Don Atilio vivió la magia de Reyes con una jornada de juegos, unión y esperanza 

En el marco de las celebraciones por el Día de Reyes, el barrio Don Atilio fue escenario de una jornada cargada de encuentro, juegos y comunidad, impulsada por el área de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto. A pesar de que el tiempo no acompañó del todo, la actividad se llevó adelante con el objetivo firme de acercar propuestas recreativas y de integración directamente a los barrios, entendiendo las realidades cotidianas de muchas familias que, por distintas razones, no siempre pueden trasladarse a zonas más céntricas de la ciudad.

La iniciativa reunió a vecinos, niños y familias en un espacio que habitualmente cumple un rol social fundamental, como es el comedor barrial, resignificándolo como un lugar de encuentro, disfrute y apropiación colectiva. Juegos inflables, música, merienda y una torta compartida fueron la excusa para algo más profundo: fortalecer los vínculos comunitarios, generar cercanía entre los vecinos y promover el cuidado de los espacios comunes desde el sentido de pertenencia.

Durante la jornada, distintas áreas de la Intendencia acompañaron la actividad, reflejando una forma de trabajo coordinada y en territorio, tal como lo ha planteado el actual gobierno departamental. Autoridades, técnicos y referentes barriales coincidieron en la importancia de llevar este tipo de propuestas a los barrios, especialmente a aquellos donde las condiciones sociales y económicas hacen que el acceso a actividades recreativas sea más limitado, en particular para niños y niñas.

- espacio publicitario -

El evento en Don Atilio se enmarca dentro de una política más amplia de fortalecimiento del trabajo barrial, recuperación de las comisiones vecinales y generación de espacios de escucha, diálogo y participación. Más allá del festejo puntual por Reyes, la jornada dejó en claro que el objetivo central es construir comunidad, estar cerca de la gente y responder, desde la presencia y el compromiso, a las distintas realidades que atraviesan los barrios de Salto.

Dialogamos con Hoover Rosa Coodinador de comisiones vecinales.

«Venimos a acompañar a la gente de Desarrollo, a su director Facundo Marziotte y a su equipo en esta actividad para el Día de Reyes tan linda».

Está bueno que se enfoquen en los barrios.

«Sí, es verdad. Yo estoy a cargo de las comisiones vecinales. Acá, en el Don Atilio, hemos conformado un grupo de trabajo; no tenemos una comisión formal, digamos. Sí, un grupo de trabajo de vecinos que lo único que intentamos es trabajar por el barrio, pero en definitiva hacer este tipo de actividades es buenísimo porque los chiquilines del barrio sabemos que les cuesta salir a actividades que son más céntricas.

Entonces, por lo tanto, este tipo de actividades hay que continuarlas, hay que hacerlas y vinimos a acompañar. El día no está muy bueno, pero lo importante es la intención».

El tema del traslado se complica.

«Cuando hacés una actividad en el centro muchos dicen que es muy fácil, pero a veces hay que comprender la realidad de cada barrio. De por sí a la gente de barrio le cuesta un poco salir, y más cuando son niños, y el traslado se complica, y más en barrios que a veces son un tanto carenciados.

Entonces hay que traer la actividad al barrio y un poco es la idea de eso del Gobierno Departamental: estar en territorio haciendo este tipo de cosas, sobre todo para los gurises».

¿Cómo viene trabajando tu área?

«Venimos muy bien. Desde que asumimos, seis, siete meses, venimos retomando lo que son las comisiones vecinales. Llamamos a unas cuantas asambleas; ahora no recuerdo exacto, pero cerca de 20 asambleas hemos hecho, donde se han renovado autoridades, barrios que han elegido por primera vez, grupos de trabajo como el Don Atilio, que son cuatro, cinco vecinos, que no da para una comisión formal pero sí tienen la intención de trabajar.

