Efemérides del 11 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- 11 de diciembre de 1972 – Muere Numa Turcatti, estudiante uruguayo sobreviviente del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes.
- 11 de diciembre (fecha anual) – En Uruguay se conmemora el Día de Reconocimiento al Tango (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), homenajeando a este género musical rioplatense en la fecha vinculada a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro.
Hechos Históricos Internacionales
- 11 de diciembre de 1813 – Napoleón Bonaparte restituye la corona de España al rey Fernando VII.
- 11 de diciembre de 1816 – Indiana se incorpora como el décimo noveno estado de los Estados Unidos.
- 11 de diciembre de 1941 – Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
- 11 de diciembre de 1946 – Se establece UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) por decisión de la Asamblea General de la ONU.
- 11 de diciembre de 1958 – El Alto Volta (hoy Burkina Faso) declara su independencia de Francia.
- 11 de diciembre de 1972 – Aluniza la misión Apolo 17 en el valle lunar Taurus-Littrow (última misión tripulada a la Luna).
- 11 de diciembre de 1994 – En el marco de la Primera Guerra de Chechenia, tropas rusas ingresan a Chechenia por orden del presidente Boris Yeltsin.
- 11 de diciembre de 1997 – Se abre el periodo de firmas del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional sobre cambio climático.
Nacimientos Relevantes
- 11 de diciembre de 1890 – Nace Carlos Gardel, cantante de tango (rey del tango rioplatense).
- 11 de diciembre de 1899 – Nace Julio de Caro, músico y compositor argentino, director de orquesta de tango.
- 11 de diciembre de 1931 – Nace Osho (Chandra M. Jain), líder espiritual y gurú místico indio.
- 11 de diciembre de 1961 – Nace Jorge “Polilla” Da Silva, futbolista y entrenador uruguayo.
- 11 de diciembre de 1967 – Nace Mo’Nique (Monique Hicks), actriz y comediante estadounidense, ganadora del Oscar 2009.
- 11 de diciembre de 1981 – Nace Javier Saviola, futbolista argentino y ganador del premio Golden Boy 1999.
Fallecimientos Relevantes
- 11 de diciembre de 1933 – Fallece Francisco Piria, empresario uruguayo y fundador del balneario Piriápolis (n. 1847).
- 11 de diciembre de 1993 – Fallece Elvira Popescu, actriz rumana (n. 1894).
- 11 de diciembre de 1996 – Fallece Juan Carlos Barbieri, actor argentino (n. 1930).
- 11 de diciembre de 2004 – Fallece José Luis Cuciuffo, futbolista argentino (campeón mundial 1986; n. 1959).
- 11 de diciembre de 2012 – Fallece Ravi Shankar, músico y sitarista indio (n. 1920).
- 11 de diciembre de 2020 – Fallece Carlos Andrés “Carlín” Calvo, actor y comediante argentino (n. 1953).
