Luto - Listón negro

DR. Aníbal Gómez Pereira Pedetti (Q.E.P.D.)

Julio Obiague y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de su apreciado médico de muchos años.

Sepelio y cremación en Maldonado

