundador de Atlantic Records).
- 14 de diciembre de 2013: Peter O’Toole, actor irlandés de cine.
