Eco Vida Aventura: Travesía y Seguridad Náutica en Misiones

Este miércoles 11, la Escuela Náutica de Eco Vida Aventura emprende una expedición estratégica hacia la provincia de Misiones, Argentina. Un grupo de 20 personas de diversas edades participará en una experiencia de cuatro días, donde el deporte náutico, el intercambio cultural y la formación técnica de alto nivel serán los ejes centrales.

Navegación en SUP y Kayak por el Río Paraná

La agenda principal consiste en recorrer diferentes tramos del Río Paraná utilizando tablas de SUP (Stand Up Paddle) y Kayaks. Durante cuatro jornadas intensas, la delegación explorará los espejos de agua de la provincia de Misiones junto al Club Náutico León Seró de Posadas, fortaleciendo los lazos deportivos y sociales entre ambas regiones.

Julio Texeira dictará capacitación en Seguridad Acuática

Un hito clave de este viaje es la formación profesional. Julio Texeira, director de Eco Vida Aventura, ha sido convocado especialmente para dictar una capacitación técnica a la Secretaría General de Seguridad Acuática de Misiones. Esta invitación destaca el prestigio internacional de Texeira en la prevención de riesgos y gestión de salvamento en entornos naturales.

Compromiso con la seguridad: Coberturas activas y pasivas

La seguridad es el valor fundamental de la institución. Eco Vida Aventura garantiza que todos los participantes cuentan con coberturas de seguridad activas y pasivas integrales en cada actividad, tanto en Salto como en el exterior. Estos protocolos están diseñados para salvaguardar a las personas en todo momento, permitiendo que la navegación se desarrolle con total tranquilidad bajo la supervisión de expertos.

Perfiles Destacados

Julio Texeira: Referente en Rescate y Seguridad

Instructor Técnico de Guardavidas y miembro del Equipo Internacional de Socorrismo Acuático, Julio Texeira es una de las figuras más influyentes en seguridad acuática en la región. Su trayectoria incluye la formación de rescatistas profesionales y la implementación de protocolos de prevención de ahogamientos a nivel internacional.

Eco Vida Aventura: Deporte y Compromiso Social

Bajo la dirección de Texeira, Eco Vida Aventura lidera proyectos de turismo activo y educación náutica. La institución es pionera en propuestas inclusivas como la «Nauticoterapia», combinando la pasión por el remo en SUP y Kayak con un profundo compromiso con la comunidad y el respeto por el ecosistema fluvial.

Detalles de la Expedición a Misiones:

Fecha de inicio: Miércoles 11.

Miércoles 11. Duración: 4 días de actividad náutica.

4 días de actividad náutica. Destinos: Posadas y diversos tramos del Río Paraná.

Posadas y diversos tramos del Río Paraná. Actividades: Intercambio deportivo, social y formación técnica profesional.

Intercambio deportivo, social y formación técnica profesional. Garantía: Seguridad supervisada con cobertura total para los 20 participantes.

