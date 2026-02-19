Dr. Cartagena: “Salto necesita un desarrollo con oportunidades reales”

El Dr. Cartagena analiza empleo, desarrollo y desafíos sociales en Salto y propone un enfoque basado en inversión, formación y oportunidades reales.

Privacidad, transparencia y habeas data: el equilibrio necesario

En un contexto desafiante para el empleo y la actividad económica en el departamento, el Dr. Cartagena recibió a EL PUEBLO para analizar con profundidad la situación actual de Salto y los caminos posibles hacia un desarrollo más equilibrado. Con una mirada técnica pero también social, planteó que los problemas estructurales requieren decisiones firmes y consensos amplios.

Desde el inicio de la conversación, el profesional subrayó que el mercado laboral local atraviesa tensiones persistentes. “Salto no está aislado de lo que ocurre a nivel nacional y regional, pero tiene particularidades que deben atenderse. Hay dificultades para generar empleo sostenido y eso repercute en el ánimo social, en el consumo y en la estabilidad de muchas familias”, explicó.

Para el Dr. Cartagena, uno de los aspectos más sensibles es la inserción laboral de quienes superan los 40 o 50 años. “Son personas con experiencia, con cultura de trabajo, pero que muchas veces quedan relegadas frente a perfiles más jóvenes o más especializados. El desafío es cómo integrar esa experiencia con nuevas herramientas y capacitación”, afirmó. En su opinión, el problema no radica en la falta de voluntad, sino en la adaptación a un mercado que se transforma con rapidez.

La formación continua apareció como un eje central en su análisis. Sostuvo que la capacitación no puede concebirse como una etapa cerrada de la vida, sino como un proceso permanente. “La educación media o técnica es una base, pero hoy eso no alcanza. Las habilidades comunicacionales, la negociación, el manejo de herramientas digitales y la orientación al cliente son competencias que deben actualizarse constantemente”, remarcó.

Al referirse al perfil comercial y a la vocación de servicio, destacó que el contacto humano sigue siendo un diferencial decisivo. “En áreas de ventas y atención al público, la calidad en la comunicación es determinante. Un buen producto puede perder valor si la experiencia del cliente no es satisfactoria. Por eso insisto en que la capacitación debe incluir habilidades blandas, no solo conocimientos técnicos”, señaló.

En cuanto al rol del sector privado, el Dr. Cartagena consideró que las empresas tienen una responsabilidad clave en la dinamización económica. Sin embargo, aclaró que también necesitan condiciones adecuadas para invertir. “El empresario invierte cuando hay previsibilidad, reglas claras y un entorno que no cambie permanentemente. La estabilidad normativa y la confianza son factores decisivos”, sostuvo.

Consultado sobre el papel del Estado, fue enfático en la necesidad de políticas públicas que faciliten la creación de empleo genuino. “No se trata de asistencialismo, sino de generar oportunidades reales. Incentivos fiscales bien diseñados, apoyo a emprendedores y coordinación con el sistema educativo pueden marcar una diferencia importante”, afirmó.

El Dr. Cartagena también hizo hincapié en la importancia del clima laboral. A su entender, un buen ambiente de trabajo impacta directamente en la productividad y en la permanencia del personal. “Cuando hay reconocimiento, posibilidades de crecimiento y un liderazgo claro, el compromiso aumenta. Eso reduce la rotación y mejora los resultados”, explicó.

Otro punto abordado fue la necesidad de diversificar la matriz productiva de Salto. Señaló que depender de pocos sectores deja a la economía vulnerable frente a crisis externas. “Debemos potenciar nuestras fortalezas, pero también explorar nuevas áreas. La innovación y el agregado de valor son claves para competir en mercados más amplios”, indicó.

Asimismo, resaltó la relevancia del diálogo social. “Las soluciones no pueden surgir de manera unilateral. Es imprescindible que autoridades, empresarios, trabajadores e instituciones educativas se sienten en la misma mesa y definan objetivos comunes. Sin acuerdos básicos, cualquier iniciativa queda fragmentada”, advirtió.

En relación con la movilidad y la disponibilidad para viajar, mencionó que hoy muchos empleos exigen flexibilidad. “El mundo laboral ya no es estático. La disposición a trasladarse o a asumir nuevos desafíos forma parte de la dinámica actual. Prepararse para esa realidad es fundamental”, señaló.

Hacia el final de la entrevista, el Dr. Cartagena insistió en la necesidad de pensar el desarrollo en términos de mediano y largo plazo. “No podemos improvisar cada año. Salto necesita una planificación estratégica que trascienda períodos de gobierno y coyunturas electorales. Sólo así podremos consolidar un crecimiento sostenible”, afirmó.

Con tono reflexivo, concluyó que el capital humano es el recurso más valioso del departamento. “Tenemos talento, capacidad y vocación de trabajo. Si logramos articular esos elementos con inversión, capacitación y políticas coherentes, el horizonte puede ser mucho más alentador. El desafío es asumir la responsabilidad colectiva de construir ese camino”, finalizó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/kwdh