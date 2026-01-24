Ediles visitaron el Mercado Regional del Norte tras el incendio

Ediles Salteños visitaron el Mercado Regional Norte tras el incendio, dialogaron con comerciantes afectados y evaluaron acciones de apoyo para la recuperación.

Ediles visitan el Mercado Regional Norte luego del incendio / FOTO: Martín Cabrera/Prensa LA24

Integrantes de la Comisión de Desarrollo Departamental y Descentralización de la Junta Departamental de Salto realizaron una visita al Mercado Regional del Norte con el objetivo de interiorizarse sobre la situación de los puestos afectados por el reciente incendio y dialogar directamente con los comerciantes damnificados.

Durante la recorrida, los ediles mantuvieron intercambios con los trabajadores del lugar, escuchando de primera mano sus inquietudes, las pérdidas sufridas y las necesidades más urgentes para avanzar en la recuperación de la actividad comercial.

Participaron de la visita el presidente de la comisión, Néstor Tecco, junto a los ediles Lidia Arrieta, Jorge de Souza, Jesús Grasso y Walter Campos. En la oportunidad, destacaron la importancia de acompañar a los comerciantes en este difícil momento y analizar posibles acciones desde el ámbito departamental que permitan brindar apoyo y respuestas concretas.

La instancia permitió además relevar el estado general del mercado y avanzar en la evaluación de alternativas que contribuyan a la pronta normalización del funcionamiento de este espacio clave para la actividad comercial de la zona.