Tenemos unos cuantos, por suerte, y la vamos encaminando hacia el futuro, hacia el quinquenio. Entró el presupuesto hace poco a la Junta y dependemos de ahí para el área. Nosotros elaboramos nuestro presupuesto y estamos a la expectativa de eso para, por ejemplo, continuar con el presupuesto participativo, que va a ser enfocado más a lo barrial.

Así que vamos a esperar qué pasa con eso y trabajando y tratando de dar respuesta a las distintas inquietudes de los vecinos».

Un área donde lo importante es escuchar.

«Sí, en estos seis meses hemos hecho una especie de psicólogo, nos dicen los vecinos, donde se descargan, te dicen las preocupaciones y las inquietudes. Bueno, lamentablemente hay muchas cosas que no hemos podido cumplir, otras sí, otras las estamos encaminando.

Hay temas de saneamiento que, si bien son de OSE, la Intendencia tiene una parte, un rol fundamental que cumplir. Las hemos encarado, estamos prontos a dar soluciones, por lo menos para el futuro, dar soluciones a problemas de fondo como son el saneamiento en distintos barrios. Y otras cosas tienen que ver con el ABC de la Intendencia, donde no hay que engañar al vecino: venimos atrasados, pero venimos con la mejor voluntad.

Pasa lo mismo con un presupuesto que entró a la Junta; esperemos aprobarlo y ahí en más empezar a dar respuesta a lo que te reclama el vecino: te reclama el bacheo, te reclama la calle, te reclama la iluminación, en fin, el ABC de la Intendencia.

Venimos un poquito atrasados, pero le pedimos siempre al vecino un poquito de paciencia porque la intención está y la voluntad está».

Luego hablamos con Josefina González, integrante del equipo de Desarrollo Social.

Lástima no acompañó el tiempo, pero igualmente los chiquilines vienen a la actividad de Reyes.

«El tiempo no nos acompañó, pero por lo menos vinieron algunos».

¿De qué se trata esta actividad?

«La actividad, más que nada, es compartir, estar un rato con juegos inflables, música, merienda y una torta».

¿Por qué se decidió hacer en estos barrios?

«Para reunir un poco más a la gente».

¿Esta actividad llevó mucho tiempo para organizarla?

«Sí, se llevó a cabo y se organizó bastante».

Entrevistamos más tarde al director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte.

«Arrancando un poco la jornada que habíamos planificado; lamentablemente el tiempo no acompaña del todo. La hicimos igual, nos parece importante que se haga igual la jornada. Tenemos en este salón las comodidades necesarias, así que contento por la participación, sobre todo los vecinos, que es lo que nosotros queremos: la generación de comunidad, que llegue, que se apropien del lugar, que lo sientan como propio, básicamente eso».

¿Cómo se pensó esta jornada, además del festejo, cuál es el objetivo?

«Eso, comunidad. Pensamos hacer estas cosas más normal. Elegimos esta semana por los Reyes, la embarcamos dentro de los Reyes para ponerle un marco, pero en realidad tiene como objetivo que los niños se involucren, poder compartir una merienda, que la familia venga, que estén en contacto entre ellos y, de nuevo, el lugar que todos los días le da de comer a muchos vecinos, que es parte del barrio, lo sientan como propio, lo cuiden entre todos y que se genere este sentido de comunidad.

Me gusta mucho esa palabra porque me parece fundamental para solucionar otros problemas que tenemos de base, que tenemos que empezar a mejorar, que tienen que ver con la convivencia, con el buen relacionamiento, con el cuidado de los espacios públicos. Todas esas cosas que creo que de esta manera, por lo menos, aportamos a ese sentido».

¿Por qué se eligieron estos dos barrios?

«Porque en realidad tenemos comedores en varios puntos. Elegimos dos puntos bien distantes. Dijimos: vamos a la zona sur, acá en Don Atilio, y después nos fuimos al extremo este con el Barrio Nuevo Uruguay y el Andresito. Después podrá ser en los otros.

