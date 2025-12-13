Efemérides del 13 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 3 de diciembre de 1913: En Montevideo, el club CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club) se desvincula totalmente de la Compañía del Ferrocarril Central del Uruguay, asumiendo autonomía y marcando el origen del Club Atlético Peñarol.
- 13 de diciembre de 1939: En la bahía de Montevideo se libra la Batalla del Río de la Plata, primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. El crucero de bolsillo alemán Admiral Graf Spee —bajo el mando del capitán Hans Langsdorff— se enfrenta a los cruceros británicos Exeter, Ajax y Achilles.
- 13 de diciembre de 1992: Referéndum nacional en Uruguay para derogar parcialmente la Ley de Empresas Públicas (Ley 16.211). La ciudadanía votó con un 71% a favor de anular cinco artículos de la ley (rechazando su plan de privatizaciones), lo que mantuvo intactas las principales empresas estatales.
Hechos Históricos Internacionales
- 13 de diciembre de 1294: El papa Celestino V abdica cinco meses después de su elección, buscando volver a su vida de eremita.
- 13 de diciembre de 1474: Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla, consolidando su posición en la unificación de España.
- 13 de diciembre de 1545: Se inaugura el Concilio de Trento (norte de Italia), concilio ecuménico clave de la Contrarreforma católica.
- 13 de diciembre de 1937: Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas japonesas ocupan Nankín (China), dando inicio a la masacre de Nankín, en la que entre 250 000 y 300 000 civiles chinos fueron asesinados en pocas semanas.
- 13 de diciembre de 1949: El parlamento israelí (Knéset) vota trasladar la capital de Israel a Jerusalén.
- 13 de diciembre de 1959: Makarios III (Arzobispo Crisóstomo III) asume como primer presidente de la República de Chipre tras la independencia de la isla.
- 13 de diciembre de 1960: En Managua (Nicaragua), los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fundan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
- 13 de diciembre de 1967: El rey Constantino II de Grecia intenta un contragolpe de Estado contra la junta militar gobernante, pero fracasa y escapa al exilio.
- 13 de diciembre de 1968: El presidente Artur da Costa e Silva proclama formalmente la dictadura militar en Brasil (1964-1985) y suspende el Congreso al no aceptar sus términos.
- 13 de diciembre de 1972: En la misión Apolo 17 de la NASA (última misión tripulada a la Luna), los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt llevan a cabo la tercera y última actividad extravehicular (EVA) lunar de la misión.
- 13 de diciembre de 1974: Malta se constituye como república dentro de la Commonwealth, abandonando la monarquía como forma de Estado.
- 13 de diciembre de 1979: Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano, es elegido Secretario General de las Naciones Unidas.
- 13 de diciembre de 1981: En Polonia, un Consejo Militar asume el poder y decreta la ley marcial, aplastando el movimiento Solidaridad.
- 13 de diciembre de 1991: En Tegucigalpa (Honduras), los presidentes de los países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) firman la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
- 13 de diciembre de 1996: Kofi Annan, diplomático ghanés, es elegido Secretario General de la ONU por unanimidad, sucediendo a Boutros Boutros-Ghali.
Nacimientos Relevantes
- 13 de diciembre de 1521: Nace Sixto V (Felice Peretti), quien sería papa de la Iglesia católica entre 1585 y 1590.
- 13 de diciembre de 1533: Nace Erik XIV, rey de Suecia (abolió la servidumbre y mantuvo una corte renacentista).
- 13 de diciembre de 1553: Nace Enrique IV de Francia (enrique III de Navarra), rey de Francia y de Navarra (f. 1610).
- 13 de diciembre de 1797: Nace Heinrich Heine, poeta y escritor alemán de renombre (f. 1856).
- 13 de diciembre de 1816: Nace Werner von Siemens, ingeniero, inventor e industrial alemán, fundador de la empresa Siemens (f. 1892).
- 13 de diciembre de 1818: Nace Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln y Primera Dama de EE. UU. (f. 1882).
- 13 de diciembre de 1915: Nace Curd Jürgens, actor austriaco de cine (f. 1982).
- 13 de diciembre de 1916: Nace Líber Seregni, militar y político uruguayo, fundador del Frente Amplio (f. 2004).
- 13 de diciembre de 1920: Nace George Shultz, economista y político estadounidense, Secretario de Estado de EE. UU. (f. 2021).
- 13 de diciembre de 1923: Nace Philip W. Anderson, físico teórico estadounidense, Premio Nobel de Física en 1977 (f. 2020).
- 13 de diciembre de 1923: Nace Antoni Tàpies, pintor y escultor español (nacido en Barcelona) (f. 2012).
- 13 de diciembre de 1925: Nace Dick Van Dyke, actor y comediante estadounidense, célebre por películas y series de TV.
Fallecimientos Relevantes
- 13 de diciembre de 1466: Fallece Donatello, escultor italiano del Renacimiento (n. 1386).
- 13 de diciembre de 1521: Fallece Manuel I, rey de Portugal y los Algarves (n. 1469).
- 13 de diciembre de 1557: Fallece Niccolò Fontana Tartaglia, matemático italiano (n. 1499).
- 13 de diciembre de 1754: Fallece Mahmud I, sultán otomano (n. 1696).
- 13 de diciembre de 1784: Fallece Samuel Johnson, escritor británico, célebre por su diccionario de la lengua inglesa (n. 1709).
- 13 de diciembre de 1823: Fallece Antonio Nariño, político y precursor de la independencia colombiana (n. 1765).
- 13 de diciembre de 1828: Fallece Manuel Dorrego, militar y político argentino (n. 1787).
- 13 de diciembre de 1935: Fallece Victor Grignard, químico francés, Premio Nobel de Química en 1912 (n. 1871).
- 13 de diciembre de 1944: Fallece Wassily Kandinsky, pintor ruso, pionero del arte abstracto (n. 1866).
- 13 de diciembre de 1945: Fallece Irma Grese, supervisora nazi en campos de concentración (conocida por su crueldad) (n. 1923).
- 13 de diciembre de 1947: Fallece Nikolái Roerich, pintor, explorador y filósofo ruso (n. 1874).
- 13 de diciembre de 1950: Fallece Abraham Wald, matemático y estadístico húngaro (n. 1902).
- 13 de diciembre de 2010: Fallece Enrique Morente, cantaor flamenco español de gran influencia contemporánea (n. 1942).
- 13 de diciembre de 2021: Fallece Verónica Forqué, actriz española de cine y televisión (n. 1955).
