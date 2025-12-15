Dr César Signorelli avalado por 123 adhesiones: Ferro Carril se partió; voto en blanco de la oposición metió el 42% del total

-Ferro Carril fue a las urnas ayer domingo en la mañana, con un tiempo de cuatro horas: de 9 a 13 horas. Tras el conteo, el anuncio, para patentar a manera de consecuencia la prolongación del Dr. César Signorelli en el ejercicio de la presidencia por un año más. La instancia supo de una característica especial, desde el momento que el viernes a la tarde, la lista opositora era notificada de un error administrativo que resultó clave para su anulación como alternativa. La lista 1912 encabezada por Rodrigo Rivas permanecería al margen de la contienda. Desde la Comisión Directiva de Ferro Carril se dijo sin más trámite a título informativo que de 30 firmas requeridas, se contabilizaron 29, por lo que ellos se configuró como razón suficiente para el rechazo de una nómina de socios que estaban dispuestos a combatir en las urnas la continuidad del actual presidente.

CON EL VOTO EN BLANCO

Tras rechazarse la lista opositora en la interna de Ferro Carril, las idas y venidas fueron concretas y al incendio en las redes fue compleja la misión de extinguirlos. Acusaciones de todo calibre y no pocas de ellas, rozando aspectos morales. Desde la lista opositora más que montarse una estrategia, la misión de exhortar a sus adherentes a votar en blanco, como muestra cabal de rechazo a lo actuado por la Comisión Directiva. Hay que suponer que el acatamiento en buen romance existió. Solo queda en este caso, limitarse a la contabilización de los votos.

Total de votos emitidos: 228.

Total de votos para la lista 112: 123 votos.

Total de votos en blanco: 98.

Total de votos anulados: 7.

DESDE LA MATEMÁTICA

Un aspecto que no es menor y que surge como primer enfoque analítico: la suma de 228 socios compareciendo a las elecciones. No es común que en un club deportivo, se alcance ese registro. Hay que tener en cuenta que tratándose de la entidad albinegra, el padrón de socios habilitados incluía algo más de 500. Por lo tanto, un rumbo próximo al 50%. En tanto no deja de impactar (¿ese es el vocablo que cabe?), el número de votos el blanco, desde el momento que alcanza el 42% del total. De lo que no parece haber dudas: en materia de adhesión a la directiva que continuará en ejercicio, Ferro Carril está claramente partido. La división es real y los números no mienten. Restará aguardar que lectura se establece de parte del oficialismo y en qué medida esos 98 votos en blanco, tienen o no algún peso de futuro.

La hora del final

Al paso de las horas y una vez finalizado el conteo de votos, desde la Comisión Directiva de Ferro Carril se anunció en comunicado oficial el resultado de la contienda. A los efectos de transparentar la información, desde EL PUEBLO no hacemos menos que reproducir el contenido de referencia.

Entre democracia interna y las razones estatutarias

A través de los medios de comunicación existentes, que no son pocos, quienes son parte de Ferro Carril desde el área que fuese, abrieron fuego al debate, poniéndose en tela de juicio «la democracia interna del club», al vetar la lista opositora. Porque además se dejó en claro que la lista 112 (la oficial), igualmente reportó un error administrativo y sin embargo «no se actuó de la misma manera». A su vez desde la Comisión Directiva de Ferro Carril se puso énfasis a las razones estatutarias que rigen al club: «las listas deberán ser suscriptas por los candidatos titulares y firmada por 30 asociados mayores de 18 años. Sin estos requisitos no se dará trámite a las inscripciones solicitadas». A su vez a manera de interrogante, no pocos apuntaron en una dirección: si en una lista que fuese se comprueba una irregularidad, ¿existe o no un plazo de 24 o 48 horas para corregir primero y ser avalado después?

DESDE LA CÚPULA

Presidente: Dr. César Signorelli.

Vicepresidente: Dr Sergio Bruzzoni

Secretario: José María Di Nápoli.

Pro Secretario: Esc. Eduardo Avellanal.

Tesorero: Carlos González.

Pro Tesorero: Gerardo Romero.

Vocales: Antonela Farías, Esc. Rodrigo Ferreira y Maximiliano Méndez.

