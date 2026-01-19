Dos jornadas con detenciones, hurtos, siniestros e incendio en Salto

Salto, 18 y 19 de enero de 2026

Intensa actividad policial en Salto: detenciones, hurtos, siniestros e incendio

Durante el fin de semana la Jefatura de Policía de Salto reportó una sucesión de hechos que van desde hurtos y desórdenes hasta siniestros de tránsito e incluso un incendio en un espacio público. Los partes oficiales dejan entrever una combinación de delitos contra la propiedad, situaciones de violencia y accidentes viales con lesionados.

Salto, 18 de enero de 2026

Detenido por requisitoria pendiente

Próximo a la hora 16:30 del día anterior, personal policial identificó a un hombre de 37 años en la intersección de calles Maciel y Luis Pasquet. Al consultar el Sistema de Gestión de Seguridad Pública se constató que poseía requisitoria pendiente por parte de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Se realizaron los trámites de rigor.

Siniestro de tránsito entre dos motos

Cerca de las 22:20 del día anterior, dos motocicletas colisionaron en la intersección de Marosa Di Giorgio Médici e Intendente Orestes Lanza. Un joven de 20 años que circulaba por Orestes Lanza al Oeste impactó con otro de 25 años que circulaba por Marosa Di Giorgio al Sur.

Una unidad médica de UCMS diagnosticó politraumatismo leve al primer conductor, otorgándole el alta en el lugar con constatación de erosiones en su pierna izquierda.

- espacio publicitario -

Detención tras desorden y hurto

Sobre la 01:30 de hoy, la Policía acudió a Cervantes y Libertador Juan Antonio Lavalleja por un desorden. Una vecina denunció que una mujer conocida en la zona había causado daños en varias viviendas e ingresado a su domicilio, hurtándole un celular.

La señalada fue ubicada en el lugar, en estado de desacato, y el teléfono denunciado fue hallado en su poder. Tras consulta con Fiscalía, se procedió a su detención.

Dos detenidos por desorden

A las 06:40 de hoy, en Doctor Chiazzaro y Brasil, la Policía detuvo a dos hombres de 46 y 35 años por desorden. Uno de ellos portaba un hierro. Fiscalía dispuso los trámites de rigor.

Hurto con daños y ataque al móvil policial

También sobre las 06:40, personal policial concurrió a Av. Gral. Liber Seregni al 1600 por hurto y daños. En el camino, el móvil fue apedreado en Seregni y Maciel, recibiendo un impacto en el lateral derecho.

En el lugar, el denunciante constató la falta de su cámara de videovigilancia y cables, el forzamiento del portón, daños en el tejido perimetral y la desaparición de un birrodado, además de una chapa matrícula perteneciente a otro vehículo.

Hurto a vehículo y detención

Próximo a las 08:00, una mujer de 52 años denunció que tres personas hurtaron herramientas del interior de su auto estacionado en Av. Benito Solari al 1200.

Tras recorridas, la Policía identificó en Entre Ríos al 400 a un hombre de 34 años con parte de los objetos sustraídos, procediéndose a su detención.

Detención por uso de tarjeta ajena

A las 08:00, en Doctor Arregui y 8 de Octubre, un comercio denunció que un hombre intentó comprar con una tarjeta que no le pertenecía.

Al identificarlo, se le encontraron varias tarjetas bancarias a nombre de terceros. Fiscalía dispuso los trámites de rigor.

Dos detenidos por resistencia y agresión

A las 08:40, una vecina alertó sobre varios hombres trepados a una reja en diagonal 15, Barrio Don Atilio. Dos de ellos se negaron a identificarse y agredieron al personal policial, por lo que fueron detenidos.

Femenina requerida detenida

A las 11:10, en diagonal 15 de Barrio Don Atilio, fue identificada una mujer requerida por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Durante el procedimiento se tornó agresiva, realizándose los trámites correspondientes.

Salto, 19 de enero de 2026

Dos detenidos por hurto en casa de familia

Sobre las 15:10 del día anterior, la Policía observó a un hombre y una mujer huir de una vivienda en Maciel al 2400.

El propietario, de 93 años, declaró que estaba dormitando cuando vio a un hombre llevarse un recipiente con dinero. Ambos sospechosos fueron detenidos en José Enrique Rodó y Enrique Amorim con ropas varias y un frasco con dinero cuya procedencia no pudieron justificar.

Detenido por hurto de cableado en centro educativo

A las 19:55 se recibió un llamado al 911 alertando sobre el hurto de cables de aires acondicionados en un centro de estudios en Juan Carlos Gómez al 300.

La Policía localizó en Acuña de Figueroa a un hombre de 31 años con una bolsa de cables, coincidente con la descripción aportada. Fue detenido por orden de Fiscalía.

Siniestro de tránsito con lesionada

A las 20:00, en Wilson Ferreira Aldunate y Juan H. Paiva, una motociclista de 43 años colisionó con un VW Gol conducido por una mujer de 34.

La conductora de la moto fue diagnosticada con “politraumatismo y traumatismo de cráneo leve” y trasladada al Hospital Regional Salto. Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito.

Detenido por hurto de moto

A la 01:50 de hoy se denunció el hurto de una moto Baccio PX estacionada con las llaves puestas en Benito Solari y Matilde Albisu.

Horas después, a las 04:20, Guardia Republicana interceptó al conductor de la misma moto en Ramírez y Vilardebó. Fue detenido por disposición de Fiscalía.

Incendio en monumento de la Costanera Norte

A las 03:10, Policía y Bomberos acudieron a Costanera Norte y Avenida Paraguay por un incendio en el monumento de la diosa afrobrasileña del mar.

El fuego fue extinguido, dejando daños parciales en la casilla de guardavidas.

Detenido por hurto de combustible

A las 03:15, un hombre de 31 años fue sorprendido hurtando nafta de un Suzuki Celerio estacionado en Fructuoso Rivera y Cerrito.

Fue detenido en el lugar y se dio intervención a Policía Científica y Fiscalía.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/d1gg