Tenemos Quinta Avenida, acá en Salto Nuevo, tenemos en el Centro, podríamos ir a La Humedad, seguramente vayamos a La Amarilla, seguramente vayamos rotando. Vamos a generar estos eventos que nos parecen importantes».

¿Van a hacerlo en fechas especiales o en el transcurso del año?

«Seguramente vayamos a hacerlo lo más seguido posible, capaz en algún otro momento con algún otro tinte. No tiene por qué ser este específico para los niños, pero además también con la familia o capaz que en algún momento hacemos otro tipo de eventos. La idea es compartir, es generar, es estar cerca y que la gente llegue a este lugar, que para nosotros es fundamental que lo sienta propio».

Esta área de Desarrollo Social se trata de eso, de construir espacios para escuchar y la empatía.

«Sin dudas, y que no quede estricto lo que hacemos a lo que tenemos que hacer. Básicamente este lugar funciona como comedor de lunes a viernes y eso es como lo estricto, digamos, que tiene que hacerse. Ahora, generar otras actividades como esta quizás no está dentro del libreto, pero sí está dentro de ese desarrollo que nosotros lo pretendemos más amplio y con la cercanía entre los vecinos, que es lo que nosotros tratamos de generar en ese sentido».

¿Cómo te sentís trabajando en esta área?

«Contento, con ganas, entusiasmado, sabedor de que es un gran desafío, que es una gran responsabilidad, pero con muchas ganas de hacer y de estar cerca y de tratar de generar, y con un equipo que funciona solo, un equipo técnico brillante.

Creo que la responsabilidad que tenemos como director, por la decisión política del gobierno, es empujar el carro, es tratar de aprender y de hacer, generar cosas para que la sociedad sienta más cerca la Intendencia y la Intendencia además esté cerca de la gente para poder dar solución».

Y en último lugar entrevistamos al Director y coordinador del Cecoed Aquiles Mainardi.

Vemos en esta actividad en Don Atilio que las diferentes áreas vienen a acompañar.

«Sí, creo que es lo importante. Hay un pedido expreso del intendente antes de asumir, que trabajemos en coordinación, y también es compartir estos buenos momentos. Nosotros, en nuestro caso, desde el Centro Coordinador de Emergencia, no siempre se da, entonces cuando tenemos la oportunidad tratamos de vivir esta experiencia, que para nosotros son distintas, son de disfrute, son de compartir en familia, sobre todo ver la cantidad de gurises contentos, que también nos remonta un poco a la infancia».

Como padres da un poco de nostalgia ver estas actividades.

«Sí, en este caso yo acompañado de mis hijas, disfrutando en familia, momentos lindos que en definitiva son los que nos reconfortan, que son también a veces con lo que uno va en búsqueda de llegar al gobierno, de llegar a lugares de responsabilidad, para poder compartir con la gente, que es el pedido del intendente, pero también por quien uno trata de llegar a este lugar.

Así que nosotros disfrutando de este momento, que son pocos, que son lo menos a veces, ojalá fueran más, estos momentos de disfrute, de familia, de compartir con los vecinos, tratando de estar en la medida de lo posible».

Qué lindo equipo se formó en todas las áreas de la Intendencia.

«Sí, sí, nosotros hemos tratado en los gabinetes que hemos tenido de destacar, en lo personal, lo bien que se viene trabajando en equipo. Creo que eso a veces es lo que hace la diferencia o es lo que hace que a veces, cuando los recursos son tan finitos, primero que nada que los podamos optimizar y, en definitiva, se vea el trabajo reflejado en beneficio de la población, que es en definitiva para lo que estamos.

Yo creo que se ha formado un buen equipo. Yo soy de los que cree que la institución es importante, pero las personas a veces son las que marcan la diferencia, que el buen relacionamiento es fundamental para hacer esa diferencia».

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5an5