Efemérides del 10 de diciembre: hechos destacados en Uruguay y el mundo

Hechos Históricos en Uruguay
- Puente General Artigas sobre el río Uruguay (Paysandú), inaugurado el 10 de diciembre de 1975.
- 10 de diciembre de 1811 – Comienzan las familias del Éxodo Oriental a cruzar el río Uruguay por Salto Chico bajo el mando de José Artigas.
- 10 de diciembre de 1825 – El Imperio del Brasil declara la guerra a la Provincia Oriental (actual Uruguay) tras la declaración de independencia oriental del 25 de agosto.
- 10 de diciembre de 1964 – Se crea el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) por la Declaración de Lima.
- 10 de diciembre de 1975 – Se inaugura el Puente General Artigas entre Paysandú (Uruguay) y Colón (Argentina).
Hechos Históricos Internacionales
- 10 de diciembre de 1860 – El territorio de Wyoming (EE.UU.) concede el voto a las mujeres por primera vez en la historia.
- 10 de diciembre de 1898 – Se firma en París el Tratado de París, que pone fin a la guerra hispano-estadounidense y marca la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para España.
- 10 de diciembre de 1901 – En Estocolmo y Oslo se celebra la primera entrega oficial de los premios Nobel tras el legado de Alfred Nobel.
- 10 de diciembre de 1936 – El rey Eduardo VIII abdica al trono de Gran Bretaña para casarse con Wallis Simpson.
- 10 de diciembre de 1941 – La flota japonesa hunde el acorazado británico HMS Prince of Wales y el crucero de batalla HMS Repulse en el Pacífico, un golpe clave en la Segunda Guerra Mundial.
- 10 de diciembre de 1948 – La Asamblea General de la ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- 10 de diciembre de 1950 – La ONU proclama el Día Internacional de los Derechos Humanos para conmemorar la Declaración Universal (Resolución 423(V)).
- 10 de diciembre de 1982 – Ciento diecinueve naciones firman en Montego Bay (Jamaica) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Conferencia del Derecho del Mar).
Nacimientos Relevantes
- 10 de diciembre de 1815 – Ada Lovelace (1815–1852), matemática británica considerada la primera programadora de la historia.
- 10 de diciembre de 1771 – Dámaso Antonio Larrañaga, naturalista y religioso uruguayo (impulsor de la educación y ciencias en Uruguay).
- 10 de diciembre de 1830 – Emily Dickinson, poetisa estadounidense considerada una de las voces líricas más importantes del siglo XIX.
- 10 de diciembre de 1957 – Michael Clarke Duncan, actor estadounidense (conocido por la película The Green Mile).
- 10 de diciembre de 1960 – Kenneth Branagh, cineasta y actor británico (director de Hamlet, Thor, entre otros).
Fallecimientos Relevantes
- 10 de diciembre de 1896 – Fallece Alfred Nobel, químico e inventor sueco, creador del legado de los premios Nobel (n. 1833).
- 10 de diciembre de 1198 – Fallece Averroes, filósofo y médico hispano-árabe (f. 1126).
- 10 de diciembre de 1936 – Fallece Luigi Pirandello, escritor y dramaturgo italiano, Premio Nobel de Literatura en 1934 (f. 1867).
- 10 de diciembre de 1967 – Fallece Otis Redding, cantante estadounidense (f. 1941).
- 10 de diciembre de 1968 – Fallece Thomas Merton, escritor y monje trapense francés-estadounidense (f. 1915).
