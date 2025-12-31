DR. Aníbal Gómez Pereira Pedetti (Q.E.P.D.)

Ante el fallecimiento de su Directivo Dr. ANIBAL GÓMEZ PEREIRA, La U.C.M.S. lo recuerda con pasajes de su vida.
Según comentaba su padre desde pequeño ma nifestaba el deseo de ser médico.
Fue alumno de la Escuela Nro2 Etelvina Migliaro. Luego del Liceo IPOLL. Ingreso a la vida universitaria en el año 1960.
En la década del 70 continúa sus estudios y culmina con la especialidad de cardiología y médico internista.
En 1981 crea con un grupo de jóvenes médicos la UCMS. Fueron años donde todos destacaron por su gran dedicación y entrega.
Hoy, ante la lamentable noticia de su partida médicos, enfermeros, administrativos, personal de tareas diversas; todos hacemos un alto de nuestra tarea para saludar el legado de una vida dedicada a la salud de la gente.
En nombre de todos, nuestro cálido recuerdo.
U.C.M.S.